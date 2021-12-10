التحالف العسكري في العراق يعلن انتهاء مهامه القتالية.. وتونس تقول إن الدستور الحالي لم يعد صالحا
13:46 GMT 10.12.2021 (تم التحديث: 13:52 GMT 10.12.2021)
التحالف العسكري في العراق يعلن انتهاء مهامه القتالية.. الرئاسة التونسية تقول إن الدستور التونسي الحالي لم يعد صالحا
أعلن التحالف العسكري في العراق انتهاء مهامه القتالية، في وقت قالت الرئاسة التونسية إن الدستور التونسي الحالي لم يعد صالحا، بالتوازي مع اندلاع حريق بمقر حزب النهضة، فيما بحثت إسرائيل مع الجانب الأمريكي الاستعداد العسكري المشترك لمواجهة إيران.
التحالف العسكري في العراق يعلن انتهاء مهامه القتالية
أعلن قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزي، أن الولايات المتحدة ستبقي على ألفين وخمسمئة جندي في العراق، في المستقبل المنظور.
وأكد ماكنزي أنه على الرغم من انتقال القوات الأمريكية في العراق إلى مهمة غير قتالية، فإن الجيش سيواصل تقديم الدعم الجوي والمساعدات العسكرية الأخرى للبلاد في الحرب ضد إرهابيي تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا).
وحذر ماكنزي من احتمال تزايد الهجمات على أفراد القوات الأمريكية والعراقية، في ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وفي وقت سابق، أعلن مستشار الأمن الوطني العراقي، قاسم الأعرجي، انتهاء المهمة القتالية للتحالف الدولي في العراق وانسحاب قواته. وأكد المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، في وقت سابق، أن معظم الوحدات القتالية الأجنبية، غادرت العراق.
شددت الباحثة السياسية العراقية، سهاد الشمري، في حديثها لـ"عالم سبوتنيك"، على عدم التشكيك في القرارات العسكرية المتضمنة قرار القوات الأمريكية بالخروج من الأراضي العراقية، مرجعة ذلك إلى وجود اتفاقيات تتضمن إخراج القوات نهاية العام الحالي.
ولفتت إلى أنه "من المؤكد أن القوات ستخرج بعد الاتفاقات التي عقدت بين القادة العسكريين،وتتحول مهامها إلى استشارية وليس إخراجها بالكامل".
وذكرت أن "من يريد بقاء القوات الأمريكية في العراق هم أغلبية عظمى، لأن البلاد ساحة للمواجهة بين صراعات دول إقليمية واختلاف أحزاب سياسية بالإضافة إلى تواجد تنظيم داعش الإرهابي".
وأوضحت أن الجانب الموافق على بقاء القوات يعتبر أن هذا التواجد حماية لها في هذا الوقت، خصوصا مع التعرض لهجمات إرهابية بين الفينة والأخرى و صراعات سياسية تتمثل على أرض الواقع بخروقات أمنية".
ولفتت إلى أن "المكون الشيعي هو الرافض لبقاء القوات الأمريكية في العراق وهناك انقسامات في الرأي السياسي لأن المكونين الكردي والسني يرفضان خطوة الخروج".
بيان للرئاسة التونسية يقول إن الدستور التونسي الحالي لم يعد صالحا.. وحريق في مقر حزب النهضة
قالت الرئاسة التونسية في بيان إن المشكلة السياسية في تونس إنما هي نتيجة لدستور 2014 الذي لم يعد صالحا. ونقل البيان عن الرئيس قيس سعيد قوله: "الطريق هي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماما، ولابد من حل قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته".
وكان الاتحاد التونسي للشغل دعا، مؤخرا، الرئيس سعيد لتسريع المسار الذي حدده في يوليو/تموز الماضي بعد إقالة الحكومة وتجميد صلاحيات البرلمان، وسط تجدد الاحتجاجات المناهضة لقراراته.
في سياق آخر، أعلنت حركة النهضة التونسية عن اندلاع حريق في مقرها الرئيسي شرقي تونس العاصمة، دون معرفة أسبابه، كما أعلنت عن وفاة أحد أعضاء الحركة وإصابة آخرين.
قال المحلل السياسي التونسي، بلحسن اليحياوي، في حديثه لـ"عالم سبوتنيك"، إن الرئيس قيس سعيد لم يكن يخفي موقفه من الدستور التونسي وعبر عن موقفه مرات عديدة.
ولفت إلى أن "الدستور الحالي به الكثير من العيوب وعجز عن حل المشكلات، التي ظهرت في مرات مختلفة ونتج عنها خرق للدستور، لأن مواد الدستور لم تكن كافية لحل الكثير من المعضلات".
وذكر أن "عدم قيام المحكمة الدستورية منذ 2016 بحسب نصوص الدستور هو أحد أهم الأسباب التي جعلت الكثير يحكمون بعجز الدستور الحالي".
وأوضح أنه "لا يمكن القياس على النظام الرئاسي السابق قبل 2011 الذي لم يحترم مواد الدستور"، مشددا على أن "المشكلة في تونس لا تتعلق بنظام الحكم بقدر ما تتعلق بأهمية المؤسسات التي تحكم، بمعنى التخلص من حكم الفرد للمؤسسات وهو السبيل الحقيقي لبناء الديمقراطية".
إسرائيل تبحث في البنتاغون الاستعداد العسكري المشترك لمواجهة إيران
عبر قادة عسكريون أمريكيون وإسرائيليون عن قلقهم البالغ في اجتماع عقد بمقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تجاه أنشطة إيران النووية وما تحرزه من تقدم في هذا المجال.
وعبرت إسرائيل عن تطلعها إلى تعميق الحوار مع الولايات المتحدة حول الاستعداد العسكري المشترك كي تستطيع وقف العدوان الإقليمي لإيران والتصدي لطموحاتها النووية.
ومن جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إنه يشعر بقلق بالغ بسبب افتقار إيران للتواصل الدبلوماسي البناء، وحذر من أن الرئيس جو بايدن "مستعد للانتقال إلى خيارات أخرى".
واستؤنفت المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015، وقال علي باقري كني، كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات النووية، إن طهران متمسكة بالموقف الذي طرحته الأسبوع الماضي، رغم توجيه مسؤولين أوروبيين وأمريكيين الاتهام إلى إيران بتقديم طلبات جديدة هائلة والتراجع عن تنازلات تم التوصل إليها هذا العام.
قال الخبير الأمني والاستراتيجي العميد هشام جابر، إن التصعيد والتهديد لم يكن في صالح المفاوضات، ففي الواقع إسرائيل كانت السبب والدافع الأول لانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فإسرائيل تحاول بكل قواها أن تعرقل هذا الاتفاق وإذا كان لابد من إبرام اتفاق.
وأضاف أن إسرائيل هى التي تضم إلى هذا الاتفاق ملفات جديدة تتعلق بالصواريخ الباليستية الإيرانية والسيطرة على النفوذ الإيراني في المنطقة وقضية حرب الناقلات، علماً بأن إيران قالت إنها لن تبحث أي ملف آخر خارج الاتفاق النووي وتطالب بالعودة إلى الاتفاق النووي، وقالت إنه يمكن التباحث في أي ملفٍ آخر على حدة بعد التوصل إلى تفاهم بشأن الاتفاق النووي.
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