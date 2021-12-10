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موسكو: العلاقات الروسية الأمريكية تتطور بشكل خاطئ
موسكو: العلاقات الروسية الأمريكية تتطور بشكل خاطئ
أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، أن تطور العلاقات الروسية الأمريكية يذهب بالاتجاه الخاطئ . 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T13:36+0000
2021-12-10T13:44+0000
روسيا
الولايات المتحدة
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وقال ريابكوف خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة "سبوتنيك": "علينا أن نعترف بأن وضع العلاقات الروسية - الأمريكية تتطور بشكل غير سليم وخاطئ، وهذا ليس ذنب روسيا، حيث تراكمت العديد من العوامل السلبية".وأضاف ريابكوف أن "الإدارة الأمريكية تواصل موقفها غير الودي علانية، ويتجلى ذلك من خلال فرض العقوبات التي لا تتوقف، كما يتم توجيه اتهامات لا أساس لها ضدنا".ونوه ريابكوف أن الولايات المتحدة تتجاهل تحذيرات موسكو والبنية التحتية العسكرية للناتو أقرب ما يمكن إلى روسيا.ووفقًا لريابكوف، أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لهذا السبب بالسعي للحصول على ضمانات قانونية طويلة الأمد للأمن، مثبتة في شكل معاهدات، على الحدود الغربية.وفي السياق نفسه، أشار ريابكوف إلى أن "روسيا تأمل اعتماد وثيقة بعد الحوار مع الولايات المتحدة حول الاستقرار الاستراتيجي، من أجل إيجاد البديل الصحيح لمعاهدة ستارت التي انتهت مدتها".وأضاف ريابكوف قائلا "في 5 فبراير من العام المقبل تنتهي السنة الأولى من تمديد معاهدة "ستارت" لمدة خمس سنوات، وتم إطلاق الحوار بالفعل حول الاستقرار الاستراتيجي، نتمنى أن تكون نتيجته إبرام وثيقة أو سلسلة من الوثائق التي ستجعل من الممكن إيجاد بديل صحيح لمعاهدة ستارت التي تنتهي صلاحيتها بعد 4 سنوات ونيف".
https://arabic.sputniknews.com/20211121/جنرال-أمريكي-روسيا-تتفوق-على-الولايات-المتحدة-في-التقنيات-التي-تفوق-سرعة-الصوت--1050763253.html
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روسيا, الولايات المتحدة

موسكو: العلاقات الروسية الأمريكية تتطور بشكل خاطئ

13:36 GMT 10.12.2021 (تم التحديث: 13:44 GMT 10.12.2021)
© REUTERS / Maxim Shemetovروسيا الولايات المتحدة
روسيا الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© REUTERS / Maxim Shemetov
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، أن تطور العلاقات الروسية الأمريكية يذهب بالاتجاه الخاطئ .
وقال ريابكوف خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة "سبوتنيك": "علينا أن نعترف بأن وضع العلاقات الروسية - الأمريكية تتطور بشكل غير سليم وخاطئ، وهذا ليس ذنب روسيا، حيث تراكمت العديد من العوامل السلبية".
وأضاف ريابكوف أن "الإدارة الأمريكية تواصل موقفها غير الودي علانية، ويتجلى ذلك من خلال فرض العقوبات التي لا تتوقف، كما يتم توجيه اتهامات لا أساس لها ضدنا".
ونوه ريابكوف أن الولايات المتحدة تتجاهل تحذيرات موسكو والبنية التحتية العسكرية للناتو أقرب ما يمكن إلى روسيا.
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ووفقًا لريابكوف، أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لهذا السبب بالسعي للحصول على ضمانات قانونية طويلة الأمد للأمن، مثبتة في شكل معاهدات، على الحدود الغربية.
وفي السياق نفسه، أشار ريابكوف إلى أن "روسيا تأمل اعتماد وثيقة بعد الحوار مع الولايات المتحدة حول الاستقرار الاستراتيجي، من أجل إيجاد البديل الصحيح لمعاهدة ستارت التي انتهت مدتها".
وأضاف ريابكوف قائلا "في 5 فبراير من العام المقبل تنتهي السنة الأولى من تمديد معاهدة "ستارت" لمدة خمس سنوات، وتم إطلاق الحوار بالفعل حول الاستقرار الاستراتيجي، نتمنى أن تكون نتيجته إبرام وثيقة أو سلسلة من الوثائق التي ستجعل من الممكن إيجاد بديل صحيح لمعاهدة ستارت التي تنتهي صلاحيتها بعد 4 سنوات ونيف".
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