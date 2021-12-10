https://arabic.sputniknews.com/20211210/الخارجية-الروسية-العلاقات-الروسية-الأمريكية-تتطور-بشكل-خاطئ-1053783428.html

موسكو: العلاقات الروسية الأمريكية تتطور بشكل خاطئ

موسكو: العلاقات الروسية الأمريكية تتطور بشكل خاطئ

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، أن تطور العلاقات الروسية الأمريكية يذهب بالاتجاه الخاطئ . 10.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-10T13:36+0000

2021-12-10T13:36+0000

2021-12-10T13:44+0000

روسيا

الولايات المتحدة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102850/19/1028501970_0:133:3501:2102_1920x0_80_0_0_1e92a2e195d68739c91d0ff2857209d0.jpg

وقال ريابكوف خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة "سبوتنيك": "علينا أن نعترف بأن وضع العلاقات الروسية - الأمريكية تتطور بشكل غير سليم وخاطئ، وهذا ليس ذنب روسيا، حيث تراكمت العديد من العوامل السلبية".وأضاف ريابكوف أن "الإدارة الأمريكية تواصل موقفها غير الودي علانية، ويتجلى ذلك من خلال فرض العقوبات التي لا تتوقف، كما يتم توجيه اتهامات لا أساس لها ضدنا".ونوه ريابكوف أن الولايات المتحدة تتجاهل تحذيرات موسكو والبنية التحتية العسكرية للناتو أقرب ما يمكن إلى روسيا.ووفقًا لريابكوف، أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لهذا السبب بالسعي للحصول على ضمانات قانونية طويلة الأمد للأمن، مثبتة في شكل معاهدات، على الحدود الغربية.وفي السياق نفسه، أشار ريابكوف إلى أن "روسيا تأمل اعتماد وثيقة بعد الحوار مع الولايات المتحدة حول الاستقرار الاستراتيجي، من أجل إيجاد البديل الصحيح لمعاهدة ستارت التي انتهت مدتها".وأضاف ريابكوف قائلا "في 5 فبراير من العام المقبل تنتهي السنة الأولى من تمديد معاهدة "ستارت" لمدة خمس سنوات، وتم إطلاق الحوار بالفعل حول الاستقرار الاستراتيجي، نتمنى أن تكون نتيجته إبرام وثيقة أو سلسلة من الوثائق التي ستجعل من الممكن إيجاد بديل صحيح لمعاهدة ستارت التي تنتهي صلاحيتها بعد 4 سنوات ونيف".

https://arabic.sputniknews.com/20211121/جنرال-أمريكي-روسيا-تتفوق-على-الولايات-المتحدة-في-التقنيات-التي-تفوق-سرعة-الصوت--1050763253.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, الولايات المتحدة