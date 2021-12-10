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https://arabic.sputniknews.com/20211210/الخارجية-الروسية-تعلق-على-قرار-محكمة-الاستئناف-البريطانية-بشأن-جوليان-أسانج-1053777888.html
الخارجية الروسية تعلق على قرار محكمة الاستئناف البريطانية بشأن جوليان أسانج
الخارجية الروسية تعلق على قرار محكمة الاستئناف البريطانية بشأن جوليان أسانج
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، قرار محكمة الاستئناف في بريطانيا، الذي سمح بتسليم مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج إلى... 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T11:48+0000
2021-12-10T11:48+0000
2021-12-10T11:48+0000
روسيا
بريطانيا
الخارجية الروسية
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وكتبت المتحدثة على موقعها على تلغرام: "هذا حكم مخزٍ في إطار قضية سياسية ضد صحفي وشخصية اجتماعية، هو مظهر آخر من مظاهر عقيدة "آكلة لحوم البشر" الأنجلو ساكسونية".ووافقت محكمة لندن العليا على الطعن الذي تقدمت به واشنطن ضد قرار عدم تسليم مؤسس "ويكليكس" جوليان أسانج، من بريطانيا لمحاكمته في الولايات المتحدة الأمريكية.ويواجه الأسترالي، البالغ من العمر 50 عاما، عقوبة بالسجن مدى الحياة، إذ أدين في محكمة أمريكية بتهمة التجسس.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, بريطانيا, الخارجية الروسية
الخارجية الروسية تعلق على قرار محكمة الاستئناف البريطانية بشأن جوليان أسانج
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، قرار محكمة الاستئناف في بريطانيا، الذي سمح بتسليم مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة، بأنه قرار مخز.
وكتبت المتحدثة على موقعها على تلغرام: "هذا حكم مخزٍ في إطار قضية سياسية ضد صحفي وشخصية اجتماعية، هو مظهر آخر من مظاهر عقيدة "آكلة لحوم البشر" الأنجلو ساكسونية".
ووافقت محكمة لندن العليا
على الطعن الذي تقدمت به واشنطن ضد قرار عدم تسليم مؤسس "ويكليكس" جوليان أسانج، من بريطانيا لمحاكمته في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويواجه الأسترالي، البالغ من العمر 50 عاما، عقوبة بالسجن مدى الحياة، إذ أدين في محكمة أمريكية بتهمة التجسس.