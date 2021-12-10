https://arabic.sputniknews.com/20211210/السجن-مدى-الحياة-لرجل-قتل-زوجته-بدس-الهيروين-في-حبوب-إفطارها-1053795744.html

السجن مدى الحياة لرجل قتل زوجته بدس الهيروين في حبوب إفطارها

السجن مدى الحياة لرجل قتل زوجته بدس الهيروين في حبوب إفطارها

حُكم على رجل من ولاية ميتشيغان الأمريكية، اليوم الجمعة، بالسجن مدى الحياة، بعدما أدين بقتل زوجته ‏عن طريق دس مخدر الهيروين في حبوب إفطارها.‏ 10.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-10T21:33+0000

2021-12-10T21:33+0000

2021-12-10T21:33+0000

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/19/1049063271_0:176:1920:1256_1920x0_80_0_0_05ac0475b4554f4490e3206c16d5637f.jpg

وأصدر قاضي محكمة دائرة جينيسي، ديفيد ج. نيوبلات، الحكم على المتهم، جيسون هاريس، وذلك بعد أن أدانته هيئة المحلفين، الشهر الماضي، بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى، والتحريض على القتل، وتسليم مادة خاضعة للرقابة تسببت في الوفاة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.وقال نيوبلات أثناء إلقاء حكمه: "إنني أتفق تماما مع حكم هيئة المحلفين".وفي البداية، صنّف الطبيب الشرعي وفاة كريستينا هاريس، زوجة جيسون هاريس، في عام 2014 نتيجة جرعة زائدة عرضية، لكن زعم المحققين قي وقت لاحق أنها كانت مخطط قتل دبره زوجها في منزلهم في دافيسون في مقاطعة جينيسي.وأصر أفراد العائلة على أن كريستينا هاريس لم تكن تستخدم مخدر الهيروين، كما أنه لم تظهر عينة من حليب ثديها المجمد أي دليل على ذلك.وفي عام 2019، تم اتهام جيسون هاريس بعد 5 سنوات من وفاة زوجته، وحصوله على 120 ألف دولار من مزايا التأمين على الحياة، كما أنه بعد مرور أسبوعين من وفاة زوجته، انتقلت امرأة أخرى إلى منزلهما للعيش معه.

https://arabic.sputniknews.com/20211121/رجل-يتخلص-من-زوجته-بأفعى-كوبرا-سامة-قضية-قتل-شيطانية-ومروعة-1050763300.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

منوعات