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https://arabic.sputniknews.com/20211210/السعودية-لجين-الهذلول-تقاضي-3-متعاقدين-سابقين-بالمخابرات-الأمريكية-هم-سبب-اعتقالي-1053772612.html
السعودية لجين الهذلول تقاضي 3 متعاقدين سابقين بالمخابرات الأمريكية: هم سبب سجني
السعودية لجين الهذلول تقاضي 3 متعاقدين سابقين بالمخابرات الأمريكية: هم سبب سجني
رفعت الناشطة السعودية في مجال حقوق المرأة، لجين الهذلول، دعوى أمام القضاء الأمريكي ضد ثلاثة متعاقدين سابقين بالمخابرات الأمريكية تتهمهم فيها باختراق هاتفها مما... 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T10:05+0000
2021-12-10T10:05+0000
2021-12-10T10:08+0000
العالم العربي
المخابرات الأمريكية
لجين الهذلول
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وأمضت الهذلول ما يقرب من 3 سنوات في السجن بالسعودية وهي ممنوعة حاليا من مغادرة المملكة. ورُفعت الدعوى نيابة عنها، اليوم الخميس، في محكمة اتحادية في ولاية أوريجون من قبل مؤسسة "إلكترونك فرونتير" غير الهادفة للربح.وزعمت الدعوى التي اطلعت وكالة "رويترز" على أوراقها، أن عملية المراقبة التي أدارها المتعاقدون السابقون أدت إلى توقيفها ثم سجنها.ونفى مسؤولون سعوديون ما تدعيه الهذلول في دعواها بشأن تعرضها للتعذيب، مؤكدين أنها حصلت على محاكمة عادلة ونزيهة.وقالت الهذلول في بيان: "لا ينبغي لأي حكومة أو فرد التهاون مع إساءة استخدام برامج التجسس لتقويض حقوق الإنسان".وأضافت: "هذا هو السبب في أنني اخترت الدفاع عن حقنا الجماعي في الاستخدام الآمن للإنترنت".
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العالم العربي, المخابرات الأمريكية, لجين الهذلول
السعودية لجين الهذلول تقاضي 3 متعاقدين سابقين بالمخابرات الأمريكية: هم سبب سجني 10:05 GMT 10.12.2021 (تم التحديث: 10:08 GMT 10.12.2021)
رفعت الناشطة السعودية في مجال حقوق المرأة، لجين الهذلول، دعوى أمام القضاء الأمريكي ضد ثلاثة متعاقدين سابقين بالمخابرات الأمريكية تتهمهم فيها باختراق هاتفها مما كان له دور رئيسي في سجنها.
وأمضت الهذلول
ما يقرب من 3 سنوات في السجن بالسعودية
وهي ممنوعة حاليا من مغادرة المملكة.
ورُفعت الدعوى نيابة عنها، اليوم الخميس، في محكمة اتحادية في ولاية أوريجون من قبل مؤسسة "إلكترونك فرونتير" غير الهادفة للربح.
وزعمت الدعوى التي اطلعت وكالة "رويترز" على أوراقها، أن عملية المراقبة التي أدارها المتعاقدون السابقون أدت إلى توقيفها ثم سجنها.
ونفى مسؤولون سعوديون ما تدعيه الهذلول في دعواها بشأن تعرضها للتعذيب، مؤكدين أنها حصلت على محاكمة عادلة ونزيهة.
وقالت الهذلول في بيان: "لا ينبغي لأي حكومة أو فرد التهاون مع إساءة استخدام برامج التجسس لتقويض حقوق الإنسان".
وأضافت: "هذا هو السبب في أنني اخترت الدفاع عن حقنا الجماعي في الاستخدام الآمن للإنترنت".