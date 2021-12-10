https://arabic.sputniknews.com/20211210/السفارة-السعودية-في-فرنسا-تتخذ-قرارا-جديدا-بشأن-السعودي-الذي-اعتقل-خطأ-في-قضية-خاشقجي-1053775614.html

السفارة السعودية في فرنسا تتخذ قرارا جديدا بشأن السعودي الذي اعتقل خطأ في قضية خاشقجي

السفارة السعودية في فرنسا تتخذ قرارا جديدا بشأن السعودي الذي اعتقل خطأ في قضية خاشقجي

كشف السفير السعودي لدى فرنسا، فهد الرويلي، عن اتخاذ المملكة قرار جديدا بشأن السعودي الذي اعتقل خطأ في قضية المواطن جمال خاشقجي. 10.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-10T10:53+0000

2021-12-10T10:53+0000

2021-12-10T10:53+0000

فرنسا

خاشقجي

السعودية

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وأكد فهد الرويلي أن بلاده قررت تكليف محامي السفارة بدراسة الموضوع ورفع دعوى لتعويض مواطنها خالد العتيبي، عما حصل له من ضرر نفسي ومعنوي.وكانت السفارة السعودية في باريس قد ذكرت عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "متابعة موضوع المواطن المشار له مع الجهات الفرنسية المعنية لاستكمال اللازم حيال إثبات واقعة تشابه الأسماء وعدم علاقته بالموضوع"، مضيفة أن "مسؤولي السفارة زاروا المواطن في مقر احتجازه واطمأنوا على أوضاعه".وكشف مسؤول سعودي بارز لشبكة "سي إن إن" عن خطأ يتعلق باعتقال مواطن سعودي، قيل إن اسمه ضمن 15 رجلا متورطين في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.ونقلت الشبكة الأمريكية عن المسؤول السعودي، الذي لم تسمه، قوله بأن "هذه قضية هوية خاطئة"، وذلك بعد أن ألقت الشرطة الفرنسية القبض على مواطن سعودي في مطار باريس الدولي، صباح الثلاثاء الماضي، قبل صعوده على متن طائرة متجهة إلى الرياض.وكانت الإذاعة الفرنسية، RTO، قد أعلنت أن اسم الرجل المقبوض عليه، خالد عايد العتيبي، وهو الاسم الذي ظهر في قوائم عقوبات متعددة، فيما تعتقد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أنه عضو في المجموعة من 15 رجلًا مسؤولة عن قتل خاشقجي في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.ومن جانبه، أكد النائب العام الفرنسي تصريحات المسؤول السعودي بأن المواطن المعتقل في باريس ليس هو الشخص نفسه المشتبه فيه الذي تبحث عنه تركيا.ونقلت قناة "بي أف أم تي في " الفرنسية، عن تصريحات للنائب العام في باريس، ريمي إيتز، أن السعودي المعتقل في فرنسا ليس هو المشتبه فيه الذي تبحث عنه تركيا، على خلفية قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وأنه تم إطلاق سراحه.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار السعودية اليوم.

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فرنسا, خاشقجي, السعودية