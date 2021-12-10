السيسي يهنئ العراق بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة الحديثة
© AP Photo / Vasily Fedosenkoالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
© AP Photo / Vasily Fedosenko
هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، العراق حكومة وشعبًا بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة الحديثة.
وكتب الرئيس السيسي عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي: "يحتفل الأشقاء في العراق اليوم بمناسبة أعتبرها عزيزة على الأمة العربية بأسرها، وهي الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية الحديثة"، مشيرا إلى مرور مئة عام على مؤتمر القاهرة 1921 الذي أعلن من خلاله تأسيس الدولة العراقية الحديثة، ومؤكدا على عراقة حضارة هذا البلد.
يحتفل الأشقاء في العراق اليوم بمناسبة أعتبرها عزيزة على الأمة العربية بأسرها، وهي الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية الحديثة.. مائة عام مضت منذ مؤتمر القاهرة عام ١٩٢١ الذي دشن قيام الدولة العراقية، امتداداً لحضارة عريقة ضربت بجذورها في أعماق التاريخ ...— Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) December 10, 2021
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وتمنى السيسي للعراق وشعبه، الأمن والاستقرار وأن يبقى هذا البلد "ذخراً للأمة العربية".
مائة عام شهدت الكثير من المحطات التاريخية في مسيرة العراق والأمة العربية بل والعالم أجمع …. بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الشعب المصري، نهنئ العراق الشقيق بهذه المناسبة الغالية، ونتمنى لشعبه الأبي العظيم السلام والأمن والاستقرار، وأن يظل العراق دائماً ذخراً للأمة العربية.— Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) December 10, 2021
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وتعود بدايات تأسيس الدولة العراقية إلى النتائج التاريخية التي تحققت خلال مؤتمر القاهرة 1921، حيث تم الإعلان عن إنشاء دولة ملكية في العراق وتنصيب فيصل بن الحسين ملكاً على البلاد، الأمر الذي ساهم في جمع مختلف مكونات الشعب العراقي تحت راية واحدة.