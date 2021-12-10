تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211210/السيسي-يهنئ-العراق-بالذكرى-المئوية-لتأسيس-الدولة-الحديثة-1053780627.html
السيسي يهنئ العراق بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة الحديثة
السيسي يهنئ العراق بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة الحديثة
هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، العراق حكومة وشعبًا بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة الحديثة. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T12:38+0000
2021-12-10T12:38+0000
العالم العربي
العراق
مصر
السيسي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/07/1050071756_0:0:1948:1097_1920x0_80_0_0_d8e27d50732a869c339440b571f60da8.jpg
وكتب الرئيس السيسي عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي: "يحتفل الأشقاء في العراق اليوم بمناسبة أعتبرها عزيزة على الأمة العربية بأسرها، وهي الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية الحديثة"، مشيرا إلى مرور مئة عام على مؤتمر القاهرة 1921 الذي أعلن من خلاله تأسيس الدولة العراقية الحديثة، ومؤكدا على عراقة حضارة هذا البلد.وتمنى السيسي للعراق وشعبه، الأمن والاستقرار وأن يبقى هذا البلد "ذخراً للأمة العربية".وتعود بدايات تأسيس الدولة العراقية إلى النتائج التاريخية التي تحققت خلال مؤتمر القاهرة 1921، حيث تم الإعلان عن إنشاء دولة ملكية في العراق وتنصيب فيصل بن الحسين ملكاً على البلاد، الأمر الذي ساهم في جمع مختلف مكونات الشعب العراقي تحت راية واحدة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/07/1050071756_0:0:1792:1344_1920x0_80_0_0_2fc12e499f6cb7d5e6160b1e621bb736.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العراق, مصر, السيسي

السيسي يهنئ العراق بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة الحديثة

12:38 GMT 10.12.2021
© AP Photo / Vasily Fedosenkoالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© AP Photo / Vasily Fedosenko
تابعنا عبر
هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، العراق حكومة وشعبًا بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة الحديثة.
وكتب الرئيس السيسي عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي: "يحتفل الأشقاء في العراق اليوم بمناسبة أعتبرها عزيزة على الأمة العربية بأسرها، وهي الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية الحديثة"، مشيرا إلى مرور مئة عام على مؤتمر القاهرة 1921 الذي أعلن من خلاله تأسيس الدولة العراقية الحديثة، ومؤكدا على عراقة حضارة هذا البلد.
وتمنى السيسي للعراق وشعبه، الأمن والاستقرار وأن يبقى هذا البلد "ذخراً للأمة العربية".
وتعود بدايات تأسيس الدولة العراقية إلى النتائج التاريخية التي تحققت خلال مؤتمر القاهرة 1921، حيث تم الإعلان عن إنشاء دولة ملكية في العراق وتنصيب فيصل بن الحسين ملكاً على البلاد، الأمر الذي ساهم في جمع مختلف مكونات الشعب العراقي تحت راية واحدة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:22 GMTروسيا تبدع محركا جديدا للطائرات الضخمة بقوة هائلة
13:19 GMTالتحالف العربي يعلن مقتل 180 مسلحا من "أنصار الله" إثر عمليات في مأرب والجوف
13:14 GMTبيسكوف: روسيا لم تعد وثيقة الضمانات الأمنية بعد
13:07 GMTترامب يشتم نتنياهو ويتهمه بالخيانة
13:04 GMTكرواتيا تنضم إلى منطقة شنغن
13:00 GMTمشاهد "تقشعر لها الأبدان" لزوجين يلتقيان بابنهما المختفي منذ 14عاما
12:54 GMTالاتحاد الأفريقي لكرة القدم يعلن رسميا موعد ومكان مباراة الأهلي والرجاء
12:50 GMTأول ظهور لحسام حبيب بعد انفصاله عن شيرين عبد الوهاب... صورة
12:41 GMTمباحثات بين فرنسا والناتو بشأن مسألة الردع النووي
12:38 GMTالسيسي يهنئ العراق بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة الحديثة
12:34 GMTعاصي الحلاني يكشف تفاصيل اختطافه خلال الحرب الأهلية في لبنان
12:33 GMTغانتس: نفعل كل ما يلزم لحماية مواطنينا
12:31 GMTلبنان: نؤيد عودة سوريا إلى الجامعة العربية لكن استئناف العلاقات قصة مختلفة
12:28 GMTالبحار القريبة والبعيدة تشهد ازدياد إمكانيات الأساطيل الروسية
12:26 GMTقط يصفع سحلية عدة مرات بعد تسللها إلى منزله... فيديو
12:21 GMTالاتحاد الدولي للصحفيين يدين قرار محكمة الاستئناف البريطانية بشأن أسانج
12:15 GMTرفض شعبي ونيابي أردني لاتفاقية المياه والطاقة بين عمان وتل أبيب وأبو ظبي... هل يهدد بتعطيلها؟
12:09 GMTباحثة سياسية: غالبية العراقيين يريدون بقاء قوات التحالف في العراق
12:08 GMT100 مليار... ليبيا تتعقب أموال القذافي في ما قد يصبح أكبر استرداد للأصول في التاريخ
12:06 GMTالحكومة المصرية تزف بشرى سارة للعمالة في الأردن