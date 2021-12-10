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https://arabic.sputniknews.com/20211210/الصحة-الأردنية-تتابع-المخالطين-لمصاب-أوميكرون-الذي-لم-يغادر-المملكة-مؤخرا-1053790880.html
الصحة الأردنية تتابع المخالطين لمصاب "أوميكرون" الذي لم يغادر المملكة مؤخرا
الصحة الأردنية تتابع المخالطين لمصاب "أوميكرون" الذي لم يغادر المملكة مؤخرا
قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية الأردنية، رائد الشبول، إن فرق الاستقصاء الوبائي حددت 10 مخالطين لمصاب "أوميكرون" الذي لا يوجد له تاريخ... 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T17:06+0000
2021-12-10T17:06+0000
العالم العربي
الأردن
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وتابع الشبول، في حديثه لموقع "هلا أخبار"، أنّ الفرق سحبت من المخالطين الفحوصات اللازمة للكشف إذا ما كانوا أصيبوا من عدمه بالمتحور الجديد، لافتا إلى أن الوزارة طلبت من المخالطين الحجر في الوقت الراهن حتى الاطمئنان على عدم إصابتهم بالمتحور الإفريقي.وكانت وزارة الصحة الأردنية قد أعلنت، مساء أمس الخميس، عن تسجيل أول إصابتين بمتحور أوميكرون في المملكة.وذكرت وزارة الصحة، أن الإصابة الأولى تعود لشخص أردني قادم من جنوب إفريقيا وتم حجره مباشرة في أحد فنادق عمان.وأضافت، أن الإصابة الثانية تعود لمواطن أردني لا يوجد له تاريخ سفر إلى خارج الأردن مؤخراً، وهو محجور عليه في أحد فنادق عمان أيضاً، ويجري حالياً إجراء استقصاء وبائي لمعرفة تفاصيل الإصابة.أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 38 وفاة و4936 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11917 وفاة و1003428 إصابة.
https://arabic.sputniknews.com/20211207/الأردن-يلزم-جميع-القادمين-للمملكة-بإجراء-اختبار-كورونا--1053672922.html
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العالم العربي, الأردن

الصحة الأردنية تتابع المخالطين لمصاب "أوميكرون" الذي لم يغادر المملكة مؤخرا

17:06 GMT 10.12.2021
© AFP 2021 / Khalil Mazraawiعمليات التعقيم والتطهير في الأردن، كورونا 17 مارس 2020
عمليات التعقيم والتطهير في الأردن، كورونا 17 مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© AFP 2021 / Khalil Mazraawi
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قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية الأردنية، رائد الشبول، إن فرق الاستقصاء الوبائي حددت 10 مخالطين لمصاب "أوميكرون" الذي لا يوجد له تاريخ سفر إلى خارج الأردن مؤخراً.
وتابع الشبول، في حديثه لموقع "هلا أخبار"، أنّ الفرق سحبت من المخالطين الفحوصات اللازمة للكشف إذا ما كانوا أصيبوا من عدمه بالمتحور الجديد، لافتا إلى أن الوزارة طلبت من المخالطين الحجر في الوقت الراهن حتى الاطمئنان على عدم إصابتهم بالمتحور الإفريقي.
وكانت وزارة الصحة الأردنية قد أعلنت، مساء أمس الخميس، عن تسجيل أول إصابتين بمتحور أوميكرون في المملكة.
وذكرت وزارة الصحة، أن الإصابة الأولى تعود لشخص أردني قادم من جنوب إفريقيا وتم حجره مباشرة في أحد فنادق عمان.
وأضافت، أن الإصابة الثانية تعود لمواطن أردني لا يوجد له تاريخ سفر إلى خارج الأردن مؤخراً، وهو محجور عليه في أحد فنادق عمان أيضاً، ويجري حالياً إجراء استقصاء وبائي لمعرفة تفاصيل الإصابة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 38 وفاة و4936 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11917 وفاة و1003428 إصابة.
مطار مسقط الدولي، سلطنة عمان مايو/ أيار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
الأردن يلزم جميع القادمين للمملكة بإجراء اختبار كورونا
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