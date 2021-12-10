الصين: نقدر بشدة قرار نيكاراغوا بقطع علاقاتها مع تايوان

وحسب وكالة "شينخوا"، قال المتحدث باسم الخارجية الصينة إنه لا يوجد سوى صين واحدة في العالم وحكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تُمثل الصين بأكملها وتايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية. وأضاف المتحدث أن نيكاراغوا اعترفت بمبدأ صين واحدة وتتعهد بالالتزام به، وقطعت ما يسمى "علاقات دبلوماسية" مع تايوان.وأكد أن الصين تقدر هذا القرار بشدة، مشيرا إلى أن بكين مستعدة للعمل مع نيكاراغوا لتعزيز التعاون في مختلف المجالات من أجل منفعة البلدين وشعبيهما.ووقعت الصين ونيكاراغوا اليوم الجمعة، بيانا مشتركا حول استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما. وقررت الحكومتان الاعتراف ببعضهما البعض واستئناف العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء، حيث يعد القرار ساري المفعول اعتبارا من اليوم 10 ديسمبر/كانون الأول 2021.وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها وتهدد باستعادتها ولو بالقوة إذا لزم الأمر، لكن "الحزب الديمقراطي التقدمي" الحاكم في الجزيرة يعتبر أنها دولة مستقلة.
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أن الصين تقدر بشدة قرار حكومة نيكاراغوا الاعتراف بمبدأ صين واحدة والالتزام به، وقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان.
وحسب وكالة "شينخوا"، قال المتحدث باسم الخارجية الصينة إنه لا يوجد سوى صين واحدة في العالم وحكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تُمثل الصين بأكملها وتايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية.
وأضاف المتحدث أن نيكاراغوا اعترفت بمبدأ صين واحدة وتتعهد بالالتزام به، وقطعت ما يسمى "علاقات دبلوماسية" مع تايوان.