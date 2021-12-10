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العراق... العمليات المشتركة تعلن مغادرة معظم القوات القتالية للتحالف الدولي
العراق... العمليات المشتركة تعلن مغادرة معظم القوات القتالية للتحالف الدولي
أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الجمعة، أن معظم القوات القتالية للتحالف الدولي غادرت العراق بالفعل. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T15:06+0000
2021-12-10T15:06+0000
أخبار العراق اليوم
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ونقلت "السومرية نيوز" عن قيادة العمليات المشتركة بيانا قالت فيه إنه "تمت مغادرة معظم القوات القتالية للتحالف بالفعل، وسيتم إخلاء الباقين خلال الأيام القادمة، وستكون هناك مجموعة من المستشارين يحل محل القوات السابقة، لأجل دعم قواتنا الأمنية الباسلة".وأضاف البيان: "القوات القتالية للتحالف الدولي ستغادر العراق بالكامل قبل نهاية هذا الشهر، وننفي ما صدر من بعض وسائل الاعلام بخصوص بقاء هذه القوات".واختتمت قيادة العمليات المشتركة بيانها بالتأكيد على أنه "ما صدر من بيان يوم أمس عن مخرجات الجولة الأخيرة من الحوار الاستراتيجي بأن وجود وعمل المستشارين سيكون حصـرا وفق السيادة العراقية والقوانين والأعراف الدولية".وكانت السلطات العراقية قد أعلنت، أمس الخميس، انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي في البلاد.وقال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، عبر حسابه على "تويتر"، إن المهام القتالية لقوات التحالف الدولي في البلاد انتهت، لافتًا إلى أن العلاقة ستستمر مع التحالف الدولي في مجالي التدريب والاستشارة.
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أخبار العراق اليوم

العراق... العمليات المشتركة تعلن مغادرة معظم القوات القتالية للتحالف الدولي

15:06 GMT 10.12.2021
© Photo / Iraqi Joint Operations Commandقيادة العمليات المشتركة العراقية تكشف اتفاق أمني تاريخي مع إقليم كردستان (بين بغداد وأربيل)، لتأمين الحدود الفاصلة وتدمير خطط الإرهاب، العراق 12 أكتوبر 2020
قيادة العمليات المشتركة العراقية تكشف اتفاق أمني تاريخي مع إقليم كردستان (بين بغداد وأربيل)، لتأمين الحدود الفاصلة وتدمير خطط الإرهاب، العراق 12 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© Photo / Iraqi Joint Operations Command
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أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الجمعة، أن معظم القوات القتالية للتحالف الدولي غادرت العراق بالفعل.
ونقلت "السومرية نيوز" عن قيادة العمليات المشتركة بيانا قالت فيه إنه "تمت مغادرة معظم القوات القتالية للتحالف بالفعل، وسيتم إخلاء الباقين خلال الأيام القادمة، وستكون هناك مجموعة من المستشارين يحل محل القوات السابقة، لأجل دعم قواتنا الأمنية الباسلة".
وأضاف البيان: "القوات القتالية للتحالف الدولي ستغادر العراق بالكامل قبل نهاية هذا الشهر، وننفي ما صدر من بعض وسائل الاعلام بخصوص بقاء هذه القوات".

وكشف البيان أنه "تم الاتفاق بين العراق والولايات المتحدة وفق متبنيات الحوار الاستراتيجي ومخرجات اجتماعات الفرق الفنية مؤخرا على نقل افراد التحالف ذوي الدور القتالي خارج العراق والإعلان رسميا عن إنهاء المهام القتالية، وأفراد التحالف سيكونون موجودين في العراق لتقديم الدعم والمشورة والتمكين للقوات الأمنية العراق".

واختتمت قيادة العمليات المشتركة بيانها بالتأكيد على أنه "ما صدر من بيان يوم أمس عن مخرجات الجولة الأخيرة من الحوار الاستراتيجي بأن وجود وعمل المستشارين سيكون حصـرا وفق السيادة العراقية والقوانين والأعراف الدولية".
وكانت السلطات العراقية قد أعلنت، أمس الخميس، انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي في البلاد.
وقال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، عبر حسابه على "تويتر"، إن المهام القتالية لقوات التحالف الدولي في البلاد انتهت، لافتًا إلى أن العلاقة ستستمر مع التحالف الدولي في مجالي التدريب والاستشارة.
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