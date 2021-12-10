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https://arabic.sputniknews.com/20211210/العليا-المجرية-تقضي-بأحقية-بودابست-في-تطبيق-قواعدها-الخاصة-على-الهجرة-1053769979.html
"العليا المجرية" تقضي بأحقية بودابست في تطبيق قواعدها الخاصة على الهجرة
"العليا المجرية" تقضي بأحقية بودابست في تطبيق قواعدها الخاصة على الهجرة
قررت المحكمة العليا في المجر بأحقية بودابست في تطبيق قواعدها الخاصة على الهجرة بعيدا عن الاتحاد الأوروبي. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T09:20+0000
2021-12-10T09:20+0000
الاتحاد الأوروبي
مهاجرين
أخبار المجر
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ووفقا لـ"رويترز"، قضت المحكمة الدستورية المجرية، اليوم الجمعة، بحق المجر في تطبيق إجراءاتها الخاصة في مناطق لم يتخذ فيها الاتحاد الأوروبي بعد خطوات كافية للتنفيذ المشترك لقواعد الاتحاد الأوروبي.وتدرس المحكمة المجرية الطعن الذي تقدمت به حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان في قرار أصدرته محكمة الاتحاد الأوروبي بأن بودابست انتهكت قوانين الاتحاد الأوروبي المصممة لحماية اللاجئين بترحيلهم إلى الحدود الصربية.وقالت المحكمة في حكمها إنها لم تنظر في مسألة ما إذا كانت لقانون الاتحاد الأوروبي الأسبقية على القانون المجري فيما يتعلق بموقف الهجرة للحكومة.وكانت حكومة المجر برئاسة فيكتور أوربان قد أكدت رفضها استقبال ما قررته خطة الاتحاد الأوروبي من اللاجئين، والتي تم وضعها عام 2015 ، لدرجة أن اوربان وصف المهاجرين بـ "الغزاة".وقد اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير لها عام 2017 الحكومة في المجر بـ"الاستمرار في حملتها في قمع حقوق اللاجئين والمهاجرين بصورة ممنهجة".ولفتت إلى أن بودابست "تقيّد إمكانية دخول اللاجئين وطالبي اللجوء إليها تقييداً شديداً، وأعادت ما يزيد عن 20 ألف شخص بموجب إجراءات مقتضبة وأحياناً عن طريق العنف إلى صربيا، أو منعتهم من دخول المجر رغم عدم وجود إجراءات عادلة، ومحايدة للتعامل مع طلبات اللجوء ودون فحص مدى حاجتهم إلى الحماية".من جهتها حثت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي على تعليق نقل طالبي اللجوء إلى المجر، بعدما بدأت الأخيرة بتطبيق قانون التوقيف المنهجي للمهاجرين.
https://arabic.sputniknews.com/20210912/البابا-فرانسيس-يطالب-المجر-بـالانفتاح-على-استقبال-مهاجرين-1050120336.html
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الاتحاد الأوروبي, مهاجرين, أخبار المجر

"العليا المجرية" تقضي بأحقية بودابست في تطبيق قواعدها الخاصة على الهجرة

09:20 GMT 10.12.2021
© AP Photo / Valeria Mongelliانقاذ مهاجرين من قبل فريق من حفر السواحل "سي ووتش-3" على بعد حوالي 35 ميلاً من ليبيا، في نطاق منطقة البحث والإنقاذ الليبية، 18 أكتوبر 2021.
انقاذ مهاجرين من قبل فريق من حفر السواحل سي ووتش-3 على بعد حوالي 35 ميلاً من ليبيا، في نطاق منطقة البحث والإنقاذ الليبية، 18 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© AP Photo / Valeria Mongelli
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قررت المحكمة العليا في المجر بأحقية بودابست في تطبيق قواعدها الخاصة على الهجرة بعيدا عن الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لـ"رويترز"، قضت المحكمة الدستورية المجرية، اليوم الجمعة، بحق المجر في تطبيق إجراءاتها الخاصة في مناطق لم يتخذ فيها الاتحاد الأوروبي بعد خطوات كافية للتنفيذ المشترك لقواعد الاتحاد الأوروبي.
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البابا فرانسيس يطالب المجر بـ"الانفتاح" على استقبال مهاجرين
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وتدرس المحكمة المجرية الطعن الذي تقدمت به حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان في قرار أصدرته محكمة الاتحاد الأوروبي بأن بودابست انتهكت قوانين الاتحاد الأوروبي المصممة لحماية اللاجئين بترحيلهم إلى الحدود الصربية.
وقالت المحكمة في حكمها إنها لم تنظر في مسألة ما إذا كانت لقانون الاتحاد الأوروبي الأسبقية على القانون المجري فيما يتعلق بموقف الهجرة للحكومة.
وكانت حكومة المجر برئاسة فيكتور أوربان قد أكدت رفضها استقبال ما قررته خطة الاتحاد الأوروبي من اللاجئين، والتي تم وضعها عام 2015 ، لدرجة أن اوربان وصف المهاجرين بـ "الغزاة".
وقد اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير لها عام 2017 الحكومة في المجر بـ"الاستمرار في حملتها في قمع حقوق اللاجئين والمهاجرين بصورة ممنهجة".
ولفتت إلى أن بودابست "تقيّد إمكانية دخول اللاجئين وطالبي اللجوء إليها تقييداً شديداً، وأعادت ما يزيد عن 20 ألف شخص بموجب إجراءات مقتضبة وأحياناً عن طريق العنف إلى صربيا، أو منعتهم من دخول المجر رغم عدم وجود إجراءات عادلة، ومحايدة للتعامل مع طلبات اللجوء ودون فحص مدى حاجتهم إلى الحماية".
من جهتها حثت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي على تعليق نقل طالبي اللجوء إلى المجر، بعدما بدأت الأخيرة بتطبيق قانون التوقيف المنهجي للمهاجرين.
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