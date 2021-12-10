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المجلس الأوروبي يدعو الحكومة الإثيوبية للانخراط في محادثات وقف إطلاق النار
المجلس الأوروبي يدعو الحكومة الإثيوبية للانخراط في محادثات وقف إطلاق النار
حث رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على المشاركة في محادثات لحل الصراع في ظل تدهور الوضع الإنساني في البلاد. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T16:12+0000
2021-12-10T16:12+0000
العالم
أخبار إثيوبيا
العمليات العسكرية في تيغراي
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موسكو- سبوتنيك. وقال ميشيل في تغريدة: "ناشدت رئيس الوزراء (آبي أحمد) الانخراط في محادثات لإنهاء الصراع في إثيوبيا. الهدف هو وقف إطلاق نار غير مشروط وحماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".وشدد ميشيل على أن "الحوار الشامل" فقط هو ما يمكنه حل النزاع، مضيفا: "نحن نؤيد تماما جهود الوساطة التي يبذلها (الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون) أوباسانجو ونحن على اتصال بكينيا وشركاء آخرين في المنطقة".وفي وقت سابق اليوم، غرد مكتب آبي أحمد بأن مجلس الوزراء وافق على مشروع إعلان لتشكيل هيئة الحوار الوطني، والتي ستهدف بحسب وسائل الإعلام الوطنية إلى "جمع النخب السياسية المختلفة من أجل الوصول إلى توافق وطني.ومع ذلك، لم يتضح على الفور ما إذا كانت جبهة تحرير تيغراي التي تقاتل الحكومة المركزية، ستشارك في اللجنة يظل غير واضح.حصد الصراع الأهلي في تيغراي، منذ بدايته في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، آلاف الأرواح وشرد أكثر من مليوني شخص وتسبب في أزمة إنسانية واسعة النطاق وسط تقارير عن وقوع انتهاكات.
https://arabic.sputniknews.com/20211210/مجلس-الوزراء-الإثيوبي-يصادق-على-مشروع-إعلان-تشكيل-هيئة-الحوار-الوطني-1053785231.html
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العالم, أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي

المجلس الأوروبي يدعو الحكومة الإثيوبية للانخراط في محادثات وقف إطلاق النار

16:12 GMT 10.12.2021
© AFP 2021 / Emmanuel Dunand رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل
 رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© AFP 2021 / Emmanuel Dunand
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حث رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على المشاركة في محادثات لحل الصراع في ظل تدهور الوضع الإنساني في البلاد.
موسكو- سبوتنيك. وقال ميشيل في تغريدة: "ناشدت رئيس الوزراء (آبي أحمد) الانخراط في محادثات لإنهاء الصراع في إثيوبيا. الهدف هو وقف إطلاق نار غير مشروط وحماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".
وشدد ميشيل على أن "الحوار الشامل" فقط هو ما يمكنه حل النزاع، مضيفا: "نحن نؤيد تماما جهود الوساطة التي يبذلها (الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون) أوباسانجو ونحن على اتصال بكينيا وشركاء آخرين في المنطقة".
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
مجلس الوزراء الإثيوبي يصادق على مشروع إعلان تشكيل هيئة الحوار الوطني
14:25 GMT
وفي وقت سابق اليوم، غرد مكتب آبي أحمد بأن مجلس الوزراء وافق على مشروع إعلان لتشكيل هيئة الحوار الوطني، والتي ستهدف بحسب وسائل الإعلام الوطنية إلى "جمع النخب السياسية المختلفة من أجل الوصول إلى توافق وطني.
ومع ذلك، لم يتضح على الفور ما إذا كانت جبهة تحرير تيغراي التي تقاتل الحكومة المركزية، ستشارك في اللجنة يظل غير واضح.
حصد الصراع الأهلي في تيغراي، منذ بدايته في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، آلاف الأرواح وشرد أكثر من مليوني شخص وتسبب في أزمة إنسانية واسعة النطاق وسط تقارير عن وقوع انتهاكات.
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