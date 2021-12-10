المجلس الأوروبي يدعو الحكومة الإثيوبية للانخراط في محادثات وقف إطلاق النار

موسكو- سبوتنيك. وقال ميشيل في تغريدة: "ناشدت رئيس الوزراء (آبي أحمد) الانخراط في محادثات لإنهاء الصراع في إثيوبيا. الهدف هو وقف إطلاق نار غير مشروط وحماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".وشدد ميشيل على أن "الحوار الشامل" فقط هو ما يمكنه حل النزاع، مضيفا: "نحن نؤيد تماما جهود الوساطة التي يبذلها (الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون) أوباسانجو ونحن على اتصال بكينيا وشركاء آخرين في المنطقة".وفي وقت سابق اليوم، غرد مكتب آبي أحمد بأن مجلس الوزراء وافق على مشروع إعلان لتشكيل هيئة الحوار الوطني، والتي ستهدف بحسب وسائل الإعلام الوطنية إلى "جمع النخب السياسية المختلفة من أجل الوصول إلى توافق وطني.ومع ذلك، لم يتضح على الفور ما إذا كانت جبهة تحرير تيغراي التي تقاتل الحكومة المركزية، ستشارك في اللجنة يظل غير واضح.حصد الصراع الأهلي في تيغراي، منذ بدايته في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، آلاف الأرواح وشرد أكثر من مليوني شخص وتسبب في أزمة إنسانية واسعة النطاق وسط تقارير عن وقوع انتهاكات.
حث رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على المشاركة في محادثات لحل الصراع في ظل تدهور الوضع الإنساني في البلاد.
موسكو- سبوتنيك. وقال ميشيل في تغريدة: "ناشدت رئيس الوزراء (آبي أحمد) الانخراط في محادثات لإنهاء الصراع في إثيوبيا. الهدف هو وقف إطلاق نار غير مشروط وحماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".
وشدد ميشيل على أن "الحوار الشامل" فقط هو ما يمكنه حل النزاع، مضيفا: "نحن نؤيد تماما جهود الوساطة التي يبذلها (الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون) أوباسانجو ونحن على اتصال بكينيا وشركاء آخرين في المنطقة".
وفي وقت سابق اليوم، غرد مكتب آبي أحمد بأن مجلس الوزراء وافق على مشروع إعلان لتشكيل هيئة الحوار الوطني، والتي ستهدف بحسب وسائل الإعلام الوطنية إلى "جمع النخب السياسية المختلفة من أجل الوصول إلى توافق وطني.
ومع ذلك، لم يتضح على الفور ما إذا كانت جبهة تحرير تيغراي التي تقاتل الحكومة المركزية، ستشارك في اللجنة يظل غير واضح.
حصد الصراع الأهلي في تيغراي، منذ بدايته في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، آلاف الأرواح وشرد أكثر من مليوني شخص وتسبب في أزمة إنسانية واسعة النطاق وسط تقارير عن وقوع انتهاكات.