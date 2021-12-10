تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211210/المحكمة-البريطانية-تقر-بتسليم-جوليان-أسانج-إلى-أمريكا-1053775174.html
المحكمة البريطانية تقر بتسليم جوليان أسانج إلى أمريكا
المحكمة البريطانية تقر بتسليم جوليان أسانج إلى أمريكا
وافقت محكمة لندن العليا على الطعن الذي تقدمت به واشنطن ضد قرار عدم تسليم مؤسس "ويكليكس" جوليان أسانج، من بريطانيا لمحاكمته في الولايات المتحدة الأمريكية. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T10:46+0000
2021-12-10T10:46+0000
2021-12-10T11:04+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1a/1047319564_0:0:3277:1844_1920x0_80_0_0_1d43bdfab6179059812057db1bcdf04f.jpg
فازت الحكومة الأمريكية باستئنافها في محكمة لندن العليا لتسليم جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة، حيث ألغى القاضي قرارًا أصدرته محكمة دنيا بمنع التسليم.وكان قد حكم قاض بريطاني، في يناير / كانون الثاني من بداية هذا العام، بعدم تسليم مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة بسبب الخطر الكبير الذي قد يؤي إليه بالانتحار في السجن هناك.ويواجه الأسترالي، البالغ من العمر 50 عاما، عقوبة بالسجن مدى الحياة، إذ أدين في محكمة أمريكية بتهمة التجسس.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1a/1047319564_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7f1a59274b764e4c19496aae2f15eddf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
المحكمة البريطانية تقر بتسليم جوليان أسانج إلى أمريكا 10:46 GMT 10.12.2021 (تم التحديث: 11:04 GMT 10.12.2021)
وافقت محكمة لندن العليا على الطعن الذي تقدمت به واشنطن ضد قرار عدم تسليم مؤسس "ويكليكس" جوليان أسانج، من بريطانيا لمحاكمته في الولايات المتحدة الأمريكية.
فازت الحكومة الأمريكية باستئنافها في محكمة لندن العليا لتسليم جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة، حيث ألغى القاضي قرارًا أصدرته محكمة دنيا بمنع التسليم.
وكان قد حكم قاض بريطاني، في يناير / كانون الثاني من بداية هذا العام، بعدم تسليم مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة بسبب الخطر الكبير الذي قد يؤي إليه بالانتحار في السجن هناك.
ويواجه الأسترالي، البالغ من العمر 50 عاما، عقوبة بالسجن مدى الحياة، إذ أدين في محكمة أمريكية بتهمة التجسس.