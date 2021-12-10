"المصالحة الروسي" يرصد 5عمليات إطلاق نار من قبل إرهابيي "النصرة" في إدلب

موسكو - سبوتنيك . وقال كوليت خلال مؤتمر صحفي: " "تمّ تسجيل 5 عمليات إطلاق نار من مواقع تنظيم "جبهة النصرة " الإرهابي [المحظور في روسيا] في منطقة إدلب لخفض التصعيد خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينها 4 عمليات إطلاق نار في محافظة حلب وحالة إطلاق نار واحدة في محافظة إدلب".وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، أخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركية.
أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء البحري، فاديم كوليت، يوم الجمعة، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا)، قاموا بـ 5 عمليات إطلاق نار في منطقة خفض التصعيد "إدلب" شمال غرب سوريا.
موسكو - سبوتنيك . وقال كوليت خلال مؤتمر صحفي: " "تمّ تسجيل 5 عمليات إطلاق نار من مواقع تنظيم "جبهة النصرة " الإرهابي [المحظور في روسيا] في منطقة إدلب لخفض التصعيد خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينها 4 عمليات إطلاق نار في محافظة حلب وحالة إطلاق نار واحدة في محافظة إدلب".
وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، أخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركية.