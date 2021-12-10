المغرب يمدد إغلاق الحدود حتى نهاية العام الجاري

وذكرت المديرية العامة للطيران المدني المغربية، أمس الخميس، أن المملكة قررت تعليق كل الرحلات من وإلى البلاد، من أمس، الموافق التاسع من الشهر الجاري، وحتى الواحد والثلاثين من الشهر نفسه، على أقل تقدير.ونشرت الخطوط الجوية المغربية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها أنه استثناء من هذا القرار الرحلات التي ستخصص لإعادة مواطنين من خارج المملكة، بشرط الحصول على موافقات مسبقة.ويشار إلى أن الحدود الجوية المغربية مغلقة منذ 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بسبب الانتقال السريع لمتحور كورونا الجديد "أوميكرون"، وعودة أزمة فيروس للتفشي في أوروبا.
أعلنت السلطات المغربية استمرار العمل بقرار تعليق رحلات الركاب الجوية والبحرية من وإلى المملكة، حتى نهاية الشهر الجاري، من أجل مواجهة جائحة كورونا.
وذكرت المديرية العامة للطيران المدني المغربية، أمس الخميس، أن المملكة قررت تعليق كل الرحلات من وإلى البلاد، من أمس، الموافق التاسع من الشهر الجاري، وحتى الواحد والثلاثين من الشهر نفسه، على أقل تقدير.
Following the information communicated by the Moroccan Civil Aviation Authority, Royal Air Maroc international flights from and to Morocco will be cancelled in both directions from December 9, 2021 at 18:43, till December 31, 2021 at 23:59 : 1/5