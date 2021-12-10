الوفد الروسي يناقش مع وزيرة الخارجية الليبية إعادة عمل البعثات الدبلوماسية

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "بحث الطرفان المجالات الواعدة للتعاون الروسي الليبي متعدد الأوجه متبادل المنفعة، بما في ذلك الدراسة العملية لقضايا استئناف أنشطة البعثات الدبلوماسية والقنصلية الروسية، في طرابلس وبنغازي".وشدد نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، أمس الخميس، خلال اجتماعه بموسكو باللجنة العسكرية المشتركة "5+5" استعداد بلاده المساهمة في استقرار ليبيا وإنجاح عمل اللجنة لتحقيق تطلعات الشعب الليبي من أمن وتنمية.وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والمجلس الرئاسي السلطة في ليبيا بشكل رسمي، منتصف مارس/آذار الماضي، وذلك للبدء في إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وفق المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة وتوصل إليه منتدى الحوار الليبي.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن رئيس الوفد الروسي المشترك، إيفان مولوتكوف، بحث موضوع استئناف عمل البعثات الدبلوماسية الروسية في طرابلس وبنغازي مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "بحث الطرفان المجالات الواعدة للتعاون الروسي الليبي متعدد الأوجه متبادل المنفعة، بما في ذلك الدراسة العملية لقضايا استئناف أنشطة البعثات الدبلوماسية والقنصلية الروسية، في طرابلس وبنغازي".
وشدد نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، أمس الخميس، خلال اجتماعه بموسكو باللجنة العسكرية المشتركة "5+5" استعداد بلاده المساهمة في استقرار ليبيا وإنجاح عمل اللجنة لتحقيق تطلعات الشعب الليبي من أمن وتنمية.
وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والمجلس الرئاسي السلطة في ليبيا بشكل رسمي، منتصف مارس/آذار الماضي، وذلك للبدء في إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وفق المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة وتوصل إليه منتدى الحوار الليبي.