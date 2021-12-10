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الوفد الروسي يناقش مع وزيرة الخارجية الليبية إعادة عمل البعثات الدبلوماسية
الوفد الروسي يناقش مع وزيرة الخارجية الليبية إعادة عمل البعثات الدبلوماسية
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن رئيس الوفد الروسي المشترك، إيفان مولوتكوف، بحث موضوع استئناف عمل البعثات الدبلوماسية الروسية في طرابلس وبنغازي... 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T11:08+0000
2021-12-10T11:08+0000
العالم العربي
روسيا
أخبار ليبيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "بحث الطرفان المجالات الواعدة للتعاون الروسي الليبي متعدد الأوجه متبادل المنفعة، بما في ذلك الدراسة العملية لقضايا استئناف أنشطة البعثات الدبلوماسية والقنصلية الروسية، في طرابلس وبنغازي".وشدد نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، أمس الخميس، خلال اجتماعه بموسكو باللجنة العسكرية المشتركة "5+5" استعداد بلاده المساهمة في استقرار ليبيا وإنجاح عمل اللجنة لتحقيق تطلعات الشعب الليبي من أمن وتنمية.وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والمجلس الرئاسي السلطة في ليبيا بشكل رسمي، منتصف مارس/آذار الماضي، وذلك للبدء في إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وفق المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة وتوصل إليه منتدى الحوار الليبي.
https://arabic.sputniknews.com/20211208/موسكو-تؤكد-استعدادها-للمساهمة-في-إنجاح-عمل-اللجنة-العسكرية-55-واستقرار-ليبيا-1053714652.html
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العالم العربي, روسيا, أخبار ليبيا اليوم

الوفد الروسي يناقش مع وزيرة الخارجية الليبية إعادة عمل البعثات الدبلوماسية

11:08 GMT 10.12.2021
© AFP 2021 / VIOLAINE MARTINمحادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، يوم الاثنين الماضي، في مقر الأمم المتحدة في جنيف، سويسرا 23 أكتوبر 2020
محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، يوم الاثنين الماضي، في مقر الأمم المتحدة في جنيف، سويسرا 23 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© AFP 2021 / VIOLAINE MARTIN
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن رئيس الوفد الروسي المشترك، إيفان مولوتكوف، بحث موضوع استئناف عمل البعثات الدبلوماسية الروسية في طرابلس وبنغازي مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "بحث الطرفان المجالات الواعدة للتعاون الروسي الليبي متعدد الأوجه متبادل المنفعة، بما في ذلك الدراسة العملية لقضايا استئناف أنشطة البعثات الدبلوماسية والقنصلية الروسية، في طرابلس وبنغازي".
وشدد نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، أمس الخميس، خلال اجتماعه بموسكو باللجنة العسكرية المشتركة "5+5" استعداد بلاده المساهمة في استقرار ليبيا وإنجاح عمل اللجنة لتحقيق تطلعات الشعب الليبي من أمن وتنمية.
وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والمجلس الرئاسي السلطة في ليبيا بشكل رسمي، منتصف مارس/آذار الماضي، وذلك للبدء في إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وفق المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة وتوصل إليه منتدى الحوار الليبي.
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
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