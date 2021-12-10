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https://arabic.sputniknews.com/20211210/اليمن-أنصار-الله-تعلن-إسقاط-ثالث-طائرة-استطلاع-خلال-أيام-في-مأرب-1053795889.html
اليمن... "أنصار الله" تعلن إسقاط ثالث طائرة استطلاع خلال أيام في مأرب
اليمن... "أنصار الله" تعلن إسقاط ثالث طائرة استطلاع خلال أيام في مأرب
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الجمعة، إسقاط طائرة مُسيرة أمريكية الصنع يعتقد أنها تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية، وذلك أثناء تحليقها... 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T22:11+0000
2021-12-10T22:11+0000
اليمن
أنصار الله
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القاهرة - سبوتنيك. وذكر المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عبر "تويتر"، أن "الدفاعات الجوية تمكنت بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية نوع [سكان إيغل] أمريكية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية قبل قليل في أجواء مديرية صِرواح [غرب] محافظة مأرب".وأضاف العميد سريع أن "عملية إسقاط الطائرة تمت بسلاح مناسب".وتعد الطائرة هي الثالثة التي تعلن "أنصار الله" إسقاطها خلال أيام، إذ أعلنت الجماعة يوم الأربعاء الماضي، إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة صينية الصنع نوع "سي إتش 4" أثناء تحليقها في سماء مديرية الوادي بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن، سبقتها بساعات طائرة أمريكية الصنع نوع "سكان إيغل" في مديرية الجُوبة جنوب مأرب، سبقتها طائرة من النوع ذاته، السبت الماضي.ووفقاً لـ"أنصار الله"، فإن طائرة الاستطلاع الأمريكية التي أسقطتها الجماعة، مساء اليوم، هي التاسعة من نوعها منذ مطلع العام الجاري.وفي 21 آذار/ مارس الماضي، قالت "أنصار الله" إنها تمكنت من إسقاط أكثر من 454 طائرة تابعة لقوات التحالف العربي ما بين مقاتلة واستطلاعية منذ انطلاق عمليات التحالف العربي في 26 آذار/ مارس 2015.ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20211113/أنصار-الله-تسقط-طائرة-تجسس-أمريكية-الصنع-في-مأرب-1050692923.html
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اليمن, أنصار الله

اليمن... "أنصار الله" تعلن إسقاط ثالث طائرة استطلاع خلال أيام في مأرب

22:11 GMT 10.12.2021
© REUTERS / HANDOUTمقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021.
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© REUTERS / HANDOUT
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أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الجمعة، إسقاط طائرة مُسيرة أمريكية الصنع يعتقد أنها تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية، وذلك أثناء تحليقها في محافظة مأرب الغنية بالنفط شمال شرقي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وذكر المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عبر "تويتر"، أن "الدفاعات الجوية تمكنت بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية نوع [سكان إيغل] أمريكية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية قبل قليل في أجواء مديرية صِرواح [غرب] محافظة مأرب".
وأضاف العميد سريع أن "عملية إسقاط الطائرة تمت بسلاح مناسب".
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2021
"أنصار الله" تسقط طائرة تجسس أمريكية الصنع في مأرب
13 نوفمبر, 07:45 GMT
وتعد الطائرة هي الثالثة التي تعلن "أنصار الله" إسقاطها خلال أيام، إذ أعلنت الجماعة يوم الأربعاء الماضي، إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة صينية الصنع نوع "سي إتش 4" أثناء تحليقها في سماء مديرية الوادي بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن، سبقتها بساعات طائرة أمريكية الصنع نوع "سكان إيغل" في مديرية الجُوبة جنوب مأرب، سبقتها طائرة من النوع ذاته، السبت الماضي.
ووفقاً لـ"أنصار الله"، فإن طائرة الاستطلاع الأمريكية التي أسقطتها الجماعة، مساء اليوم، هي التاسعة من نوعها منذ مطلع العام الجاري.
وفي 21 آذار/ مارس الماضي، قالت "أنصار الله" إنها تمكنت من إسقاط أكثر من 454 طائرة تابعة لقوات التحالف العربي ما بين مقاتلة واستطلاعية منذ انطلاق عمليات التحالف العربي في 26 آذار/ مارس 2015.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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