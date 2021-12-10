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قتلى وجرحى في انفجار ضخم جنوبي لبنان بسبب "ذخيرة حماس"
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قتلى وجرحى في انفجار ضخم جنوبي لبنان بسبب "ذخيرة حماس"
قتلى وجرحى في انفجار ضخم جنوبي لبنان بسبب "ذخيرة حماس"
وقع انفجار ضخم، مساء اليوم الجمعة، داخل مخيم للفلسطينيين جنوبي لبنان، متسببا في سقوط عدد غير محدد حتى الآن من الضحايا. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T20:00+0000
2021-12-10T20:51+0000
أخبار لبنان
انفجار
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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن الانفجار الذي وقع داخل مخيم "برج الشمالي" في مدينة صور، خلف عددا غير محدد من القتلى والجرحى، مشيرة إلى أن أصوات الانفجار سُمعت في القرى المجاورة.ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر داخل المخيم وآخر أمني، قولهما إن الانفجار كان كبيرا وهز المخيم مساء اليوم، لكن المصدر الأمني لم يذكر المزيد من التفاصيل عن الحادث.في الوقت نفسه، قال المصدر الفلسطيني للوكالة، إن الانفجار وقع في ما يعتقد أنه مستودع أسلحة تابع لحركة حماس، التي تحتفظ بوجود داخل بعض المخيمات الفلسطينية.من جانبها ذكرت الوكالة الوطنية أن الانفجار وقع داخل أحد المراكز الإسلامية الفلسطينية في المخيم، وتبين أن ذخيرة انفجرت في المركز التابع لحركة "حماس"، ولم تعرف الأسباب.وأشارت وسائل إعلام لبنانية، إلى أن بعثة "اليونيفيل" طلبت من موظفيها البقاء بعيدا عن المخيم في أعقاب الانفجار، فيما بدأ الجيش اللبناني يطوق المنطقة ويمنع دخول أو خروج الأفراد.وكلف النائب العام في جنوب البلاد، الأجهزة الأمنية وخبراء المتفجرات بالكشف على المستودع المنفجر في مخيم البرج الشمالي، معلنا فتح تحقيق في الحادث لمعرفة الملابسات.
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أخبار لبنان, انفجار

قتلى وجرحى في انفجار ضخم جنوبي لبنان بسبب "ذخيرة حماس"

20:00 GMT 10.12.2021 (تم التحديث: 20:51 GMT 10.12.2021)
© AFP 2021 / FATHI AL-MASRIانفجار صهريج وقود في عكار/ لبنان/ 15 أغسطس 2021
انفجار صهريج وقود في عكار/ لبنان/ 15 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
انفجار صهريج وقود في عكار/ لبنان/ 15 أغسطس 2021. صورة أرشفية
© AFP 2021 / FATHI AL-MASRI
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وقع انفجار ضخم، مساء اليوم الجمعة، داخل مخيم للفلسطينيين جنوبي لبنان، متسببا في سقوط عدد غير محدد حتى الآن من الضحايا.
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن الانفجار الذي وقع داخل مخيم "برج الشمالي" في مدينة صور، خلف عددا غير محدد من القتلى والجرحى، مشيرة إلى أن أصوات الانفجار سُمعت في القرى المجاورة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر داخل المخيم وآخر أمني، قولهما إن الانفجار كان كبيرا وهز المخيم مساء اليوم، لكن المصدر الأمني لم يذكر المزيد من التفاصيل عن الحادث.
في الوقت نفسه، قال المصدر الفلسطيني للوكالة، إن الانفجار وقع في ما يعتقد أنه مستودع أسلحة تابع لحركة حماس، التي تحتفظ بوجود داخل بعض المخيمات الفلسطينية.
من جانبها ذكرت الوكالة الوطنية أن الانفجار وقع داخل أحد المراكز الإسلامية الفلسطينية في المخيم، وتبين أن ذخيرة انفجرت في المركز التابع لحركة "حماس"، ولم تعرف الأسباب.
وأشارت وسائل إعلام لبنانية، إلى أن بعثة "اليونيفيل" طلبت من موظفيها البقاء بعيدا عن المخيم في أعقاب الانفجار، فيما بدأ الجيش اللبناني يطوق المنطقة ويمنع دخول أو خروج الأفراد.
وكلف النائب العام في جنوب البلاد، الأجهزة الأمنية وخبراء المتفجرات بالكشف على المستودع المنفجر في مخيم البرج الشمالي، معلنا فتح تحقيق في الحادث لمعرفة الملابسات.
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