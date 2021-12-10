باحثة سياسية: غالبية العراقيين يريدون بقاء قوات التحالف في العراق

ولفتت الشمري في حديثها لـ"راديو سبوتنيك"، إلى أنه "من المؤكد أن القوات ستخرج بعد الاتفاقات التي عقدت بين القادة العسكريين، وتتحول مهامها إلى استشارية وليس إخراجها بالكامل". وأوضحت أن "الجانب الموافق على بقاء القوات يعتبر أن هذا التواجد حماية لها في هذا الوقت خصوصا مع التعرض لهجمات إرهابية بين الفينة والأخرى وصراعات سياسية تتمثل على أرض الواقع بخروقات أمنية". وتابعت: "المكون الشيعي هو الرافض لبقاء القوات الأمريكية في العراق وهناك انقسامات في الرأي السياسي لأن المكونين الكردي والسني يرفضان خطوة الخروج". وعن كيفية التعامل مع الجزء الرافض للتواجد الأمريكي في العراق، قالت الشمري، إن "هناك تفاهمات تجري وسينتج عنها التزام للجميع بقوانين الدولة العراقية، رغم أن هناك من صعد وهدد ضد القوات الأمريكية حال بقيت في العراق". كان قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، قد أعلن، أن الولايات المتحدة ستبقي على 2500 جندي في العراق.وفي وقت سابق، أعلن العراق، انتهاء المهمة القتالية للتحالف الدولي في العراق وانسحاب قواته.
شددت الباحثة السياسية العراقية، سهاد الشمري، على عدم التشكيك في القرارات العسكرية المتضمنة قرار القوات الأمريكية بالخروج من الأراضي العراقية، مرجعة ذلك إلى وجود اتفاقيات تتضمن إخراج القوات نهاية العام الحالي.
ولفتت الشمري في حديثها لـ"راديو سبوتنيك"، إلى أنه "من المؤكد أن القوات ستخرج بعد الاتفاقات التي عقدت بين القادة العسكريين، وتتحول مهامها إلى استشارية وليس إخراجها بالكامل".
وذكرت أن "من يريد بقاء القوات الأمريكية في العراق هم أغلبية عظمى، لأن البلاد ساحة للمواجهة بين صراعات دول إقليمية واختلاف أحزاب سياسية بالإضافة إلى تواجد تنظيم داعش الإرهابي".
وعن كيفية التعامل مع الجزء الرافض للتواجد الأمريكي في العراق، قالت الشمري، إن "هناك تفاهمات تجري وسينتج عنها التزام للجميع بقوانين الدولة العراقية، رغم أن هناك من صعد وهدد ضد القوات الأمريكية حال بقيت في العراق".
كان قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، قد أعلن، أن الولايات المتحدة ستبقي على 2500 جندي في العراق.
وفي وقت سابق، أعلن العراق، انتهاء المهمة القتالية للتحالف الدولي في العراق وانسحاب قواته.