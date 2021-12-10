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https://arabic.sputniknews.com/20211210/باحثة-سياسية-غالبية-العراقيين-يريدون-بقاء-قوات-التحالف-في-العراق--1053779033.html
باحثة سياسية: غالبية العراقيين يريدون بقاء قوات التحالف في العراق
باحثة سياسية: غالبية العراقيين يريدون بقاء قوات التحالف في العراق
شددت الباحثة السياسية العراقية، سهاد الشمري، على عدم التشكيك في القرارات العسكرية المتضمنة قرار القوات الأمريكية بالخروج من الأراضي العراقية، مرجعة ذلك إلى... 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T12:09+0000
2021-12-10T12:09+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العراق اليوم
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ولفتت الشمري في حديثها لـ"راديو سبوتنيك"، إلى أنه "من المؤكد أن القوات ستخرج بعد الاتفاقات التي عقدت بين القادة العسكريين، وتتحول مهامها إلى استشارية وليس إخراجها بالكامل". وأوضحت أن "الجانب الموافق على بقاء القوات يعتبر أن هذا التواجد حماية لها في هذا الوقت خصوصا مع التعرض لهجمات إرهابية بين الفينة والأخرى وصراعات سياسية تتمثل على أرض الواقع بخروقات أمنية". وتابعت: "المكون الشيعي هو الرافض لبقاء القوات الأمريكية في العراق وهناك انقسامات في الرأي السياسي لأن المكونين الكردي والسني يرفضان خطوة الخروج". وعن كيفية التعامل مع الجزء الرافض للتواجد الأمريكي في العراق، قالت الشمري، إن "هناك تفاهمات تجري وسينتج عنها التزام للجميع بقوانين الدولة العراقية، رغم أن هناك من صعد وهدد ضد القوات الأمريكية حال بقيت في العراق". كان قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، قد أعلن، أن الولايات المتحدة ستبقي على 2500 جندي في العراق.وفي وقت سابق، أعلن العراق، انتهاء المهمة القتالية للتحالف الدولي في العراق وانسحاب قواته.
https://arabic.sputniknews.com/20211210/ماكنزي-القوات-الأمريكية-باقية-في-العراق-1053764847.html
https://arabic.sputniknews.com/20211209/العراق-يعلن-رسميا-انتهاء-المهام-القتالية-لقوات-التحالف-الدولي-وبدء-انسحابها-من-البلاد-1053731313.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العراق اليوم

باحثة سياسية: غالبية العراقيين يريدون بقاء قوات التحالف في العراق

12:09 GMT 10.12.2021
© AFP 2021 / AHMAD AL-RUBAYEعسكريون أمريكيون في العراق
عسكريون أمريكيون في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© AFP 2021 / AHMAD AL-RUBAYE
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شددت الباحثة السياسية العراقية، سهاد الشمري، على عدم التشكيك في القرارات العسكرية المتضمنة قرار القوات الأمريكية بالخروج من الأراضي العراقية، مرجعة ذلك إلى وجود اتفاقيات تتضمن إخراج القوات نهاية العام الحالي.
ولفتت الشمري في حديثها لـ"راديو سبوتنيك"، إلى أنه "من المؤكد أن القوات ستخرج بعد الاتفاقات التي عقدت بين القادة العسكريين، وتتحول مهامها إلى استشارية وليس إخراجها بالكامل".
وذكرت أن "من يريد بقاء القوات الأمريكية في العراق هم أغلبية عظمى، لأن البلاد ساحة للمواجهة بين صراعات دول إقليمية واختلاف أحزاب سياسية بالإضافة إلى تواجد تنظيم داعش الإرهابي".
القوات الجوية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
ماكنزي: القوات الأمريكية باقية في العراق
07:28 GMT
وأوضحت أن "الجانب الموافق على بقاء القوات يعتبر أن هذا التواجد حماية لها في هذا الوقت خصوصا مع التعرض لهجمات إرهابية بين الفينة والأخرى وصراعات سياسية تتمثل على أرض الواقع بخروقات أمنية".
وتابعت: "المكون الشيعي هو الرافض لبقاء القوات الأمريكية في العراق وهناك انقسامات في الرأي السياسي لأن المكونين الكردي والسني يرفضان خطوة الخروج".
القوات الأمريكية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
العراق يعلن رسميا انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي وبدء انسحابها من البلاد
أمس, 09:56 GMT
وعن كيفية التعامل مع الجزء الرافض للتواجد الأمريكي في العراق، قالت الشمري، إن "هناك تفاهمات تجري وسينتج عنها التزام للجميع بقوانين الدولة العراقية، رغم أن هناك من صعد وهدد ضد القوات الأمريكية حال بقيت في العراق".
كان قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، قد أعلن، أن الولايات المتحدة ستبقي على 2500 جندي في العراق.
وفي وقت سابق، أعلن العراق، انتهاء المهمة القتالية للتحالف الدولي في العراق وانسحاب قواته.
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