https://arabic.sputniknews.com/20211210/بطاقة-صفراء-للاعبة-تشيلسي-بعد-عرقلة-مشجع-اقتحم-الملعب-فيديو-1053783972.html

بطاقة صفراء للاعبة تشيلسي بعد عرقلة مشجع اقتحم الملعب... فيديو

بطاقة صفراء للاعبة تشيلسي بعد عرقلة مشجع اقتحم الملعب... فيديو

حصلت لاعبة فريق تشيلسي لكرة القدم، سام كير، على بطاقة صفراء بعد أن عرقلت مشجعا اقتحم الملعب لمضايقة اللاعبات. 10.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-10T14:02+0000

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2021-12-10T14:02+0000

تشيلسي

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وقالت صحيفة "نيويورك بوست" إن مباراة دوري أبطال أوروبا للسيدات التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي، بين تشيلسي ويوفنتوس، شهدت واقعة غريبة حين اقتحم أحد المشجعين ملعب المباراة.حاول المشجع مضايقة اللاعبات بعد أن اجتاز رجال الأمن، ثم بدأ في التقاط الصور معهن والسير بينهن بكل حرية، فباغتته اللاعبة كير بضربة طرحته أرضا قبل أن يحضر رجال الأمن لإلقاء القبض عليه واصطحابه إلى خارج الملعب.لقي تصرف اللاعبة استحسان الجماهير الذين تعالت صيحات تشجيعهم بعد أن طرحته أرضا، إلا أن حكم المباراة، سارة بيرسون، كان لها رأي آخر، حيث أشهرت البطاقة الصفراء للاعب عقابا لها عما اعتبرته سوء سلوك، فسرعان ما تحولت صحيات التشجيع للاعب إلى صيحات استهجان ضد الحكم.في السياق ذاته، كشف أحد المراسلين عن أن المشجع الذي اقتحم الملعب أقدم على فعلته بهدف التقاط صورة مع ماجدا إريكسون، اللاعبة السويدية في صفوف تشيلسي.واستنكرت إيما هايز، مديرة فريق تشيلسي، ما فعله المشجع قائلة: "كان بإمكانه الانتظار حتى نهاية المباراة لالتقاط الصورة إذا كان هذا هو هدفه الحقيقي، وأضافت: "لكن بغض النظر عن النكات، علينا التفكير في سلامة اللاعبات".

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تشيلسي