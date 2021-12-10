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بلد عربي يعلن اكتشاف حالتين من متحور أوميكرون
بلد عربي يعلن اكتشاف حالتين من متحور أوميكرون
كشف الأردن، أمس الخميس، عن أول الإصابات لديه بالمتحور الجديد "أوميكرون"، مؤكدًا اكتشاف حالتين. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T06:23+0000
2021-12-10T06:39+0000
أخبار الأردن
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
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وحسب بيان لوزارة الصحة الأردنية، نشرته عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي توتير، أعلنت تسجيل أول إصابتين في المملكة بسلالة كورونا الجديدة، والمسمى أوميكرون.وقالت الوزارة في بيانها إن "الإصابة الأولى تعود لشخص أردني قادم من جنوب إفريقيا وتم حجره مباشرة في أحد فنادق عمان"، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.وكانت كل من السعودية والإمارات والكويت قد أعلنت تسجيل حالات مصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا "أوميكرون".
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أخبار الأردن, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

بلد عربي يعلن اكتشاف حالتين من متحور أوميكرون

06:23 GMT 10.12.2021 (تم التحديث: 06:39 GMT 10.12.2021)
© REUTERS / MUHAMMAD HAMEDكورونا في الأردن
كورونا في الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© REUTERS / MUHAMMAD HAMED
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كشف الأردن، أمس الخميس، عن أول الإصابات لديه بالمتحور الجديد "أوميكرون"، مؤكدًا اكتشاف حالتين.
وحسب بيان لوزارة الصحة الأردنية، نشرته عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي توتير، أعلنت تسجيل أول إصابتين في المملكة بسلالة كورونا الجديدة، والمسمى أوميكرون.
وقالت الوزارة في بيانها إن "الإصابة الأولى تعود لشخص أردني قادم من جنوب إفريقيا وتم حجره مباشرة في أحد فنادق عمان"، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.

أما الإصابة الثانية، فبحسب البيان "تعود لمواطن أردني لا يوجد له تاريخ سفر إلى خارج الأردن مؤخراً، وهو محجور عليه في أحد فنادق عمان أيضاً، ويجري حالياً إجراء استقصاء وبائي لمعرفة تفاصيل الإصابة".

وكانت كل من السعودية والإمارات والكويت قد أعلنت تسجيل حالات مصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا "أوميكرون".
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