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بلينكن يجدد التزام واشنطن بأمن إسرائيل لمواجهة التحديات الإقليمية
بلينكن يجدد التزام واشنطن بأمن إسرائيل لمواجهة التحديات الإقليمية
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة التزام واشنطن بأمن إسرائيل لمواجهة التحديات الإقليمية. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T02:47+0000
2021-12-10T02:47+0000
أمريكا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بلينكن عبر تويتر إنه عقد، "نقاشات مثمرة مع نظرائنا الإسرائيليين".هذا وأعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم أن، "بلينكن بحث مع وزير الدفاع الإسرائيلي قضايا إقليمية وأمنية من بينها إيران".هذا وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الخميس، إنه يتطلع إلى تعميق الحوار مع الولايات المتحدة حول الاستعداد العسكري المشترك لمواجهة إيران ولوقف طموحاتها النووية.وقال غانتس في تغريدات على "توتير"، عقب لقاء نظيره الأمريكي، في واشنطن، الخميس، إنه "استعرض التحديات الاستراتيجية المشتركة مع التركيز على التهديد النووي الإيراني وضرورة تعميق حوارنا وتعاوننا، بما في ذلك مواضيع الاستعداد العسكري لوقف ومواجهة عدوان إيران الإقليمي".ونفت إيران مرارا سعيها إلى امتلاك أي سلاح نووي، مؤكدة أن ذلك يتعارض مع عقيدتها الدفاعية، وأن كل ما تريده فقط التقدم في التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية.يأتي ذلك في الوقت الذي تبذل فيه طهران والقوى الكبرى جهودا دبلوماسية من أجل التوصل لاتفاق من شأنه إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، والذي انهار عقب انسحاب الولايات المتحدة منه، وترغب إيران من خلال المحادثات إلى ضمان رفع العقوبات الاقتصادية عنها.
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أمريكا

بلينكن يجدد التزام واشنطن بأمن إسرائيل لمواجهة التحديات الإقليمية

02:47 GMT 10.12.2021
© REUTERS / JONATHAN ERNSTوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاثنين 30 أغسطس 2021
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاثنين 30 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© REUTERS / JONATHAN ERNST
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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة التزام واشنطن بأمن إسرائيل لمواجهة التحديات الإقليمية.
موسكو - سبوتنيك. وقال بلينكن عبر تويتر إنه عقد، "نقاشات مثمرة مع نظرائنا الإسرائيليين".
هذا وأعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم أن، "بلينكن بحث مع وزير الدفاع الإسرائيلي قضايا إقليمية وأمنية من بينها إيران".
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2 أكتوبر 2018, 09:39 GMT
هذا وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الخميس، إنه يتطلع إلى تعميق الحوار مع الولايات المتحدة حول الاستعداد العسكري المشترك لمواجهة إيران ولوقف طموحاتها النووية.
وقال غانتس في تغريدات على "توتير"، عقب لقاء نظيره الأمريكي، في واشنطن، الخميس، إنه "استعرض التحديات الاستراتيجية المشتركة مع التركيز على التهديد النووي الإيراني وضرورة تعميق حوارنا وتعاوننا، بما في ذلك مواضيع الاستعداد العسكري لوقف ومواجهة عدوان إيران الإقليمي".
ونفت إيران مرارا سعيها إلى امتلاك أي سلاح نووي، مؤكدة أن ذلك يتعارض مع عقيدتها الدفاعية، وأن كل ما تريده فقط التقدم في التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تبذل فيه طهران والقوى الكبرى جهودا دبلوماسية من أجل التوصل لاتفاق من شأنه إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، والذي انهار عقب انسحاب الولايات المتحدة منه، وترغب إيران من خلال المحادثات إلى ضمان رفع العقوبات الاقتصادية عنها.
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