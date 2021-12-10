بيسكوف: روسيا لم تعد وثيقة الضمانات الأمنية بعد
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف
© Sputnik . Natalia Seliverstova/
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا تعمل على صياغة وثيقة الضمانات الأمنية التي تحدث عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي جو بايدن، خلال محادثاتهما، وما زالت الوثيقة غير جاهزة بعد.
موسكو – سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "الآن نعمل على صياغة مفهومنا لرؤيتنا عما تحدث عنه الرئيسين. وقال بوتين لبايدن بأننا سنعد هذه الوثيقة بسرعة خلال أسبوع، وسنسلمهم إياها".
هذا وعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قمة، يوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي وسط تصاعد في التوتر على الجبهة الشرقية لأوكرانيا.
وأكد البيت الأبيض، بعد القمة أن الرئيس جو بايدن حذر، خلال المحادثات، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا ستتعرض لـ"عقوبات اقتصادية شديدة وغيرها" في حال حصول تصعيد عسكري في أوكرانيا.
ولفت البيت الأبيض إلى أن بايدن "أعرب عن مخاوف" الولايات المتحدة وحلفائها حيال حشد تعزيزات روسية على الحدود مع أوكرانيا، مشيراً إلى أن الرئيسين بحثا أيضا الأمن السيبراني و"عملهما المشترك حول مواضيع إقليمية مثل إيران".
هذا وعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قمة، يوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي وسط تصاعد في التوتر على الجبهة الشرقية لأوكرانيا.
وأكد البيت الأبيض، بعد القمة أن الرئيس جو بايدن حذر، خلال المحادثات، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا ستتعرض لـ"عقوبات اقتصادية شديدة وغيرها" في حال حصول تصعيد عسكري في أوكرانيا.
ولفت البيت الأبيض إلى أن بايدن "أعرب عن مخاوف" الولايات المتحدة وحلفائها حيال حشد تعزيزات روسية على الحدود مع أوكرانيا، مشيراً إلى أن الرئيسين بحثا أيضا الأمن السيبراني و"عملهما المشترك حول مواضيع إقليمية مثل إيران".
7 ديسمبر, 18:27 GMT