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https://arabic.sputniknews.com/20211210/بيع-واحدة-من-أوائل-نسخ-الكتاب-الأول-لسلسلة-هاري-بوتر-مقابل-مبلغ-خيالي-1053770663.html
بيع واحدة من أوائل نسخ الكتاب الأول لسلسلة هاري بوتر مقابل مبلغ خيالي
بيع واحدة من أوائل نسخ الكتاب الأول لسلسلة هاري بوتر مقابل مبلغ خيالي
بيعت واحدة من أوائل نسخ الكتاب الأول من سلسلة هاري بوتر مقابل 471 ألف دولار في الولايات المتحدة، في ما وصفه منظمو المزاد بأنه سعر قياسي عالمي لعمل روائي في... 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T09:36+0000
2021-12-10T09:36+0000
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وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن دار "هريتدج أوكشنز" أن النسخة البريطانية الصادرة في 1997 من كتاب (هاري بوتر وحجر الفيلسوف)، ذي الرسوم الملونة على الغلاف، أنها "ساحرة وزاهية بشكل مدهش ولم تُمس تقريبا". وقالت دار المزادات، التي تتخذ من دالاس مقرا لها، إن 500 نسخة فحسب طُبعت بهذا الغلاف. ويتجاوز السعر النهائي تقديرات ما قبل البيع البالغة 70 ألف دولار بأكثر من ست مرات.وتراوح سعر بيع نسخ أولى سابقة من هاري بوتر بين نحو 110 آلاف و138 ألف دولار.وباع الكتاب، أحد هواة جمع الكتب في الولايات المتحدة، ولم يُعلن اسم المشتري.وأعقب كتاب (هاري بوتر وحجر الفيلسوف) ستة كتب أخرى في السلسلة التي ألفتها الكاتبة البريطانية جيه.كيه رولينج. وذكرت دار "سكولاستيك" الأمريكية للنشر أن السلسلة بيع منها نحو 500 مليون نسخة في أنحاء العالم وترجمت إلى 80 لغة. وأنتجت شركة "تونتيث سينشري" ثمانية أفلام تستند إلى سلسلة الكتب وحصدت 7.8 مليار دولار في شباك التذاكر حول العالم.
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بيع واحدة من أوائل نسخ الكتاب الأول لسلسلة هاري بوتر مقابل مبلغ خيالي

09:36 GMT 10.12.2021
© Sputnik . Alexey Panov / الذهاب إلى بنك الصورفي إحدى المكتبات في موسكو ، حيث بدأ بيع كتاب "هاري بوتر والأقداس المهلكة" لجي كي رولينغ.
في إحدى المكتبات في موسكو ، حيث بدأ بيع كتاب هاري بوتر والأقداس المهلكة لجي كي رولينغ. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© Sputnik . Alexey Panov
/
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بيعت واحدة من أوائل نسخ الكتاب الأول من سلسلة هاري بوتر مقابل 471 ألف دولار في الولايات المتحدة، في ما وصفه منظمو المزاد بأنه سعر قياسي عالمي لعمل روائي في القرن العشرين.
وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن دار "هريتدج أوكشنز" أن النسخة البريطانية الصادرة في 1997 من كتاب (هاري بوتر وحجر الفيلسوف)، ذي الرسوم الملونة على الغلاف، أنها "ساحرة وزاهية بشكل مدهش ولم تُمس تقريبا".
وقالت دار المزادات، التي تتخذ من دالاس مقرا لها، إن 500 نسخة فحسب طُبعت بهذا الغلاف. ويتجاوز السعر النهائي تقديرات ما قبل البيع البالغة 70 ألف دولار بأكثر من ست مرات.
وتراوح سعر بيع نسخ أولى سابقة من هاري بوتر بين نحو 110 آلاف و138 ألف دولار.
وباع الكتاب، أحد هواة جمع الكتب في الولايات المتحدة، ولم يُعلن اسم المشتري.
وأعقب كتاب (هاري بوتر وحجر الفيلسوف) ستة كتب أخرى في السلسلة التي ألفتها الكاتبة البريطانية جيه.كيه رولينج. وذكرت دار "سكولاستيك" الأمريكية للنشر أن السلسلة بيع منها نحو 500 مليون نسخة في أنحاء العالم وترجمت إلى 80 لغة. وأنتجت شركة "تونتيث سينشري" ثمانية أفلام تستند إلى سلسلة الكتب وحصدت 7.8 مليار دولار في شباك التذاكر حول العالم.
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