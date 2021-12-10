بيل غيتس يزور "إكسبو 2020" في دبي... صور

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، بدأ غيتس زيارته لإكسبو 2020 دبي، بلقاء مع وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي.ولاحقا، زارا جناح إكسبو لايف، الذي يتعاون بشكل مباشر مع مؤسسة بيل ومليندا غيتس، حيث تعرف بيل غيتس على أبرز الابتكارات التي يدعمها البرنامج في أنحاء العالم بهدف تسريع الحلول الإبداعية التي تعمل على تحسين جودة الحياة مع الحفاظ على عالمنا.وتفقد غيتس خلال جولته عددًا من المشروعات والتقنيات في جناحي إكسبو لايف والاستدامة.وفي تصريحات لقناة "إكسبو" التلفزيونية، قال غيتس إن العالم مطالب بالتحرك خلال السنوات المقبلة للوفاء بتعهدات أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدها قادة العالم في قمة أممية تاريخية عام 2015، وبدأ تطبيقها في يناير/ كانون الثاني 2016.وتشمل أهداف التنمية المستدامة إنهاء الفقر المدقع، ووقف انتشار مرض الإيدز، وتوفير التعليم الابتدائي لجميع الأطفال.وقال غيتس إن العالم يمر بمرحلة صعبة في مكافحة جائحة كوفيد-19، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة بذل المزيد من العمل من أجل توزيع عادل للقاحات.
ولاحقا، زارا جناح إكسبو لايف، الذي يتعاون بشكل مباشر مع مؤسسة بيل ومليندا غيتس، حيث تعرف بيل غيتس على أبرز الابتكارات التي يدعمها البرنامج في أنحاء العالم بهدف تسريع الحلول الإبداعية التي تعمل على تحسين جودة الحياة مع الحفاظ على عالمنا.
وتفقد غيتس خلال جولته عددًا من المشروعات والتقنيات في جناحي إكسبو لايف والاستدامة.
استقبلت ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي، أمس الأربعاء في موقع الحدث الدولي بيل غيتس، الملياردير الأميركي والشريك المؤسس لعملاق التكنولوجيا مايكروسوفت.#الامارات_اليومpic.twitter.com/MU9kN4O1TC
وفي تصريحات لقناة "إكسبو" التلفزيونية، قال غيتس إن العالم مطالب بالتحرك خلال السنوات المقبلة للوفاء بتعهدات أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدها قادة العالم في قمة أممية تاريخية عام 2015، وبدأ تطبيقها في يناير/ كانون الثاني 2016.
وتشمل أهداف التنمية المستدامة إنهاء الفقر المدقع، ووقف انتشار مرض الإيدز، وتوفير التعليم الابتدائي لجميع الأطفال.
وقال غيتس إن العالم يمر بمرحلة صعبة في مكافحة جائحة كوفيد-19، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة بذل المزيد من العمل من أجل توزيع عادل للقاحات.