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بيل غيتس يزور "إكسبو 2020" في دبي... صور
بيل غيتس يزور "إكسبو 2020" في دبي... صور
زار الملياردير الأمريكي والشريك المؤسس لعملاق التكنولوجيا شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، معرض "إكسبو 2020" المقام في دبي. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T06:52+0000
2021-12-10T06:52+0000
إكسبو 2020 دبي
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وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، بدأ غيتس زيارته لإكسبو 2020 دبي، بلقاء مع وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي.ولاحقا، زارا جناح إكسبو لايف، الذي يتعاون بشكل مباشر مع مؤسسة بيل ومليندا غيتس، حيث تعرف بيل غيتس على أبرز الابتكارات التي يدعمها البرنامج في أنحاء العالم بهدف تسريع الحلول الإبداعية التي تعمل على تحسين جودة الحياة مع الحفاظ على عالمنا.وتفقد غيتس خلال جولته عددًا من المشروعات والتقنيات في جناحي إكسبو لايف والاستدامة.وفي تصريحات لقناة "إكسبو" التلفزيونية، قال غيتس إن العالم مطالب بالتحرك خلال السنوات المقبلة للوفاء بتعهدات أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدها قادة العالم في قمة أممية تاريخية عام 2015، وبدأ تطبيقها في يناير/ كانون الثاني 2016.وتشمل أهداف التنمية المستدامة إنهاء الفقر المدقع، ووقف انتشار مرض الإيدز، وتوفير التعليم الابتدائي لجميع الأطفال.وقال غيتس إن العالم يمر بمرحلة صعبة في مكافحة جائحة كوفيد-19، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة بذل المزيد من العمل من أجل توزيع عادل للقاحات.
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إكسبو 2020 دبي

بيل غيتس يزور "إكسبو 2020" في دبي... صور

06:52 GMT 10.12.2021
© AFP 2021 / Mark Grahamبيل غيتس
بيل غيتس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© AFP 2021 / Mark Graham
تابعنا عبر
زار الملياردير الأمريكي والشريك المؤسس لعملاق التكنولوجيا شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، معرض "إكسبو 2020" المقام في دبي.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، بدأ غيتس زيارته لإكسبو 2020 دبي، بلقاء مع وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي.
ولاحقا، زارا جناح إكسبو لايف، الذي يتعاون بشكل مباشر مع مؤسسة بيل ومليندا غيتس، حيث تعرف بيل غيتس على أبرز الابتكارات التي يدعمها البرنامج في أنحاء العالم بهدف تسريع الحلول الإبداعية التي تعمل على تحسين جودة الحياة مع الحفاظ على عالمنا.
وتفقد غيتس خلال جولته عددًا من المشروعات والتقنيات في جناحي إكسبو لايف والاستدامة.
وفي تصريحات لقناة "إكسبو" التلفزيونية، قال غيتس إن العالم مطالب بالتحرك خلال السنوات المقبلة للوفاء بتعهدات أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدها قادة العالم في قمة أممية تاريخية عام 2015، وبدأ تطبيقها في يناير/ كانون الثاني 2016.
وتشمل أهداف التنمية المستدامة إنهاء الفقر المدقع، ووقف انتشار مرض الإيدز، وتوفير التعليم الابتدائي لجميع الأطفال.
وقال غيتس إن العالم يمر بمرحلة صعبة في مكافحة جائحة كوفيد-19، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة بذل المزيد من العمل من أجل توزيع عادل للقاحات.
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