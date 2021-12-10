ترامب يشتم نتنياهو ويتهمه بالخيانة

قال ترامب في مقابلة مع مراسل مجلة "أكسيوس" الإخبارية، باراك رافيد، صاحب كتاب "عالم ترامب: الاتفاقات الإبراهيمية وإعادة تنظيم الشرق الأوسط":وكانت ميلانا ترامب هي من عرضت على زوجها ترامب مقطع فيديو يحتوي على حديث نتنياهو لبايدن. وقال الرئيس السابق: "منذ ذلك الحين لم أتحدث معه. فليذهب إلى..!". وأضاف ترامب أنه على عكس رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن الزعيم الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، لم يهنئوا بايدن على الفور لأنهم "شعروا بتزوير الانتخابات". كما أشار موقع "أكسيوس" الإخباري، إلى أن نتنياهو لم يكن في الواقع أول زعيم يهنئ بايدن على انتخابه، وانتظر حتى أكثر من 12 ساعة بعد إعلان وسائل الإعلام الأمريكية نتائج التصويت. وجرت انتخابات الرئيس الـ46 للولايات المتحدة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، واستمرت عملية فرز الأصوات، لكن النتيجة منذ البداية كانت لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن. لم يعترف الجمهوري ترامب بالهزيمة حتى نهاية العملية، ورفض حضور تنصيب الرئيس المنتخب الجديد - حدث هذا لأول مرة منذ 150 عامًا.
شتم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بألفاظ نابية، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، وقال إنه لم يتواصل معه منذ أن هنأ جو بايدن بفوزه في الانتخابات.
قال ترامب في مقابلة مع مراسل مجلة "أكسيوس" الإخبارية، باراك رافيد، صاحب كتاب "عالم ترامب: الاتفاقات الإبراهيمية وإعادة تنظيم الشرق الأوسط":
"أول من هنأ (بايدن) كان بنيامين نتنياهو، الرجل الذي فعلت من أجله أكثر من أي شخص آخر تعاملت معه".
وكانت ميلانا ترامب هي من عرضت على زوجها ترامب مقطع فيديو يحتوي على حديث نتنياهو لبايدن. وقال الرئيس السابق: "منذ ذلك الحين لم أتحدث معه. فليذهب إلى..!".
وأضاف ترامب أنه على عكس رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن الزعيم الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، لم يهنئوا بايدن على الفور لأنهم "شعروا بتزوير الانتخابات".
كما أشار موقع "أكسيوس" الإخباري، إلى أن نتنياهو لم يكن في الواقع أول زعيم يهنئ بايدن على انتخابه، وانتظر حتى أكثر من 12 ساعة بعد إعلان وسائل الإعلام الأمريكية نتائج التصويت.
وجرت انتخابات الرئيس الـ46 للولايات المتحدة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، واستمرت عملية فرز الأصوات، لكن النتيجة منذ البداية كانت لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن. لم يعترف الجمهوري ترامب بالهزيمة حتى نهاية العملية، ورفض حضور تنصيب الرئيس المنتخب الجديد - حدث هذا لأول مرة منذ 150 عامًا.