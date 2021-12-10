ترامب يكشف عن خطوة كادت أن تدمر إسرائيل
كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في كتاب إسرائيلي جديد، عن خطوة كادت أن تدمر إسرائيل.
نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الجمعة، أن الصحفي والإعلامي الإسرائيلي باراك رافيد، قد نشر كتابا بعنوان "سلام ترامب"، يحكي فيه أن الرئيس الأمريكي السابق قد هاجم، وبقوة، بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، موجها انتقادات شديدة اللهجة له.
טראמפ לא שוכח ולא סולח, לא לביידן וגם לא ליהודים שבחרו בו.— ידיעות אחרונות (@YediotAhronot) December 10, 2021
עכשיו הוא מדבר על הכל בראיון בלעדי ל-"7 ימים" שערך איתו @BarakRavid בספרו החדש https://t.co/0RyDixmjgu pic.twitter.com/tDeBxdy3zT
واتهم ترامب، نتنياهو، بالخيانة ونكران الجميل، وبأنه لن ينسى، أبدا، اتصاله بالرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، فور الإعلان عن فوزه في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، مؤكدا أنه لم يتحدث معه منذ ذلك الحين، قائلا إليه: "Fuck him" تبا له".
وجاء في كتاب الصحفي الإسرائيلي الجديد أن الرئيس الأمريكي السابق يشعر بخيبة أمل كبيرة من نتنياهو، بدعوى أنه لم يقف إلى جواره، رغم ما قدمه ترامب له ولإسرائيل، مستشهدا باعترافه بهضبة الجولان السورية المحتلة، ضمن السيادة الإسرائيلية، فضلا عن قراره بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.
בלעדי: דונלד טראמפ אומר לי בראיון כי נתניהו היה כפוי טובה ולא נאמן: "לא דיברתי איתו מאז הבחירות - שילך להזדיין". קטעים ראשונים מספרי "השלום של טראמפ" הבוקר ב-@YediotAhronot. כדי לקרוא את הראיון המלא רכשו את הספר עכשיו בהנחה (קוד קופון 7272) בקישור: https://t.co/r9lE6bIB9p pic.twitter.com/fnegEr3eaQ— Barak Ravid (@BarakRavid) December 10, 2021
ومن المقتطفات المهمة في كتاب "سلام ترامب" للصحفي الإسرائيلي، باراك رافيد، أن نتنياهو كان يستعطف الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، ويرجوه لعدم التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران، في العام 2015.
ولفت الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى أن وصوله إلى البيت الأبيض في العام 2016، قد حال دون إبادة وتدمير إسرائيل، على حد وصفه.