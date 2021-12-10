https://arabic.sputniknews.com/20211210/ترامب-يكشف-عن-خطوة-كادت-أن-تدمر-إسرائيل-1053767159.html

ترامب يكشف عن خطوة كادت أن تدمر إسرائيل

ترامب يكشف عن خطوة كادت أن تدمر إسرائيل

كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في كتاب إسرائيلي جديد، عن خطوة كادت أن تدمر إسرائيل. 10.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-10T08:18+0000

2021-12-10T08:18+0000

2021-12-10T08:18+0000

ترامب

إسرائيل

بنيامين نتنياهو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/13/1050753892_0:0:1889:1063_1920x0_80_0_0_a18039f6c3e7da76b333b339f3080970.jpg

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الجمعة، أن الصحفي والإعلامي الإسرائيلي باراك رافيد، قد نشر كتابا بعنوان "سلام ترامب"، يحكي فيه أن الرئيس الأمريكي السابق قد هاجم، وبقوة، بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، موجها انتقادات شديدة اللهجة له.واتهم ترامب، نتنياهو، بالخيانة ونكران الجميل، وبأنه لن ينسى، أبدا، اتصاله بالرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، فور الإعلان عن فوزه في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، مؤكدا أنه لم يتحدث معه منذ ذلك الحين، قائلا إليه: "Fuck him" تبا له".وجاء في كتاب الصحفي الإسرائيلي الجديد أن الرئيس الأمريكي السابق يشعر بخيبة أمل كبيرة من نتنياهو، بدعوى أنه لم يقف إلى جواره، رغم ما قدمه ترامب له ولإسرائيل، مستشهدا باعترافه بهضبة الجولان السورية المحتلة، ضمن السيادة الإسرائيلية، فضلا عن قراره بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.ومن المقتطفات المهمة في كتاب "سلام ترامب" للصحفي الإسرائيلي، باراك رافيد، أن نتنياهو كان يستعطف الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، ويرجوه لعدم التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران، في العام 2015.ولفت الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى أن وصوله إلى البيت الأبيض في العام 2016، قد حال دون إبادة وتدمير إسرائيل، على حد وصفه.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ترامب, إسرائيل, بنيامين نتنياهو