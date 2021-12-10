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تضخم الأسعار في أمريكا يصل أعلى مستوياته منذ نحو 40 عاما
تضخم الأسعار في أمريكا يصل أعلى مستوياته منذ نحو 40 عاما
قفزت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، خلال الشهر الماضي، بأسرع وتيرة سنوية منذ نحو 40 عاما، ما يعني تآكلا أسرع للقوة الشرائية للأمريكيين وأجورهم، ويزيد... 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T14:37+0000
2021-12-10T14:37+0000
اقتصاد
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة، اليوم الجمعة، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 6.8% عما كان عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني لعام 2020، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".وعلى أساس شهري (مقارنة بشهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي) ارتفع مقياس التضخم المتبع على نطاق واسع بنسبة 0.8%، متجاوزا التوقعات التي بلغت 0.7%.تعكس الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين أوجه تقدم واسعة في معظم الفئات، حيث كان البنزين والمسكن والطعام والسيارات من بين أكبر المساهمين في الزيادة الشهرية.تعزز البيانات التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يعمل على تسريع عملية التراجع عن برنامجه لشراء السندات في الاجتماع الأخير للبنك المركزي لهذا العام والذي يعقد الأسبوع المقبل.
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اقتصاد, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

تضخم الأسعار في أمريكا يصل أعلى مستوياته منذ نحو 40 عاما

14:37 GMT 10.12.2021
© shutterstockالتضخم الاقتصادي
التضخم الاقتصادي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© shutterstock
تابعنا عبر
قفزت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، خلال الشهر الماضي، بأسرع وتيرة سنوية منذ نحو 40 عاما، ما يعني تآكلا أسرع للقوة الشرائية للأمريكيين وأجورهم، ويزيد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لتشديد سياسته.
أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة، اليوم الجمعة، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 6.8% عما كان عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني لعام 2020، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".
وعلى أساس شهري (مقارنة بشهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي) ارتفع مقياس التضخم المتبع على نطاق واسع بنسبة 0.8%، متجاوزا التوقعات التي بلغت 0.7%.
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تعكس الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين أوجه تقدم واسعة في معظم الفئات، حيث كان البنزين والمسكن والطعام والسيارات من بين أكبر المساهمين في الزيادة الشهرية.
تعزز البيانات التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يعمل على تسريع عملية التراجع عن برنامجه لشراء السندات في الاجتماع الأخير للبنك المركزي لهذا العام والذي يعقد الأسبوع المقبل.
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