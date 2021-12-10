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تقرير يكشف عن خضروات "سحرية" لإنقاص السكر في الدم
تقرير يكشف عن خضروات "سحرية" لإنقاص السكر في الدم
كشف موقع بريطاني عن أهم وأبرز الخضار القادرة على خفض السكر في الدم لدى مرضى السكري. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T08:24+0000
2021-12-10T08:25+0000
منوعات
الدم
السكر
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ونشر موقع "ديلي إكسبرس" البريطاني تقريرا بشأن الخضار التي تساعد مرضى السكري من خفض السكر في الدم.وبحسب التقرير، أظهرت الدراسات أن إحدى الخضروات قادرة على خفض نسبة الجلوكوز في الدم لدى الشخص خلال 30 دقيقة فقط بشرط أن تنقع القطع المقطعة من هذه الخضار في الماء طوال الليل.وأشار التقرير إلى أن "مرضى السكري لديهم مستويات عالية من السكر في الدم لأن الأنسولين لا يمتص السكر ونصح لهم بتجنب الأطعمة ذات المؤشر الغلايسيمي المرتفع، لأنها تؤدي إلى تفاقم الحالة، حيث يؤدي استهلاك هذه الأطعمة إلى قفزة حادة في مستوى السكر في الجسم".وأضاف التقرير: "أظهرت الدراسات الطبية أن هناك أطعمة لها تأثير معاكس، أي أنها تخفض نسبة الغلوكوز وأحد أبرز هذه المنتجات التي لها تأثير واضح على خفض الغلوكوز في جسم الإنسان هي البامية، مضيفا أن هذه الخضار تحتوي على سعرات حرارية منخفضة وتقريباً لا تحتوي على الدهون المشبعة والكوليسترول". كما أن تناول البامية يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان وخاصة سرطان القولون والمستقيم، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامينات "أ" و "س" في هذه الخضار.أما الجانب السلبي للبامية هو احتواؤها على نسبة عالية من الكربوهيدرات المخمرة ما يمكن أن يسبب الانتفاخ عند بعض الناس.
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منوعات, الدم, السكر

تقرير يكشف عن خضروات "سحرية" لإنقاص السكر في الدم

08:24 GMT 10.12.2021 (تم التحديث: 08:25 GMT 10.12.2021)
© flickr.com / Alisha Vargasدراسة : مرض السكري هو نتيجة طفرة جينية
دراسة : مرض السكري هو نتيجة طفرة جينية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© flickr.com / Alisha Vargas
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كشف موقع بريطاني عن أهم وأبرز الخضار القادرة على خفض السكر في الدم لدى مرضى السكري.
ونشر موقع "ديلي إكسبرس" البريطاني تقريرا بشأن الخضار التي تساعد مرضى السكري من خفض السكر في الدم.
وبحسب التقرير، أظهرت الدراسات أن إحدى الخضروات قادرة على خفض نسبة الجلوكوز في الدم لدى الشخص خلال 30 دقيقة فقط بشرط أن تنقع القطع المقطعة من هذه الخضار في الماء طوال الليل.
وأشار التقرير إلى أن "مرضى السكري لديهم مستويات عالية من السكر في الدم لأن الأنسولين لا يمتص السكر ونصح لهم بتجنب الأطعمة ذات المؤشر الغلايسيمي المرتفع، لأنها تؤدي إلى تفاقم الحالة، حيث يؤدي استهلاك هذه الأطعمة إلى قفزة حادة في مستوى السكر في الجسم".
وأضاف التقرير: "أظهرت الدراسات الطبية أن هناك أطعمة لها تأثير معاكس، أي أنها تخفض نسبة الغلوكوز وأحد أبرز هذه المنتجات التي لها تأثير واضح على خفض الغلوكوز في جسم الإنسان هي البامية، مضيفا أن هذه الخضار تحتوي على سعرات حرارية منخفضة وتقريباً لا تحتوي على الدهون المشبعة والكوليسترول".
كما أن تناول البامية يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان وخاصة سرطان القولون والمستقيم، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامينات "أ" و "س" في هذه الخضار.
أما الجانب السلبي للبامية هو احتواؤها على نسبة عالية من الكربوهيدرات المخمرة ما يمكن أن يسبب الانتفاخ عند بعض الناس.
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