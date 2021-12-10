تونس... توجه لإجراء استفتاء حول دستور جديد للبلاد

كلام سعيد تضمن كذلك اتهامات لقوة سياسية تونسية بتلقي أموال من الخارج، وبتزوير الانتخابات.أستاذ الفلسفة السياسية في الجامعة التونسية، فريبد العليبي، أوضح في حديث لبرنامج "بانوراما"، أن الدستور الحالي ساهم في تعطيل الحياة السياسية، ما يستوجب تغييره إلى جانب القانون الانتخابي.وقال أيضاً إن الدولة تحتاج لسلطة قوية وقرار مركزي، وأن تونس لا يتهددها خطر حكم الفرد الواحد.
تناقش الحلقة إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، أن الدستور الحالي للبلاد لم يعد صالحاً، ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأن "لا مشروعية له"، موضحاً أن الإشكال الدستوري الموجود حالياً في البلاد جاء نتيجة لدستور 2014 الذي جاء لضرب الدولة من الداخل ومؤسساتها واختصاصاتها، حسب تعبيره.
كلام سعيد تضمن كذلك اتهامات لقوة سياسية تونسية بتلقي أموال من الخارج، وبتزوير الانتخابات.
أستاذ الفلسفة السياسية في الجامعة التونسية، فريبد العليبي، أوضح في حديث لبرنامج "بانوراما"، أن الدستور الحالي ساهم في تعطيل الحياة السياسية، ما يستوجب تغييره إلى جانب القانون الانتخابي.
وقال أيضاً إن الدولة تحتاج لسلطة قوية وقرار مركزي، وأن تونس لا يتهددها خطر حكم الفرد الواحد.