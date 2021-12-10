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جامعة الدول العربية تدعو إلى الضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين
جامعة الدول العربية تدعو إلى الضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين
دعت جامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، إلى الضغط على إسرائيل، من أجل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، خاصة كبار السن والمرضى وأصحاب المناعة المتدنية منهم. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T15:40+0000
2021-12-10T15:49+0000
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تماشيا مع قواعد القانون الدولي الإنساني التي نصت في اتفاقية جنيف الرابعة على حماية حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة، وفقا لم نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن بيان للجامعة.تأتي الدعوة تزامنا مع يوم حقوق الإنسان العالمي، الذي يصادف هذا العام مرور (73 عاما) على اعتماد "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" كميثاق تاريخي، محوري ومرجعي يشكل أحد الدعائم الرئيسية لمنظومة حقوق الإنسان الأممية، بحسب البيان.من جانبها قالت الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية في الجامعة، هيفاء أبو غزالة، إن الميثاق العربي لحقوق الإنسان رسخ مفهوم المساواة في سبعة مواضع.وأضافت أن أول فقرة من الديباجة أكدت حق الإنسان في حياة كريمة على أسس من الحرية والعدل والمساواة، تحقيقا "للمبادئ الخالدة" للدين الإسلامي الحنيف والديانات السماوية الأخرى.وأشارت إلى أن المادة الأولى تناولت من الميثاق، المساواة من بين الغايات المنشودة لإعداد الأجيال في الدول العربية لحياة حرة مسؤولة في مجتمع تسوده قيم التسامح والاعتدال.وأردفت أن جامعة الدول العربية تؤكد عملها المستمر من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيز التربية والتثقيف في هذا المجال، واضعة نصب عينيها الإنسان، كرامته وحقوقه وهويته في إطار من المساواة وعدم التمييز، وبما يكفل عدم تخلف أحد عن الركب.
https://arabic.sputniknews.com/20211209/أبو-الغيط-يستقبل-رئيس-الوزراء-اللبناني-ويؤكد-دعم-الجامعة-العربية-لبلاده-1053736254.html
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العالم العربي, أخبار جامعة الدول العربية, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

جامعة الدول العربية تدعو إلى الضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

15:40 GMT 10.12.2021 (تم التحديث: 15:49 GMT 10.12.2021)
© Sputnik . M.Hemidaأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© Sputnik . M.Hemida
تابعنا عبر
دعت جامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، إلى الضغط على إسرائيل، من أجل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، خاصة كبار السن والمرضى وأصحاب المناعة المتدنية منهم.
تماشيا مع قواعد القانون الدولي الإنساني التي نصت في اتفاقية جنيف الرابعة على حماية حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة، وفقا لم نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن بيان للجامعة.
تأتي الدعوة تزامنا مع يوم حقوق الإنسان العالمي، الذي يصادف هذا العام مرور (73 عاما) على اعتماد "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" كميثاق تاريخي، محوري ومرجعي يشكل أحد الدعائم الرئيسية لمنظومة حقوق الإنسان الأممية، بحسب البيان.
أبو الغيط يستقبل رئيس الوزراء اللبناني ويؤكد دعم الجامعة العربية لبلاده - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
أبو الغيط يستقبل رئيس الوزراء اللبناني ويؤكد دعم الجامعة العربية لبلاده
أمس, 11:58 GMT
من جانبها قالت الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية في الجامعة، هيفاء أبو غزالة، إن الميثاق العربي لحقوق الإنسان رسخ مفهوم المساواة في سبعة مواضع.
وأضافت أن أول فقرة من الديباجة أكدت حق الإنسان في حياة كريمة على أسس من الحرية والعدل والمساواة، تحقيقا "للمبادئ الخالدة" للدين الإسلامي الحنيف والديانات السماوية الأخرى.
وأشارت إلى أن المادة الأولى تناولت من الميثاق، المساواة من بين الغايات المنشودة لإعداد الأجيال في الدول العربية لحياة حرة مسؤولة في مجتمع تسوده قيم التسامح والاعتدال.
وأردفت أن جامعة الدول العربية تؤكد عملها المستمر من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيز التربية والتثقيف في هذا المجال، واضعة نصب عينيها الإنسان، كرامته وحقوقه وهويته في إطار من المساواة وعدم التمييز، وبما يكفل عدم تخلف أحد عن الركب.
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