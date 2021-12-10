https://arabic.sputniknews.com/20211210/جامعة-الدول-العربية-تدعو-إلى-الضغط-على-إسرائيل-للإفراج-عن-الأسرى-الفلسطينيين-1053788044.html

جامعة الدول العربية تدعو إلى الضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

جامعة الدول العربية تدعو إلى الضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

دعت جامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، إلى الضغط على إسرائيل، من أجل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، خاصة كبار السن والمرضى وأصحاب المناعة المتدنية منهم. 10.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-10T15:40+0000

2021-12-10T15:40+0000

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تماشيا مع قواعد القانون الدولي الإنساني التي نصت في اتفاقية جنيف الرابعة على حماية حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة، وفقا لم نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن بيان للجامعة.تأتي الدعوة تزامنا مع يوم حقوق الإنسان العالمي، الذي يصادف هذا العام مرور (73 عاما) على اعتماد "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" كميثاق تاريخي، محوري ومرجعي يشكل أحد الدعائم الرئيسية لمنظومة حقوق الإنسان الأممية، بحسب البيان.من جانبها قالت الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية في الجامعة، هيفاء أبو غزالة، إن الميثاق العربي لحقوق الإنسان رسخ مفهوم المساواة في سبعة مواضع.وأضافت أن أول فقرة من الديباجة أكدت حق الإنسان في حياة كريمة على أسس من الحرية والعدل والمساواة، تحقيقا "للمبادئ الخالدة" للدين الإسلامي الحنيف والديانات السماوية الأخرى.وأشارت إلى أن المادة الأولى تناولت من الميثاق، المساواة من بين الغايات المنشودة لإعداد الأجيال في الدول العربية لحياة حرة مسؤولة في مجتمع تسوده قيم التسامح والاعتدال.وأردفت أن جامعة الدول العربية تؤكد عملها المستمر من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيز التربية والتثقيف في هذا المجال، واضعة نصب عينيها الإنسان، كرامته وحقوقه وهويته في إطار من المساواة وعدم التمييز، وبما يكفل عدم تخلف أحد عن الركب.

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العالم العربي, أخبار جامعة الدول العربية, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم