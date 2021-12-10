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دولة تفتتح أكبر كاتدرائية في منطقة الخليج العربي
دولة تفتتح أكبر كاتدرائية في منطقة الخليج العربي
أفادت وسائل إعلام بحرينية، يوم أمس الخميس، عن افتتاح أكبر كنيسة كاثوليكية في منطقة شبه الجزيرة العربية. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T05:14+0000
2021-12-10T05:14+0000
العالم العربي
البحرين
كنيسة
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وذكرت وكالة "أنباء البحرين" أن سلطات البلاد قامت بتدشين أكبر كنيسة كاثوليكية في شبه الجزيرة العربية في منطقة العوالي جنوب العاصمة المنامة.وبحسب الوكالة، يُفترض أن تستقبل كاتدرائية "سيدة العرب"، التي تبلغ سعتها 2300 شخص، الأقلية الكاثوليكية في الدولة الخليجية ذات الغالبية المسلمة.وأشارت الوكالة إلى أن الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة مثّل ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، في افتتاح الكنيسة "الأكبر في منطقة الخليج العربي".
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العالم العربي, البحرين, كنيسة

دولة تفتتح أكبر كاتدرائية في منطقة الخليج العربي

05:14 GMT 10.12.2021
© Sputnik . Ali Hashemكنيسة "رقاد السيدة العذراء"
كنيسة رقاد السيدة العذراء - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© Sputnik . Ali Hashem
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام بحرينية، يوم أمس الخميس، عن افتتاح أكبر كنيسة كاثوليكية في منطقة شبه الجزيرة العربية.
وذكرت وكالة "أنباء البحرين" أن سلطات البلاد قامت بتدشين أكبر كنيسة كاثوليكية في شبه الجزيرة العربية في منطقة العوالي جنوب العاصمة المنامة.
وبحسب الوكالة، يُفترض أن تستقبل كاتدرائية "سيدة العرب"، التي تبلغ سعتها 2300 شخص، الأقلية الكاثوليكية في الدولة الخليجية ذات الغالبية المسلمة.
وأشارت الوكالة إلى أن الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة مثّل ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، في افتتاح الكنيسة "الأكبر في منطقة الخليج العربي".
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