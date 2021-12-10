ذخيرة جديدة ترتقي بقوة نيران الدبابة الروسية الجديدة "أرماتا" إلى أعلى مستوى عالميا

وتخضع الدبابة الجديدة وأنواع ذخيرتها الجديدة، وهي من عيار 125 ملم، للاختبار الرسمي حاليًا.ومن أنواع الذخيرة الجديدة قذيفة "فاكوم" وهي مخصصة لمكافحة الأهداف المدرعة ولهذا يقل قطرها عن قطر الماسورة لكي تنطلق من المدفع بسرعة أكبر وتفوق أنواع الذخيرة الأخرى قدرةً على اختراق الدرع، وقذيفة "تيلنيك" وهي قذيفة متشظية يتم تفجيرها عن بعد، وقذيفة "سبرينتير" وهي قذيفة صاروخية موجهة. وتفوق القذائف الجديدة قوةً ودقةً في إصابة الأهداف المقذوفات المتوفرة حاليًا للمدافع من عيار 125 ملم، وتمنح الدبابة الروسية الجديدة إمكانيات تفوق إمكانيات الدبابات المتوفرة حاليًا في روسيا وفي الخارج وفقا للخبير موراخوفسكي.ويبلغ طول قذيفة "فاكوم" 900 ملم، ويقدر قلبها على اختراق درع سمكه 1 متر، بحسب الصحيفة.ويقول خبير عسكري روسي آخر هو إيفان كونوفالوف، إن دبابة "أرماتا" لا يوجد لها مثيل في العالم، ومن المفروض أن تتفوق على الدبابات الأخرى في قوة النيران أيضا.
صنعت روسيا أنواعا جديدة من الذخيرة لدبابتها الجديدة "تي-14 أرماتا" لكي تكافح مدرعات العدو وطائراته على ارتفاع منخفض بالمزيد من النجاح.
وتخضع الدبابة الجديدة وأنواع ذخيرتها الجديدة، وهي من عيار 125 ملم، للاختبار الرسمي حاليًا.
وقال الخبير العسكري عقيد الاحتياط فيكتور موراخوفسكي في تصريح لصحيفة "بوليتاكسبيركت" الإلكترونية إن زيادة فعالية وسائل حماية الدبابات الأجنبية الأساسية وتنويع دروعها اقتضت إيجاد الذخيرة الجديدة للدبابة الروسية الجديدة.
فيكتور موراخوفسكي
خبير عسكري
ومن أنواع الذخيرة الجديدة قذيفة "فاكوم" وهي مخصصة لمكافحة الأهداف المدرعة ولهذا يقل قطرها عن قطر الماسورة لكي تنطلق من المدفع بسرعة أكبر وتفوق أنواع الذخيرة الأخرى قدرةً على اختراق الدرع، وقذيفة "تيلنيك" وهي قذيفة متشظية يتم تفجيرها عن بعد، وقذيفة "سبرينتير" وهي قذيفة صاروخية موجهة. وتفوق القذائف الجديدة قوةً ودقةً في إصابة الأهداف المقذوفات المتوفرة حاليًا للمدافع من عيار 125 ملم، وتمنح الدبابة الروسية الجديدة إمكانيات تفوق إمكانيات الدبابات المتوفرة حاليًا في روسيا وفي الخارج وفقا للخبير موراخوفسكي.
ويبلغ طول قذيفة "فاكوم" 900 ملم، ويقدر قلبها على اختراق درع سمكه 1 متر، بحسب الصحيفة.
ويقول خبير عسكري روسي آخر هو إيفان كونوفالوف، إن دبابة "أرماتا" لا يوجد لها مثيل في العالم، ومن المفروض أن تتفوق على الدبابات الأخرى في قوة النيران أيضا.