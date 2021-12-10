https://arabic.sputniknews.com/20211210/رئيس-فايزر-جرعة-رابعة-من-اللقاح-قد-تكون-مطلوبة-لمحاربة-أوميكرون-1053792016.html

رئيس "فايزر": جرعة رابعة من اللقاح قد تكون مطلوبة لمحاربة "أوميكرون"‏

رئيس "فايزر": جرعة رابعة من اللقاح قد تكون مطلوبة لمحاربة "أوميكرون"‏

قال الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" الأمريكية للأدوية، ألبرت بورلا، إن جرعة رابعة من لقاحها المضاد ‏لفيروس "كورونا" المستجد قد تكون مطلوبة في النهاية، وسط... 10.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-10T18:20+0000

2021-12-10T18:20+0000

2021-12-10T18:20+0000

فيروس كورونا

أوميكرون

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وأضاف في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، أنه "اعتقد سابقا أنه قد تكون هناك حاجة إلى جرعة رابعة بعد مرور 12 شهرا من الحصول على الجرعة الثالثة، لكن مع "أوميكرون" قد يلزم زيادة هذا الجدول الزمني".وقال: "أعتقد أننا سنحتاج إلى الجرعة الرابعة"، لافتا إلى جدوله الزمني السابق البالغ 12 شهرا.تأتي تصريحات رئيس "فايزر" بعد أن صرحت شركته أن "3 جرعات يبدو أنها توفر حماية جيدة".وأصدرت شركة "فايزر"، يوم الأربعاء الماضي، بيانات تظهر أن جرعة ثالثة أدت إلى مستويات مماثلة من الأجسام المضادة ضد متحور "أوميكرون"، مثل جرعتين ضد الفيروس الأصلي، مما أدى إلى حماية قوية.وكان بعض الخبراء شككوا في الحاجة إلى جرعات إضافية من اللقاح المضاد، مشيرين إلى أن شركات مثل "فايزر" لديها مصلحة مالية في بيع المزيد من الجرعات، وأنه حتى يمكن لجرعتين أن توفر الحماية من المرض الشديد، لا سيما لدى الأشخاص غير الكبار في السن.وأمام تلك الشكوك، فإن العديد من الخبراء، بمن فيهم مسؤولو الصحة في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أيدوا فكرة الحصول على جرعة الثالثة على الأقل، لا سيما بالنظر إلى تهديد "أوميكرون".

https://arabic.sputniknews.com/20211208/فايزر-الحصول-على-3-جرعات-من-اللقاح-يحيد-أوميكرون-1053714860.html

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فيروس كورونا, أوميكرون