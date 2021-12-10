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https://arabic.sputniknews.com/20211210/رئيس-فايزر-جرعة-رابعة-من-اللقاح-قد-تكون-مطلوبة-لمحاربة-أوميكرون-1053792016.html
رئيس "فايزر": جرعة رابعة من اللقاح قد تكون مطلوبة لمحاربة "أوميكرون"‏
رئيس "فايزر": جرعة رابعة من اللقاح قد تكون مطلوبة لمحاربة "أوميكرون"‏
قال الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" الأمريكية للأدوية، ألبرت بورلا، إن جرعة رابعة من لقاحها المضاد ‏لفيروس "كورونا" المستجد قد تكون مطلوبة في النهاية، وسط... 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T18:20+0000
2021-12-10T18:20+0000
فيروس كورونا
أوميكرون
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وأضاف في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، أنه "اعتقد سابقا أنه قد تكون هناك حاجة إلى جرعة رابعة بعد مرور 12 شهرا من الحصول على الجرعة الثالثة، لكن مع "أوميكرون" قد يلزم زيادة هذا الجدول الزمني".وقال: "أعتقد أننا سنحتاج إلى الجرعة الرابعة"، لافتا إلى جدوله الزمني السابق البالغ 12 شهرا.تأتي تصريحات رئيس "فايزر" بعد أن صرحت شركته أن "3 جرعات يبدو أنها توفر حماية جيدة".وأصدرت شركة "فايزر"، يوم الأربعاء الماضي، بيانات تظهر أن جرعة ثالثة أدت إلى مستويات مماثلة من الأجسام المضادة ضد متحور "أوميكرون"، مثل جرعتين ضد الفيروس الأصلي، مما أدى إلى حماية قوية.وكان بعض الخبراء شككوا في الحاجة إلى جرعات إضافية من اللقاح المضاد، مشيرين إلى أن شركات مثل "فايزر" لديها مصلحة مالية في بيع المزيد من الجرعات، وأنه حتى يمكن لجرعتين أن توفر الحماية من المرض الشديد، لا سيما لدى الأشخاص غير الكبار في السن.وأمام تلك الشكوك، فإن العديد من الخبراء، بمن فيهم مسؤولو الصحة في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أيدوا فكرة الحصول على جرعة الثالثة على الأقل، لا سيما بالنظر إلى تهديد "أوميكرون".
https://arabic.sputniknews.com/20211208/فايزر-الحصول-على-3-جرعات-من-اللقاح-يحيد-أوميكرون-1053714860.html
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فيروس كورونا, أوميكرون

رئيس "فايزر": جرعة رابعة من اللقاح قد تكون مطلوبة لمحاربة "أوميكرون"‏

18:20 GMT 10.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvicلقاح "فايزر" المضاد لفيروس "كورونا" المستجد
لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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قال الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" الأمريكية للأدوية، ألبرت بورلا، إن جرعة رابعة من لقاحها المضاد ‏لفيروس "كورونا" المستجد قد تكون مطلوبة في النهاية، وسط المخاوف من متحور "أوميكرون".‏
وأضاف في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، أنه "اعتقد سابقا أنه قد تكون هناك حاجة إلى جرعة رابعة بعد مرور 12 شهرا من الحصول على الجرعة الثالثة، لكن مع "أوميكرون" قد يلزم زيادة هذا الجدول الزمني".
وقال: "أعتقد أننا سنحتاج إلى الجرعة الرابعة"، لافتا إلى جدوله الزمني السابق البالغ 12 شهرا.
وأردف: "مع "أوميكرون" نحتاج إلى الانتظار لأنه لدينا القليل جدا من المعلومات المتوافرة عنه، لا تزال هناك حاجة للمزيد من البيانات حول حتمية الحصول على الجرعة الرابعة".
تأتي تصريحات رئيس "فايزر" بعد أن صرحت شركته أن "3 جرعات يبدو أنها توفر حماية جيدة".
وأصدرت شركة "فايزر"، يوم الأربعاء الماضي، بيانات تظهر أن جرعة ثالثة أدت إلى مستويات مماثلة من الأجسام المضادة ضد متحور "أوميكرون"، مثل جرعتين ضد الفيروس الأصلي، مما أدى إلى حماية قوية.
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وكان بعض الخبراء شككوا في الحاجة إلى جرعات إضافية من اللقاح المضاد، مشيرين إلى أن شركات مثل "فايزر" لديها مصلحة مالية في بيع المزيد من الجرعات، وأنه حتى يمكن لجرعتين أن توفر الحماية من المرض الشديد، لا سيما لدى الأشخاص غير الكبار في السن.
وأمام تلك الشكوك، فإن العديد من الخبراء، بمن فيهم مسؤولو الصحة في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أيدوا فكرة الحصول على جرعة الثالثة على الأقل، لا سيما بالنظر إلى تهديد "أوميكرون".
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