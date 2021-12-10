رحلة لنقل المهاجرين من بيلاروس إلى العراق تنطلق اليوم الجمعة

وجاء في بيان المطار على قناته في "تلغرام" : "اليوم ستنطلق رحلة النقل التالية من مينسك إلى العراق. لقد هبطت طائرة الخطوط الجوية العراقية من طراز "بوينغ 747-400 " في مطار مينسك الوطني. وفي الوقت الحالي، يجري الصعود إلى الطائرة. وتم تسجيل إجمالي 417 راكبًا على الرحلة ( 415 بالغًا وطفلان دون الثانية من العمر)".يشار إلى أن المغادرة من مينسك إلى أربيل كانت مقررة في الساعة 13:45 (يتزامن مع توقيت موسكو).وكانت بيلاروس قد أصدرت، في الصيف الماضي، تأشيرات سياحية لأشخاص من العراق وسوريا واليمن ودول أخرى، فيما وصفه مسؤولو الاتحاد الأوروبي بأنه جهد منظم لتشجيعهم على الوصول إلى حدود الاتحاد الأوروبي.ومنذ ذلك الوقت، وصل الآلاف من المهاجرين إلى الحدود البيلاروسية البولندية – الليتوانية، ويعيش الكثير منهم في ظروف مناخية صعبة للغاية، فيما توفي نحو 10 منهم بسبب مصاعب الطريق ولأسباب أخرى ما تزال غير مؤكدة.وأعلنت ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، عن زيادة في أعداد المهاجرين المحتجزين على حدود هذه الدول مع بيلاروس، في الآونة الأخيرة؛ ملقية اللوم على مينسك في خلق أزمة الهجرة.وفي هذا الصدد، أكدت سلطات الحدود في بيلاروس، قيام سلطات ليتوانيا وبولندا ولاتفيا، بإعادة المهاجرين إلى الأراضي البيلاروسية، قسرياً.وفي نوفمبر/تشرين الأول المنصرم، تشكلت مجموعة من المهاجرين، معظمهم من الأكراد العراقيين، بالقرب من حدود بيلاروس وبولندا؛ بلغ عددهم أكثر من ألفي شخص.وحاول المهاجرون اجتياز الحدود مع بولندا عند نقطة تفتيش "بروزغي" في منطقة غرودنو، لكن قوات الأمن البولندية منعتهم من ذلك.وقامت السلطات البيلاروسية بإعداد مركز النقل والخدمات اللوجستية، الواقع بالقرب من نقطة التفتيش الحدودية، لإيواء المهاجرين.
أفاد مطار مينسك، بأن رحلة لنقل المهاجرين العراقيين من مينسك إلى أربيل ستنطلق اليوم الجمعة، وقد تم تسجيل 417 شخصًا على متن الطائرة.
وجاء في بيان المطار على قناته في "تلغرام" : "اليوم ستنطلق رحلة النقل التالية من مينسك إلى العراق. لقد هبطت طائرة الخطوط الجوية العراقية من طراز "بوينغ 747-400 " في مطار مينسك الوطني. وفي الوقت الحالي، يجري الصعود إلى الطائرة. وتم تسجيل إجمالي 417 راكبًا على الرحلة ( 415 بالغًا وطفلان دون الثانية من العمر)".
يشار إلى أن المغادرة من مينسك إلى أربيل كانت مقررة في الساعة 13:45 (يتزامن مع توقيت موسكو).
وكانت بيلاروس قد أصدرت، في الصيف الماضي، تأشيرات سياحية لأشخاص من العراق وسوريا واليمن ودول أخرى، فيما وصفه مسؤولو الاتحاد الأوروبي بأنه جهد منظم لتشجيعهم على الوصول إلى حدود الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، عن زيادة في أعداد المهاجرين المحتجزين على حدود هذه الدول مع بيلاروس، في الآونة الأخيرة؛ ملقية اللوم على مينسك في خلق أزمة الهجرة.
وفي هذا الصدد، أكدت سلطات الحدود في بيلاروس، قيام سلطات ليتوانيا وبولندا ولاتفيا، بإعادة المهاجرين إلى الأراضي البيلاروسية، قسرياً.
وفي نوفمبر/تشرين الأول المنصرم، تشكلت مجموعة من المهاجرين، معظمهم من الأكراد العراقيين، بالقرب من حدود بيلاروس وبولندا؛ بلغ عددهم أكثر من ألفي شخص.
وحاول المهاجرون اجتياز الحدود مع بولندا عند نقطة تفتيش "بروزغي" في منطقة غرودنو، لكن قوات الأمن البولندية منعتهم من ذلك. وقامت السلطات البيلاروسية بإعداد مركز النقل والخدمات اللوجستية، الواقع بالقرب من نقطة التفتيش الحدودية، لإيواء المهاجرين.