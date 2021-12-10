https://arabic.sputniknews.com/20211210/رفض-شعبي-ونيابي-أردني-لاتفاقية-المياه-والطاقة-بين-عمان-وتل-أبيب--وأبو-ظبي-هل-يهدد-بتعطيلها؟-1053779168.html

رفض شعبي ونيابي أردني لاتفاقية المياه والطاقة بين عمان وتل أبيب وأبو ظبي... هل يهدد بتعطيلها؟

رفض شعبي ونيابي أردني لاتفاقية المياه والطاقة بين عمان وتل أبيب وأبو ظبي... هل يهدد بتعطيلها؟

انسحب عدد كبير من أعضاء مجلس النواب الأردني من المجلس احتجاجا على عدم عقد جلسة المناقشة العامة، يوم الأربعاء 8 ديسمبر/ كانون الأول، حول إعلان النوايا الذي... 10.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-10T12:15+0000

2021-12-10T12:15+0000

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بوضوح

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رفض شعبي ونيابي أردني لاتفاقية المياه والطاقة بين عمان وتل أبيب وأبو ظبي.. هل يهدد بتعطيلها؟ رفض شعبي ونيابي أردني لاتفاقية المياه والطاقة بين عمان وتل أبيب وأبو ظبي.. هل يهدد بتعطيلها؟

هذا الانسحاب جعل أولى الجلسات الرقابية لمجلس النواب الأردني في دورته العادية تفقد نصابها القانوني، بعد أقل من 15 دقيقة على بدئها، إثر مغادرة عدد كبير من النواب للجلسة.وشهدت شوارع الأردن تظاهرات، الجمعة الماضي، ضمت آلاف المواطنين الرافضين للاتفاقية الموقعة أخيرا بين الأردن وإسرائيل والإمارات بشأن المياه مقابل الطاقة.من جانبه، قال خليل حسن عطية، النائب في البرلمان الأردني، إن ما حدث في البرلمان هو تعبير من نواب الشعب عن رأي الشعب الأردني في تلك الاتفاقية المرفوضة شعبيًا ونيابيًا.وأشار عطية إلى أن النواب طالبوا بإخراج الوزير الذي وقع الاتفاقية من الجلسة وعند رفض ذلك خرج النواب احتجاجًا وأفقدوا الجلسة نصابها القانوني.وأكد عطية أن على الحكومة العدول عن هذه الاتفاقية مع إسرائيل التي "تقتل شعبنا الفلسطيني وتهدم البيوت وتنتهك المقدسات"، مشيرًا إلى أنه ومهما كانت حاجة الأردن للمياه والغاز إلا أن الحكومة عليها أن تعدل عن تلك الاتفاقية.أما رافع البطاينة، الباحث السياسي والناشط الحقوقي الأردني، فأشار إلى أن "ما قام به النواب المنسحبون أمر مرفوض وقد جانبهم الصواب في ذلك القرار، وكان عليهم أن يستكملوا الجلسة لمناقشة الاتفاقية واتخاذ موقف بإزائها".وأشار البطاينة إلى أن العمل داخل البرلمان يتسم بالفردية وعدم التنظيم نظرًا لعدم وجود أحزاب داخل البرلمان، لذا فهو غير مؤثر، مضيفًا أن تلك الاتفاقية برغم موقف النواب ستمرر كما مررت اتفاقية الغاز.المزيد من التفاصيل في حلقة الليلة من برنامج بوضوحإعداد وتقديم: خالد عبد الجبار

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