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روسيا تبدأ بتمويل إنشاء منطقتها الصناعية في مصر
روسيا تبدأ بتمويل إنشاء منطقتها الصناعية في مصر
قال النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة الروسي فاسيلي أوسماكوف، اليوم الجمعة، إن روسيا ستبدأ في تمويل منطقتها الصناعية في مصر اعتبارا من عام 2022. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T12:00+0000
2021-12-10T12:00+0000
روسيا
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وأضاف أوسماكوف خلال منتدى "صنع في روسيا"، إنه "بدءًا من العام المقبل، سنبدأ في تمويل إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر". وتابع أن روسيا تفكر جديا في تكرار هذه التجربة في دول أخرى، منها على سبيل المثال، أوزبكستان والتي تعتبر سوقا واعدا وجذابا للاستثمارات.يذكر أنه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قام وفد روسي مشترك من وزارة الصناعة والتجارة الروسية ورجال الأعمال الروس، بزيارة مصر وتفقد الموقع المحدد للمنطقة الصناعية الروسية في مدينة العين السخنة.وقدم ممثلو الشركات الروسية ملاحظات إيجابية حول طبيعة وإحداثيات الموقع، من حيث إمكانية الوصول إلى البنية التحتية وتوفر وسائل النقل والخدمات اللوجستية، وتحديدا قرب الموقع من ميناء العين السخنة، أكبر ميناء شحن في مصر على البحر الأحمر، بالإضافة إلى وجود خط سكة حديد للشحن بجانب الميناء.بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركات الروسية بتقييم مدى توفر الخدمات الداعمة في الموقع، مثل إمداد الكهرباء وخطوط الغاز وإمدادات المياه.ومن بين المستثمرين المحتملين في المنطقة الصناعية الروسية في مصر ممثلون عن الفروع الرائدة في الصناعة الروسية، في مجالات الهندسة الميكانيكية والصناعات الكيماوية والتعدين و والمستحضرات الطبية (منتجات طبية ودوائية).وكانت روسيا ومصر قد وقعتا على اتفاقية بشأن إنشاء منطقة صناعية روسية في منطقة قناة السويس في مصر في 23 مايو/أيار 2018.
https://arabic.sputniknews.com/20211116/شركات-ومستثمرون-روس-يزورون-المنطقة-الصناعية-الروسية-في-مصر-1050722528.html
https://arabic.sputniknews.com/20210830/قناة-السويس-تحدد-موعد-بدء-العمل-في-إنشاء-البنية-التحتية-للمنطقة-الصناعية-الروسية-في-مصر-1049988746.html
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روسيا, أخبار مصر الآن

روسيا تبدأ بتمويل إنشاء منطقتها الصناعية في مصر

12:00 GMT 10.12.2021
© AP Photo / Amr Nabilقناة السويس الجديدة
قناة السويس الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© AP Photo / Amr Nabil
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قال النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة الروسي فاسيلي أوسماكوف، اليوم الجمعة، إن روسيا ستبدأ في تمويل منطقتها الصناعية في مصر اعتبارا من عام 2022.
وأضاف أوسماكوف خلال منتدى "صنع في روسيا"، إنه "بدءًا من العام المقبل، سنبدأ في تمويل إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر".
وتابع أن روسيا تفكر جديا في تكرار هذه التجربة في دول أخرى، منها على سبيل المثال، أوزبكستان والتي تعتبر سوقا واعدا وجذابا للاستثمارات.
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يذكر أنه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قام وفد روسي مشترك من وزارة الصناعة والتجارة الروسية ورجال الأعمال الروس، بزيارة مصر وتفقد الموقع المحدد للمنطقة الصناعية الروسية في مدينة العين السخنة.
وقدم ممثلو الشركات الروسية ملاحظات إيجابية حول طبيعة وإحداثيات الموقع، من حيث إمكانية الوصول إلى البنية التحتية وتوفر وسائل النقل والخدمات اللوجستية، وتحديدا قرب الموقع من ميناء العين السخنة، أكبر ميناء شحن في مصر على البحر الأحمر، بالإضافة إلى وجود خط سكة حديد للشحن بجانب الميناء.
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بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركات الروسية بتقييم مدى توفر الخدمات الداعمة في الموقع، مثل إمداد الكهرباء وخطوط الغاز وإمدادات المياه.
ومن بين المستثمرين المحتملين في المنطقة الصناعية الروسية في مصر ممثلون عن الفروع الرائدة في الصناعة الروسية، في مجالات الهندسة الميكانيكية والصناعات الكيماوية والتعدين و والمستحضرات الطبية (منتجات طبية ودوائية).
وكانت روسيا ومصر قد وقعتا على اتفاقية بشأن إنشاء منطقة صناعية روسية في منطقة قناة السويس في مصر في 23 مايو/أيار 2018.
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