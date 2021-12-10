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https://arabic.sputniknews.com/20211210/روسيا-تبدع-محركا-جديدا-للطائرات-الضخمة-بقوة-هائلة-1053782328.html
روسيا تبدع محركا جديدا للطائرات الضخمة بقوة هائلة
روسيا تبدع محركا جديدا للطائرات الضخمة بقوة هائلة
يعمل العلماء والمهندسون الروس بشكل مستمر على تطوير وإبداع محركات جديدة لدعم الطائرات بمختلف أنواعا، بهدف زيادة قدرة الطائرات وسرعاتها وكفاءتها. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T13:22+0000
2021-12-10T13:22+0000
2021-12-10T13:22+0000
روسيا
رصد عسكري
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وانتهت روسيا أخيرا من بناء وتصنيع محرك قادر على إنتاج قوة الدفع اللازمة للطائرات الضخمة ذات الأحجام الكبيرة.وكشف وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، للصحفيين أنه من المقرر أن تبدأ روسيا إجراءات الحصول على شهادة المطابقة للمواصفات الدولية لمحرك "بي دي – 35" في عام 2027.ومن الممكن أن تستفيد روسيا من محرك "بي دي – 35" لإبداع محرك جديد لطائرات النقل يمكنه إنتاج 24 طنّا من قوة الدفع.ونوه وزير الصناعة والتجارة الروسي إلى أن موسكو ستتخذ قرارا حول الاستفادة من محرك "بي دي – 24" في الصيف المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20211210/آلية-روسية-لإدارة-الطائرات-المسيرة-تعمل-على-درجة-حرارة-عالية-1053769186.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
روسيا تبدع محركا جديدا للطائرات الضخمة بقوة هائلة
يعمل العلماء والمهندسون الروس بشكل مستمر على تطوير وإبداع محركات جديدة لدعم الطائرات بمختلف أنواعا، بهدف زيادة قدرة الطائرات وسرعاتها وكفاءتها.
وانتهت روسيا أخيرا من بناء وتصنيع محرك قادر على إنتاج قوة الدفع اللازمة للطائرات الضخمة ذات الأحجام الكبيرة.
وكشف وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف،
للصحفيين أنه من المقرر
أن تبدأ روسيا إجراءات الحصول على شهادة المطابقة للمواصفات الدولية لمحرك "بي دي – 35" في عام 2027.
ومن الممكن أن تستفيد روسيا من محرك "بي دي – 35" لإبداع محرك
جديد لطائرات
النقل يمكنه إنتاج 24 طنّا من قوة الدفع.
ونوه وزير الصناعة والتجارة الروسي إلى أن موسكو ستتخذ قرارا حول الاستفادة من محرك "بي دي – 24" في الصيف المقبل.