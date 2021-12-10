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https://arabic.sputniknews.com/20211210/روسيا-تستعد-لإطلاق-صاروخ-بروتون---إم-من-قاعدة-بايكانور-الفضائية-1053777437.html
روسيا تستعد لإطلاق صاروخ "بروتون - إم" من قاعدة بايكانور الفضائية
روسيا تستعد لإطلاق صاروخ "بروتون - إم" من قاعدة بايكانور الفضائية
أفادت مؤسسة الفضاء الحكومية الروسية "روسكوسموس"، بأنه من المقرر أن يتم إطلاق صاروخ "بروتون - إم"، الذي يحمل قمري اتصالات إلى المدار، من قاعدة "بايكانور"... 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T11:42+0000
2021-12-10T11:42+0000
روسيا
روسكوسموس
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موسكو - سبوتنيك. وقال متحدث باسم المكتب الإعلامي للمؤسسة، لوكالة "سبوتنيك": "من المخطط أن يتم إطلاق صاروخ بروتون – إم، الذي يحمل قمرين للاتصالات، من طراز إكسبريس – إيه إم يو 3، وإكسبريس – إيه إم يو - 7؛ في 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري".من جانبه، أوضح رئيس مؤسسة "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، أنه تم سحب الصاروخ "بروتون - إم" من موقع الإطلاق، بسبب ملاحظة تم اكتشافها في وحدة التسريع من نوع "بريز - إم".وكان من المقرر إطلاق الصاروخ، عند الساعة الثالثة و9 دقائق من بعد ظهر يوم 12 ديسمبر الجاري، غير أنه تم التأجيل بسبب هذه المشكلة التقنية.وهذه ليست المرة الأولى، التي يتم فيها إرجاء الإطلاق؛ حيث تم التأجيل من شهر نوفمبر/تشرين الثاني إلى شهر ديسمبر، بسبب اكتشاف مشكلة تقنية صغيرة في أحد الأجهزة، ثم إلى يوم 6 ديسمبر، لوجود ملاحظات تخص وحدة "بريز - إم".وسيكون هذا هو الإطلاق الثاني لصاروخ من نوع "بروتون - إم" المتطور، خلال هذا العام.
https://arabic.sputniknews.com/20211129/-روسكوسموس-تعلن-موعد-انطلاق-سياح-من-اليابان-إلى-محطة-الفضاء-الدولية-1053389661.html
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روسيا, روسكوسموس

روسيا تستعد لإطلاق صاروخ "بروتون - إم" من قاعدة بايكانور الفضائية

11:42 GMT 10.12.2021
© Russian Federal Space Agency – Roscosmos / الذهاب إلى بنك الصورإطلاق صاروخ حامل "بروتون-ام"من مركز الفضاء بايكانور، كازاخستان 31 يوليو 2020
إطلاق صاروخ حامل بروتون-اممن مركز الفضاء بايكانور، كازاخستان 31 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© Russian Federal Space Agency – Roscosmos
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أفادت مؤسسة الفضاء الحكومية الروسية "روسكوسموس"، بأنه من المقرر أن يتم إطلاق صاروخ "بروتون - إم"، الذي يحمل قمري اتصالات إلى المدار، من قاعدة "بايكانور" الفضائية في كازاخستان، يوم الاثنين المقبل.
موسكو - سبوتنيك. وقال متحدث باسم المكتب الإعلامي للمؤسسة، لوكالة "سبوتنيك": "من المخطط أن يتم إطلاق صاروخ بروتون – إم، الذي يحمل قمرين للاتصالات، من طراز إكسبريس – إيه إم يو 3، وإكسبريس – إيه إم يو - 7؛ في 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري".

من جانبه، أوضح رئيس مؤسسة "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، أنه تم سحب الصاروخ "بروتون - إم" من موقع الإطلاق، بسبب ملاحظة تم اكتشافها في وحدة التسريع من نوع "بريز - إم".

وكان من المقرر إطلاق الصاروخ، عند الساعة الثالثة و9 دقائق من بعد ظهر يوم 12 ديسمبر الجاري، غير أنه تم التأجيل بسبب هذه المشكلة التقنية.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يتم فيها إرجاء الإطلاق؛ حيث تم التأجيل من شهر نوفمبر/تشرين الثاني إلى شهر ديسمبر، بسبب اكتشاف مشكلة تقنية صغيرة في أحد الأجهزة، ثم إلى يوم 6 ديسمبر، لوجود ملاحظات تخص وحدة "بريز - إم".

وسيكون هذا هو الإطلاق الثاني لصاروخ من نوع "بروتون - إم" المتطور، خلال هذا العام.
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