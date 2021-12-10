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روسيا تعتزم إرسال مقترحات بشأن الأمن إلى واشنطن في الأسابيع المقبلة
روسيا تعتزم إرسال مقترحات بشأن الأمن إلى واشنطن في الأسابيع المقبلة
أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، عزم موسكو إرسال مقترحات حول الأمن إلى الولايات المتحدة، في الأسابيع المقبلة ولا تستبعد مشاركة بعض... 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T16:47+0000
2021-12-10T16:47+0000
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موسكو- سبوتنيك. وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "آمل أن توضع هذه المقترحات على الورق وتقديمها إلى الأطراف المعارضة، والولايات المتحدة في المقام الأول، ولكن ربما بعض دول الناتو الأخرى، وهذا الآن كله قيد العمل".في وقت سابق، أوضح ريابكوف، أن روسيا والولايات المتحدة ستعملان على وضع صيغة لمناقشة الضمانات الأمنية لـ"الخطوط الحمراء" الروسية، وأن هناك سلسلة كاملة من المنابر التي يمكن مناقشة مثل هذه القضايا فيها.وأضاف ريابكوف في هذا الصدد لوكالة "سبوتنيك": "انطلاقا من الافتراض بأن الصيغ لمواصلة مناقشة الخطوط الحمراء التي تحدثت عنها قيادتنا في الأيام الأخيرة، وكذلك تلقي روسيا للضمانات الأمنية القانونية الأكثر موثوقية والملزمة قانونا، تخضع لمزيد من المناقشة".هذا ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأمريكي جو بايدن، لعدم تحميل روسيا المسؤولية عن التصعيد حول أوكرانيا، لافتا إلى أن "الناتو" هو من يزيد قدراته قرب الحدود الروسية، مطالبا بضمانات أمنية بعدم توسع الحلف العسكري شرقا ونشر أسلحة ضاربة في الدول المتاخمة لروسيا.
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روسيا, العالم, الولايات

روسيا تعتزم إرسال مقترحات بشأن الأمن إلى واشنطن في الأسابيع المقبلة

16:47 GMT 10.12.2021
© Sputnik . Vladimir Astapkovech / الذهاب إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© Sputnik . Vladimir Astapkovech
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، عزم موسكو إرسال مقترحات حول الأمن إلى الولايات المتحدة، في الأسابيع المقبلة ولا تستبعد مشاركة بعض دول "الناتو" في المناقشة.
موسكو- سبوتنيك. وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "آمل أن توضع هذه المقترحات على الورق وتقديمها إلى الأطراف المعارضة، والولايات المتحدة في المقام الأول، ولكن ربما بعض دول الناتو الأخرى، وهذا الآن كله قيد العمل".
في وقت سابق، أوضح ريابكوف، أن روسيا والولايات المتحدة ستعملان على وضع صيغة لمناقشة الضمانات الأمنية لـ"الخطوط الحمراء" الروسية، وأن هناك سلسلة كاملة من المنابر التي يمكن مناقشة مثل هذه القضايا فيها.
محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، لقاء عبر الفيديو، 7 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
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وأضاف ريابكوف في هذا الصدد لوكالة "سبوتنيك": "انطلاقا من الافتراض بأن الصيغ لمواصلة مناقشة الخطوط الحمراء التي تحدثت عنها قيادتنا في الأيام الأخيرة، وكذلك تلقي روسيا للضمانات الأمنية القانونية الأكثر موثوقية والملزمة قانونا، تخضع لمزيد من المناقشة".
هذا ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأمريكي جو بايدن، لعدم تحميل روسيا المسؤولية عن التصعيد حول أوكرانيا، لافتا إلى أن "الناتو" هو من يزيد قدراته قرب الحدود الروسية، مطالبا بضمانات أمنية بعدم توسع الحلف العسكري شرقا ونشر أسلحة ضاربة في الدول المتاخمة لروسيا.
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