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https://arabic.sputniknews.com/20211210/زوجة-بايدن-تخرج-عن-صمتها-بشأن-لياقته-العقلية-1053791344.html
زوجة بايدن تخرج عن صمتها بشأن "لياقته العقلية"
زوجة بايدن تخرج عن صمتها بشأن "لياقته العقلية"
خرجت جيل بايدن عن صمتها بشأن تساؤلات حالية تتناول الصحة العقلية لزوجها الرئيس الأمريكي، جو ‏بايدن.‏ 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T17:45+0000
2021-12-10T17:45+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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وقالت إن المخاوف بشأن اللياقة العقلية للرئيس جو بايدن "سخيفة"، بحسب وصفها، خلال لقاء لها مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، أمس الخميس.ودافعت "سيدة أمريكا الأولى" عن زوجها بايدن عندما سُئلت في المقابلة التلفزيونية عن استطلاعات الرأي الأخيرة التي تظهر أن بعض الأمريكيين لديهم أسئلة حول اللياقة العقلية للرئيس الأمريكي.وقالت جيل بايدن للمحاورة، ريتا برافير، وفقا لمقتطف من المقابلة التي نشرتها شبكة "سي بي إس": "أعتقد أن هذا أمر سخيف".تأتي تصريحات جيل بايدن بعد أن وجد استطلاع أجرته صحيفة "بوليتيكو" و"مورنينغ كوناسالت" الشهر الماضي أن 46% من الأمريكيين يوافقون على أن بايدن "سليم عقليا"، بينما لا يوافق 48 % على هذا الرأي، ما يقرب من نصف الأمريكيين اختلفوا في أن بايدن "بصحة جيدة".وفي مقابلتها مع شبكة "سي بي إس"، تحدثت جيل بايدن بصراحة عن تجربتها الخاصة في أن تصبح "السيدة الأولى"، وقالت إن الوظيفة "24 ساعة في اليوم".يشار إلى أن أعضاء الحزب الجمهوري الأمريكي ظلوا باستمرار يصورون الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على أنه "غير لائق عقليا" للعمل كرئيس، وذلك منذ فوزه بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة لعام 2020، وكثيرا ما سخر بايدن من الهجمات وحاول إيقافها.وفي 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بلغ بايدن – أكبر شخص عمرا يتولى منصب الرئيس الأمريكي - 79 عاما، وفي اليوم السابق لعيد ميلاده، خضع لفحص جسدي روتيني، إذ قال طبيبه إنه يتمتع بصحة جيدة.
https://arabic.sputniknews.com/20210907/جيل-بايدن-تصبح-أول-سيدة-أولى-في-أمريكا-تمارس-عملا-خارج-البيت-الأبيض-1050073421.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الرئيس الأمريكي جو بايدن

زوجة بايدن تخرج عن صمتها بشأن "لياقته العقلية"

17:45 GMT 10.12.2021
© REUTERS / LEAH MILLISالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© REUTERS / LEAH MILLIS
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خرجت جيل بايدن عن صمتها بشأن تساؤلات حالية تتناول الصحة العقلية لزوجها الرئيس الأمريكي، جو ‏بايدن.‏
وقالت إن المخاوف بشأن اللياقة العقلية للرئيس جو بايدن "سخيفة"، بحسب وصفها، خلال لقاء لها مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، أمس الخميس.
ودافعت "سيدة أمريكا الأولى" عن زوجها بايدن عندما سُئلت في المقابلة التلفزيونية عن استطلاعات الرأي الأخيرة التي تظهر أن بعض الأمريكيين لديهم أسئلة حول اللياقة العقلية للرئيس الأمريكي.
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وقالت جيل بايدن للمحاورة، ريتا برافير، وفقا لمقتطف من المقابلة التي نشرتها شبكة "سي بي إس": "أعتقد أن هذا أمر سخيف".
تأتي تصريحات جيل بايدن بعد أن وجد استطلاع أجرته صحيفة "بوليتيكو" و"مورنينغ كوناسالت" الشهر الماضي أن 46% من الأمريكيين يوافقون على أن بايدن "سليم عقليا"، بينما لا يوافق 48 % على هذا الرأي، ما يقرب من نصف الأمريكيين اختلفوا في أن بايدن "بصحة جيدة".
وفي مقابلتها مع شبكة "سي بي إس"، تحدثت جيل بايدن بصراحة عن تجربتها الخاصة في أن تصبح "السيدة الأولى"، وقالت إن الوظيفة "24 ساعة في اليوم".

وتابعت: "أعتقد أن الأمر أصعب قليلا مما كنت أتخيل، إنها ليست وظيفة تقوم بها، بل إنها أسلوب حياة تعيشه، إنها ليست وظيفة تغادرها في الساعة الخامسة أو الثالثة، إنها 24 ساعة في اليوم".

يشار إلى أن أعضاء الحزب الجمهوري الأمريكي ظلوا باستمرار يصورون الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على أنه "غير لائق عقليا" للعمل كرئيس، وذلك منذ فوزه بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة لعام 2020، وكثيرا ما سخر بايدن من الهجمات وحاول إيقافها.
وفي 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بلغ بايدن – أكبر شخص عمرا يتولى منصب الرئيس الأمريكي - 79 عاما، وفي اليوم السابق لعيد ميلاده، خضع لفحص جسدي روتيني، إذ قال طبيبه إنه يتمتع بصحة جيدة.
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