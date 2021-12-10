https://arabic.sputniknews.com/20211210/زوجة-بايدن-تخرج-عن-صمتها-بشأن-لياقته-العقلية-1053791344.html

زوجة بايدن تخرج عن صمتها بشأن "لياقته العقلية"

زوجة بايدن تخرج عن صمتها بشأن "لياقته العقلية"

خرجت جيل بايدن عن صمتها بشأن تساؤلات حالية تتناول الصحة العقلية لزوجها الرئيس الأمريكي، جو ‏بايدن.‏ 10.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-10T17:45+0000

2021-12-10T17:45+0000

2021-12-10T17:45+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيس الأمريكي جو بايدن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0a/1053791181_0:139:1431:943_1920x0_80_0_0_4539d088b75b3d7ff894645aa53b31e9.jpg

وقالت إن المخاوف بشأن اللياقة العقلية للرئيس جو بايدن "سخيفة"، بحسب وصفها، خلال لقاء لها مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، أمس الخميس.ودافعت "سيدة أمريكا الأولى" عن زوجها بايدن عندما سُئلت في المقابلة التلفزيونية عن استطلاعات الرأي الأخيرة التي تظهر أن بعض الأمريكيين لديهم أسئلة حول اللياقة العقلية للرئيس الأمريكي.وقالت جيل بايدن للمحاورة، ريتا برافير، وفقا لمقتطف من المقابلة التي نشرتها شبكة "سي بي إس": "أعتقد أن هذا أمر سخيف".تأتي تصريحات جيل بايدن بعد أن وجد استطلاع أجرته صحيفة "بوليتيكو" و"مورنينغ كوناسالت" الشهر الماضي أن 46% من الأمريكيين يوافقون على أن بايدن "سليم عقليا"، بينما لا يوافق 48 % على هذا الرأي، ما يقرب من نصف الأمريكيين اختلفوا في أن بايدن "بصحة جيدة".وفي مقابلتها مع شبكة "سي بي إس"، تحدثت جيل بايدن بصراحة عن تجربتها الخاصة في أن تصبح "السيدة الأولى"، وقالت إن الوظيفة "24 ساعة في اليوم".يشار إلى أن أعضاء الحزب الجمهوري الأمريكي ظلوا باستمرار يصورون الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على أنه "غير لائق عقليا" للعمل كرئيس، وذلك منذ فوزه بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة لعام 2020، وكثيرا ما سخر بايدن من الهجمات وحاول إيقافها.وفي 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بلغ بايدن – أكبر شخص عمرا يتولى منصب الرئيس الأمريكي - 79 عاما، وفي اليوم السابق لعيد ميلاده، خضع لفحص جسدي روتيني، إذ قال طبيبه إنه يتمتع بصحة جيدة.

https://arabic.sputniknews.com/20210907/جيل-بايدن-تصبح-أول-سيدة-أولى-في-أمريكا-تمارس-عملا-خارج-البيت-الأبيض-1050073421.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الولايات المتحدة الأمريكية, الرئيس الأمريكي جو بايدن