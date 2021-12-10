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https://arabic.sputniknews.com/20211210/سفير-صيني-يهاجم-أمريكا-بسبب-قمة-الديمقراطية-عمل-فاضح-1053782453.html
سفير صيني يهاجم أمريكا بسبب "قمة الديمقراطية"... "عمل فاضح"
سفير صيني يهاجم أمريكا بسبب "قمة الديمقراطية"... "عمل فاضح"
انتقد سفير صيني "قمة الديمقراطية" التي تسضيفها الولايات المتحدة، التي انطلقت أمس، وتستمر على مدى يومين، بمشاركة نحو نصف دول العالم في إطار الوعود التي أطلقها... 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T13:24+0000
2021-12-10T13:24+0000
الولايات المتحدة
الصين
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قال السفير الصيني لدى فنزويلا، لي باو رونغ، "إن عقد "قمة الديمقراطية" المزعومة من قبل الحكومة الأمريكية بقائمة المشاركين التي اختيرت بشكل متحيز هو أمر مناهض للديمقراطية ويضر بالتعايش السلمي العالمي"، وفقا لوكالة "شينخوا" الصينية.وأضاف رونغ أن "القمة مثيرة للانقسام، وبعيدة كل البعد عن الديمقراطية وتهدف إلى زعزعة العلاقات الدولية المتناغمة".وتابع "الحكم على أي بلد بأنه ديمقراطي أو غير ديمقراطي يعكس على وجه التحديد أيديولوجية الحرب الباردة المعهودة، ويثير التنافس والتناقض، مما يتسبب بانقسامات جديدة، وعقد قمة للديمقراطية هو في حد ذاته عمل فاضح مناهض للديمقراطية".ولفت رونغ إلى أن "أمريكا تعاني منذ فترة طويلة من الاستقطاب السياسي، واضطراب الحوكمة، وإساءة استخدام الشعبوية، والانقسام الاجتماعي، كما أن سوء تعاملها الكارثي مع جائحة كوفيد-19 قد عرّض أرواحا لا حصر لها للخطر".واستكمل أن "الدولة التي يفلس وضعها الديمقراطي لا تملك حق عقد مثل هذه القمة"، مدينا الحكم التعسفي للولايات المتحدة بشأن ما إذا كانت الدول الأخرى "ديمقراطية أم لا".وتستضيف واشنطن قمّة افتراضية للديمقراطية بحضور ممثلي 110 دول، حيث وجّه الرئيس الأمريكي جو بايدن دعوات للمشاركة في القمة المنعقدة يومي 9 و10 ديسمبر الجاري.وتنطلق هذه القمة تنفيذًا لتعهد الرئيس بايدن، من خلال حملته الانتخابية، بعودة بلاده للتأكيد على دعائم الديمقراطية في البلاد عموما ومع الحلفاء.وستجمع هذه القمة قادة من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لوضع أجندة إيجابية للتجديد الديمقراطي، والتصدي للتهديدات التي تواجهها الديمقراطيات اليوم من خلال العمل الجماعي.وستشهد القمة توفير منصة للقادة للإعلان عن الالتزامات والإصلاحات والمبادرات الفردية والجماعية للدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في الداخل والخارج.وبحسب موقع الخارجية الأمريكية فإن "مشاورات ستعقد قبل انطلاق القمة مع خبراء من الحكومات والمنظمات متعددة الأطراف والمؤسسات الخيرية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لإيجاد أفكار جريئة وعملية حول ثلاثة مواضيع رئيسية وهي مجابهة الاستبداد، معالجة الفساد ومكافحته، وتعزيز احترام حقوق الإنسان".
https://arabic.sputniknews.com/20211209/باكستان-تعتذر-عن-المشاركة-في-قمة-الديمقراطية-التي-تنظمها-الولايات-المتحدة-1053723197.html
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الولايات المتحدة, الصين

سفير صيني يهاجم أمريكا بسبب "قمة الديمقراطية"... "عمل فاضح"

13:24 GMT 10.12.2021
© REUTERS / Hyungwon Kangعلم الصين والولايات المتحدة
علم الصين والولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© REUTERS / Hyungwon Kang
تابعنا عبر
انتقد سفير صيني "قمة الديمقراطية" التي تسضيفها الولايات المتحدة، التي انطلقت أمس، وتستمر على مدى يومين، بمشاركة نحو نصف دول العالم في إطار الوعود التي أطلقها الرئيس الأمريكي جو بايدن في حملته الانتخابية.
قال السفير الصيني لدى فنزويلا، لي باو رونغ، "إن عقد "قمة الديمقراطية" المزعومة من قبل الحكومة الأمريكية بقائمة المشاركين التي اختيرت بشكل متحيز هو أمر مناهض للديمقراطية ويضر بالتعايش السلمي العالمي"، وفقا لوكالة "شينخوا" الصينية.
رئيس وزراء باكستان، عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
باكستان تعتذر عن عدم المشاركة في قمة الديمقراطية التي تنظمها الولايات المتحدة
أمس, 04:25 GMT
وأضاف رونغ أن "القمة مثيرة للانقسام، وبعيدة كل البعد عن الديمقراطية وتهدف إلى زعزعة العلاقات الدولية المتناغمة".
وتابع "الحكم على أي بلد بأنه ديمقراطي أو غير ديمقراطي يعكس على وجه التحديد أيديولوجية الحرب الباردة المعهودة، ويثير التنافس والتناقض، مما يتسبب بانقسامات جديدة، وعقد قمة للديمقراطية هو في حد ذاته عمل فاضح مناهض للديمقراطية".
ولفت رونغ إلى أن "أمريكا تعاني منذ فترة طويلة من الاستقطاب السياسي، واضطراب الحوكمة، وإساءة استخدام الشعبوية، والانقسام الاجتماعي، كما أن سوء تعاملها الكارثي مع جائحة كوفيد-19 قد عرّض أرواحا لا حصر لها للخطر".
واستكمل أن "الدولة التي يفلس وضعها الديمقراطي لا تملك حق عقد مثل هذه القمة"، مدينا الحكم التعسفي للولايات المتحدة بشأن ما إذا كانت الدول الأخرى "ديمقراطية أم لا".
وتستضيف واشنطن قمّة افتراضية للديمقراطية بحضور ممثلي 110 دول، حيث وجّه الرئيس الأمريكي جو بايدن دعوات للمشاركة في القمة المنعقدة يومي 9 و10 ديسمبر الجاري.
وتنطلق هذه القمة تنفيذًا لتعهد الرئيس بايدن، من خلال حملته الانتخابية، بعودة بلاده للتأكيد على دعائم الديمقراطية في البلاد عموما ومع الحلفاء.
وستجمع هذه القمة قادة من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لوضع أجندة إيجابية للتجديد الديمقراطي، والتصدي للتهديدات التي تواجهها الديمقراطيات اليوم من خلال العمل الجماعي.
وستشهد القمة توفير منصة للقادة للإعلان عن الالتزامات والإصلاحات والمبادرات الفردية والجماعية للدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في الداخل والخارج.
وبحسب موقع الخارجية الأمريكية فإن "مشاورات ستعقد قبل انطلاق القمة مع خبراء من الحكومات والمنظمات متعددة الأطراف والمؤسسات الخيرية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لإيجاد أفكار جريئة وعملية حول ثلاثة مواضيع رئيسية وهي مجابهة الاستبداد، معالجة الفساد ومكافحته، وتعزيز احترام حقوق الإنسان".
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