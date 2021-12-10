https://arabic.sputniknews.com/20211210/سفير-صيني-يهاجم-أمريكا-بسبب-قمة-الديمقراطية-عمل-فاضح-1053782453.html

سفير صيني يهاجم أمريكا بسبب "قمة الديمقراطية"... "عمل فاضح"

سفير صيني يهاجم أمريكا بسبب "قمة الديمقراطية"... "عمل فاضح"

انتقد سفير صيني "قمة الديمقراطية" التي تسضيفها الولايات المتحدة، التي انطلقت أمس، وتستمر على مدى يومين، بمشاركة نحو نصف دول العالم في إطار الوعود التي أطلقها... 10.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-10T13:24+0000

2021-12-10T13:24+0000

2021-12-10T13:24+0000

الولايات المتحدة

الصين

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قال السفير الصيني لدى فنزويلا، لي باو رونغ، "إن عقد "قمة الديمقراطية" المزعومة من قبل الحكومة الأمريكية بقائمة المشاركين التي اختيرت بشكل متحيز هو أمر مناهض للديمقراطية ويضر بالتعايش السلمي العالمي"، وفقا لوكالة "شينخوا" الصينية.وأضاف رونغ أن "القمة مثيرة للانقسام، وبعيدة كل البعد عن الديمقراطية وتهدف إلى زعزعة العلاقات الدولية المتناغمة".وتابع "الحكم على أي بلد بأنه ديمقراطي أو غير ديمقراطي يعكس على وجه التحديد أيديولوجية الحرب الباردة المعهودة، ويثير التنافس والتناقض، مما يتسبب بانقسامات جديدة، وعقد قمة للديمقراطية هو في حد ذاته عمل فاضح مناهض للديمقراطية".ولفت رونغ إلى أن "أمريكا تعاني منذ فترة طويلة من الاستقطاب السياسي، واضطراب الحوكمة، وإساءة استخدام الشعبوية، والانقسام الاجتماعي، كما أن سوء تعاملها الكارثي مع جائحة كوفيد-19 قد عرّض أرواحا لا حصر لها للخطر".واستكمل أن "الدولة التي يفلس وضعها الديمقراطي لا تملك حق عقد مثل هذه القمة"، مدينا الحكم التعسفي للولايات المتحدة بشأن ما إذا كانت الدول الأخرى "ديمقراطية أم لا".وتستضيف واشنطن قمّة افتراضية للديمقراطية بحضور ممثلي 110 دول، حيث وجّه الرئيس الأمريكي جو بايدن دعوات للمشاركة في القمة المنعقدة يومي 9 و10 ديسمبر الجاري.وتنطلق هذه القمة تنفيذًا لتعهد الرئيس بايدن، من خلال حملته الانتخابية، بعودة بلاده للتأكيد على دعائم الديمقراطية في البلاد عموما ومع الحلفاء.وستجمع هذه القمة قادة من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لوضع أجندة إيجابية للتجديد الديمقراطي، والتصدي للتهديدات التي تواجهها الديمقراطيات اليوم من خلال العمل الجماعي.وستشهد القمة توفير منصة للقادة للإعلان عن الالتزامات والإصلاحات والمبادرات الفردية والجماعية للدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في الداخل والخارج.وبحسب موقع الخارجية الأمريكية فإن "مشاورات ستعقد قبل انطلاق القمة مع خبراء من الحكومات والمنظمات متعددة الأطراف والمؤسسات الخيرية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لإيجاد أفكار جريئة وعملية حول ثلاثة مواضيع رئيسية وهي مجابهة الاستبداد، معالجة الفساد ومكافحته، وتعزيز احترام حقوق الإنسان".

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