شيرين عبد الوهاب: أتمنى أن تتقبلوا شكلي الجديد... صور وفيديو
© AFP 2021 / STRINGERالفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب
© AFP 2021 / STRINGER
أحيت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، مساء اليوم الجمعة، حفلا غنائيا في إمارة أبو ظبي الخليجية، ضمن مهرجان "أم الإمارات".
وصدمت شيرين جمهورها في الحفل بعدما أطلت عليهم وقد حلقت شعرها.
Once again, the amazing Sherine has blown us away with a breathtaking opening weekend performance where she debuted her stunning new look! Such a great concert with a wonderful audience. Thank you for an unforgettable show!#في_أبوظبي #inabudhabi #MOTNFestival #مهرجان_أم_الإمارات pic.twitter.com/OY2Vmnlnfw— MOTN Festival (@motnfestival) December 10, 2021
وقالت المطربة المصرية عن مظهرها الجديد: "سعيدة أنني معكم، ويارب أن تتقبلوني بهذا الشكل، لقد فُقت بشكلي الجديد"، ليصفق الجمهور لها بشدة.
#شيرين_عبد_الوهاب تداعب الجمهور " ياريت تقبلوني بشكلي دة"#صدى_البلد#شيرين_في_الإمارات pic.twitter.com/IbOnMsGbRD— صدى البلد 🇪🇬 (@ElBaladOfficial) December 10, 2021
وتابعت شيرين عبد الوهاب ممازحة جمهورها أنها تتحدى الفنانة السورية، أصالة نصري، أن تحلق شعرها لهذه الدرجة القصيرة، خاصة وأن الأخيرة اعتادت أن تقص شعرها.
وقالت: "إنني أتحدى أصالة، لن تقدر على فعل ما فعلته".
كما مازحت شيرين جمهورها في الحفل عن شكلها الجديد قائلة: "بلا شعر بلا كوافر بلا هم".
شيرين عبد الوهاب 💬 "بلا شعر بلا كوافير بلا هم" pic.twitter.com/dbu8QikQ3P— ET بالعربي (@ETbilArabi) December 10, 2021
وأحدث شكل شيرين عبد الوهاب الجديد جدلا بين مستخدمي "السوشيال ميديا" ما بين مؤيد ومعارض.
وكانت شيرين عبد الوهاب قد أكدت خبر طلاقها من المطرب المصري، حسام حبيب، الأسبوع الماضي، بإصدارها بيانا أكدت فيه أن أسباب الانفصال تخصها وحدها، وأنها تكن كل الاحترام له.
وتزوجت شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب في نيسان/ أبريل عام 2018، ولم يثمر زواجهما عن أطفال.