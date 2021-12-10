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شيرين عبد الوهاب: أتمنى أن تتقبلوا شكلي الجديد... صور وفيديو
شيرين عبد الوهاب: أتمنى أن تتقبلوا شكلي الجديد... صور وفيديو
أحيت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، مساء اليوم الجمعة، حفلا غنائيا في إمارة أبو ظبي الخليجية، ‏ضمن مهرجان "أم الإمارات".‏ 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T20:46+0000
2021-12-10T20:46+0000
شيرين عبد الوهاب
أخبار الفنانين في مصر
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وصدمت شيرين جمهورها في الحفل بعدما أطلت عليهم وقد حلقت شعرها.وقالت المطربة المصرية عن مظهرها الجديد: "سعيدة أنني معكم، ويارب أن تتقبلوني بهذا الشكل، لقد فُقت بشكلي الجديد"، ليصفق الجمهور لها بشدة.وتابعت شيرين عبد الوهاب ممازحة جمهورها أنها تتحدى الفنانة السورية، أصالة نصري، أن تحلق شعرها لهذه الدرجة القصيرة، خاصة وأن الأخيرة اعتادت أن تقص شعرها.وقالت: "إنني أتحدى أصالة، لن تقدر على فعل ما فعلته".كما مازحت شيرين جمهورها في الحفل عن شكلها الجديد قائلة: "بلا شعر بلا كوافر بلا هم".وأحدث شكل شيرين عبد الوهاب الجديد جدلا بين مستخدمي "السوشيال ميديا" ما بين مؤيد ومعارض.وكانت شيرين عبد الوهاب قد أكدت خبر طلاقها من المطرب المصري، حسام حبيب، الأسبوع الماضي، بإصدارها بيانا أكدت فيه أن أسباب الانفصال تخصها وحدها، وأنها تكن كل الاحترام له.وتزوجت شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب في نيسان/ أبريل عام 2018، ولم يثمر زواجهما عن أطفال.
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شيرين عبد الوهاب, أخبار الفنانين في مصر

شيرين عبد الوهاب: أتمنى أن تتقبلوا شكلي الجديد... صور وفيديو

20:46 GMT 10.12.2021
© AFP 2021 / STRINGERالفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب
الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© AFP 2021 / STRINGER
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أحيت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، مساء اليوم الجمعة، حفلا غنائيا في إمارة أبو ظبي الخليجية، ‏ضمن مهرجان "أم الإمارات".‏
وصدمت شيرين جمهورها في الحفل بعدما أطلت عليهم وقد حلقت شعرها.
وقالت المطربة المصرية عن مظهرها الجديد: "سعيدة أنني معكم، ويارب أن تتقبلوني بهذا الشكل، لقد فُقت بشكلي الجديد"، ليصفق الجمهور لها بشدة.
وتابعت شيرين عبد الوهاب ممازحة جمهورها أنها تتحدى الفنانة السورية، أصالة نصري، أن تحلق شعرها لهذه الدرجة القصيرة، خاصة وأن الأخيرة اعتادت أن تقص شعرها.
وقالت: "إنني أتحدى أصالة، لن تقدر على فعل ما فعلته".
كما مازحت شيرين جمهورها في الحفل عن شكلها الجديد قائلة: "بلا شعر بلا كوافر بلا هم".
وأحدث شكل شيرين عبد الوهاب الجديد جدلا بين مستخدمي "السوشيال ميديا" ما بين مؤيد ومعارض.
وكانت شيرين عبد الوهاب قد أكدت خبر طلاقها من المطرب المصري، حسام حبيب، الأسبوع الماضي، بإصدارها بيانا أكدت فيه أن أسباب الانفصال تخصها وحدها، وأنها تكن كل الاحترام له.
وتزوجت شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب في نيسان/ أبريل عام 2018، ولم يثمر زواجهما عن أطفال.
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