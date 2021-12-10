https://arabic.sputniknews.com/20211210/صحيفة-عبرية-الهجوم-على-إيران-لن-يجدي-1053765191.html

صحيفة عبرية: الهجوم على إيران لن يجدي

صحيفة عبرية: الهجوم على إيران لن يجدي

أفادت صحيفة عبرية، اليوم الجمعة، بأن الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية في هذا التوقيت لن يجدي. 10.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-10T07:31+0000

2021-12-10T07:31+0000

2021-12-10T07:31+0000

إيران

إسرائيل

بيني غانتس

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وذكرت صحيفة هاآرتس العبرية، اليوم الجمعة، بأنه كان ممكنا الهجوم على إيران قبل عشرات سنوات مضت، ولكن الهجوم على إيران، اليوم وفي هذا التوقيت، لن يجدي وجاء متأخرا.وشددت الصحيفة على أن تهديدات إسرائيل بمهاجمة إيران لم تعد تترك انطباعا جيدا ومؤثرا لدى المجتمع الدولي، في هذه الآونة، ويدرك الإسرائيليون ومن قبلهم الجيش أن الطاقة النووية ليست سوى جزء من المنافسة الاستراتيجية مع الجانب الإيراني.ونقلت الصحيفة العبرية على لسان مسؤول أمني إسرائيلي رفيع أن وسائل الإعلام في بلاده تقوم بتغطية هستيرية للمشروع النووي الإيراني، وتعتمد على تصريحات دراماتيكية لكبار الشخصيات، وهو ما يعطي انطباعا خاطئا بأن محادثات فيينا ستنتهي بنتيجة سيئة لإسرائيل، مضيفا أن تلك التغطية توحي بأن بلاده على وشك مهاجمة المواقع النووية الإيرانية.للمزيد: إعلام: إسرائيل تعتزم شراء أسلحة بـ 5 مليارات شيكل استعدادا لمواجهة ايرانوفي سياق متصل، أجرت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الخميس، مقابلة مع الجنرال إيتان بن إلياهو، القائد السابق لسلاح الجو الإسرائيلي، وذكر خلالها أن إجراء بلاده لمناورات عسكرية بهدف الاستعداد لمهاجمة إيران، هو أمر مهم للغاية، لكنه فات الأوان بعض الشيء.وشدد الجنرال الإسرائيلي على أن تأثير مهاجمة بلاده للمنشآت النووية الإيرانية في هذا التوقيت، سيكون تأثيره أقل ما كان له التأثير الكبير، في العام 2015، فور الإعلان عن توقيع الاتفاق النووي الإيراني، بين إيران ومجموعة (5+1).وذكرت صحيفة معاريف العبرية، أنه في الوقت الذي تتعثر فيه مساعي التوصل لاتفاق حول العودة للامتثال باتفاق 2015 بشأن برنامج إيران النووي، فإن وزير الدفاع، بيني غانتس يناقش مع الإدارة الأمريكية سبل مواجهة إيران عسكريا.ونقلت الصحيفة على لسان يائير غولان، نائب وزير الاقتصاد الإسرائيلي، أن إجراء إسرائيل لمناورات عسكرية فوق البحر المتوسط، تأتي استعدادا لمواجهة إيران عسكريا، وبأن بلاده في حاجة لإجراء مناقشات مع الجانب الأمريكي في هذا الشأن.ذكر غولان أن غانتس سيناقش مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن، التدريبات العسكرية المحتملة التي تأتي استعدادا لأي سيناريوهات سيئة ولاحتمال تدمير المنشآت النووية الإيرانية في حال فشلت التحركات الدبلوماسية الجارية في مفاوضات فيينا.

https://arabic.sputniknews.com/20211208/إسرائيل-تقوم-بـتدريبات-الهجوم-على-إيران-فوق-المتوسط-فيديو-1053719657.html

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إيران, إسرائيل, بيني غانتس