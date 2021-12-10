تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211210/صحيفة-عبرية-الهجوم-على-إيران-لن-يجدي-1053765191.html
صحيفة عبرية: الهجوم على إيران لن يجدي
صحيفة عبرية: الهجوم على إيران لن يجدي
أفادت صحيفة عبرية، اليوم الجمعة، بأن الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية في هذا التوقيت لن يجدي. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T07:31+0000
2021-12-10T07:31+0000
إيران
إسرائيل
بيني غانتس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102632/30/1026323017_0:164:3136:1928_1920x0_80_0_0_a62eeaf66306e4828a4f76fbfb059a0e.jpg
وذكرت صحيفة هاآرتس العبرية، اليوم الجمعة، بأنه كان ممكنا الهجوم على إيران قبل عشرات سنوات مضت، ولكن الهجوم على إيران، اليوم وفي هذا التوقيت، لن يجدي وجاء متأخرا.وشددت الصحيفة على أن تهديدات إسرائيل بمهاجمة إيران لم تعد تترك انطباعا جيدا ومؤثرا لدى المجتمع الدولي، في هذه الآونة، ويدرك الإسرائيليون ومن قبلهم الجيش أن الطاقة النووية ليست سوى جزء من المنافسة الاستراتيجية مع الجانب الإيراني.ونقلت الصحيفة العبرية على لسان مسؤول أمني إسرائيلي رفيع أن وسائل الإعلام في بلاده تقوم بتغطية هستيرية للمشروع النووي الإيراني، وتعتمد على تصريحات دراماتيكية لكبار الشخصيات، وهو ما يعطي انطباعا خاطئا بأن محادثات فيينا ستنتهي بنتيجة سيئة لإسرائيل، مضيفا أن تلك التغطية توحي بأن بلاده على وشك مهاجمة المواقع النووية الإيرانية.للمزيد: إعلام: إسرائيل تعتزم شراء أسلحة بـ 5 مليارات شيكل استعدادا لمواجهة ايرانوفي سياق متصل، أجرت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الخميس، مقابلة مع الجنرال إيتان بن إلياهو، القائد السابق لسلاح الجو الإسرائيلي، وذكر خلالها أن إجراء بلاده لمناورات عسكرية بهدف الاستعداد لمهاجمة إيران، هو أمر مهم للغاية، لكنه فات الأوان بعض الشيء.وشدد الجنرال الإسرائيلي على أن تأثير مهاجمة بلاده للمنشآت النووية الإيرانية في هذا التوقيت، سيكون تأثيره أقل ما كان له التأثير الكبير، في العام 2015، فور الإعلان عن توقيع الاتفاق النووي الإيراني، بين إيران ومجموعة (5+1).وذكرت صحيفة معاريف العبرية، أنه في الوقت الذي تتعثر فيه مساعي التوصل لاتفاق حول العودة للامتثال باتفاق 2015 بشأن برنامج إيران النووي، فإن وزير الدفاع، بيني غانتس يناقش مع الإدارة الأمريكية سبل مواجهة إيران عسكريا.ونقلت الصحيفة على لسان يائير غولان، نائب وزير الاقتصاد الإسرائيلي، أن إجراء إسرائيل لمناورات عسكرية فوق البحر المتوسط، تأتي استعدادا لمواجهة إيران عسكريا، وبأن بلاده في حاجة لإجراء مناقشات مع الجانب الأمريكي في هذا الشأن.ذكر غولان أن غانتس سيناقش مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن، التدريبات العسكرية المحتملة التي تأتي استعدادا لأي سيناريوهات سيئة ولاحتمال تدمير المنشآت النووية الإيرانية في حال فشلت التحركات الدبلوماسية الجارية في مفاوضات فيينا.
https://arabic.sputniknews.com/20211208/إسرائيل-تقوم-بـتدريبات-الهجوم-على-إيران-فوق-المتوسط-فيديو-1053719657.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102632/30/1026323017_174:0:2962:2091_1920x0_80_0_0_53a0434ed3f103e30f396eec70b8855e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, إسرائيل, بيني غانتس

صحيفة عبرية: الهجوم على إيران لن يجدي

07:31 GMT 10.12.2021
© AP Photo / Ariel Schalitطائرة إسرائيلية
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
أفادت صحيفة عبرية، اليوم الجمعة، بأن الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية في هذا التوقيت لن يجدي.
وذكرت صحيفة هاآرتس العبرية، اليوم الجمعة، بأنه كان ممكنا الهجوم على إيران قبل عشرات سنوات مضت، ولكن الهجوم على إيران، اليوم وفي هذا التوقيت، لن يجدي وجاء متأخرا.
سلاح الجو الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
إسرائيل تقوم بـ"تدريبات الهجوم على إيران" فوق المتوسط... فيديو
8 ديسمبر, 20:35 GMT
وشددت الصحيفة على أن تهديدات إسرائيل بمهاجمة إيران لم تعد تترك انطباعا جيدا ومؤثرا لدى المجتمع الدولي، في هذه الآونة، ويدرك الإسرائيليون ومن قبلهم الجيش أن الطاقة النووية ليست سوى جزء من المنافسة الاستراتيجية مع الجانب الإيراني.
ونقلت الصحيفة العبرية على لسان مسؤول أمني إسرائيلي رفيع أن وسائل الإعلام في بلاده تقوم بتغطية هستيرية للمشروع النووي الإيراني، وتعتمد على تصريحات دراماتيكية لكبار الشخصيات، وهو ما يعطي انطباعا خاطئا بأن محادثات فيينا ستنتهي بنتيجة سيئة لإسرائيل، مضيفا أن تلك التغطية توحي بأن بلاده على وشك مهاجمة المواقع النووية الإيرانية.
للمزيد: إعلام: إسرائيل تعتزم شراء أسلحة بـ 5 مليارات شيكل استعدادا لمواجهة ايران
وفي سياق متصل، أجرت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الخميس، مقابلة مع الجنرال إيتان بن إلياهو، القائد السابق لسلاح الجو الإسرائيلي، وذكر خلالها أن إجراء بلاده لمناورات عسكرية بهدف الاستعداد لمهاجمة إيران، هو أمر مهم للغاية، لكنه فات الأوان بعض الشيء.
وشدد الجنرال الإسرائيلي على أن تأثير مهاجمة بلاده للمنشآت النووية الإيرانية في هذا التوقيت، سيكون تأثيره أقل ما كان له التأثير الكبير، في العام 2015، فور الإعلان عن توقيع الاتفاق النووي الإيراني، بين إيران ومجموعة (5+1).
وذكرت صحيفة معاريف العبرية، أنه في الوقت الذي تتعثر فيه مساعي التوصل لاتفاق حول العودة للامتثال باتفاق 2015 بشأن برنامج إيران النووي، فإن وزير الدفاع، بيني غانتس يناقش مع الإدارة الأمريكية سبل مواجهة إيران عسكريا.
ونقلت الصحيفة على لسان يائير غولان، نائب وزير الاقتصاد الإسرائيلي، أن إجراء إسرائيل لمناورات عسكرية فوق البحر المتوسط، تأتي استعدادا لمواجهة إيران عسكريا، وبأن بلاده في حاجة لإجراء مناقشات مع الجانب الأمريكي في هذا الشأن.
ذكر غولان أن غانتس سيناقش مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن، التدريبات العسكرية المحتملة التي تأتي استعدادا لأي سيناريوهات سيئة ولاحتمال تدمير المنشآت النووية الإيرانية في حال فشلت التحركات الدبلوماسية الجارية في مفاوضات فيينا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
08:49 GMTوزيرة المال التونسية تعلن عدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين
08:43 GMTآلية روسية لإدارة الطائرات المسيرة تعمل على درجة حرارة عالية
08:42 GMTقناة عبرية تكشف عن حلقة جديدة في مسلسل الفشل الأمني الإسرائيلي...ما علاقتها بسجن جلبوع؟.. فيديو
08:38 GMT"فيري بيري" اللون الرئيسي لعام 2022
08:35 GMTالأرصاد المصرية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة واضطراب حركة الملاحة البحرية
08:32 GMTموظفة في "تسلا" ترفع دعوى قضائية ضد الشركة بسبب "التحرش الجنسي"
08:29 GMTصندوق الثروة السيادي السعودي يجمع أكثر من 3 مليارات دولار جراء صفقة "الاتصالات السعودية"
08:24 GMTتقرير يكشف عن خضروات "سحرية" لإنقاص السكر في الدم
08:22 GMTمجلس مدينة نيويورك يوافق على منح 800 ألف مقيم حق التصويت في الانتخابات المحلية
08:18 GMTترامب يكشف عن خطوة كادت أن تدمر إسرائيل
08:10 GMTميقاتي يشيد بجهود مصر لدعم لبنان ويؤكد أنها ستلبي كل طلباته في أقرب وقت ممكن
08:07 GMTاكتشاف 4 حالات إصابة بمتحور "أوميكرون" في روسيا
07:58 GMTموزعو المحروقات للمسؤولين اللبنانيين: نعلن موت قطاعنا بسبب إدارتكم العمياء
07:37 GMTمقتل راعي أغنام هندي بـ"نطحة" خروف في الكويت
07:36 GMTإيلون ماسك على تويتر: أفكر في ترك جميع وظائفي
07:31 GMTصحيفة عبرية: الهجوم على إيران لن يجدي
07:28 GMTماكنزي: القوات الأمريكية باقية في العراق
07:20 GMTماذا قال الرئيس التونسي عن حريق مقر حركة النهضة... فيديو
07:18 GMTهيئة الاتصالات العراقية تعلن عن تراخيص جديدة لشبكة الجيل الرابع
07:16 GMTذخيرة جديدة ترتقي بقوة نيران الدبابة الروسية الجديدة "أرماتا" إلى أعلى مستوى عالميا