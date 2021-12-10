https://arabic.sputniknews.com/20211210/طائرة-كهربائية-بجناحين-وقدمين-نبوءة-النسر-الذهبي-قاب-قوسين-من-الحقيقة-صور-وفيديو-1053788171.html

طائرة كهربائية بجناحين وقدمين... نبوءة "النسر الذهبي" قاب قوسين من الحقيقة... صور وفيديو

طائرة كهربائية بجناحين وقدمين... نبوءة "النسر الذهبي" قاب قوسين من الحقيقة... صور وفيديو

كشفت شركة "Phractyl" الجنوب أفريقية الناشئة عن مفهوم جديد وثوري للطائرات الكهربائية، من خلال طائرتها الجديدة التي ستحمل اسم "Macrobat"، التي منحت شكلا فريدا... 10.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-10T16:02+0000

2021-12-10T16:02+0000

2021-12-10T16:02+0000

مجتمع

علوم

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ومنحت الطائرة الكهربائية، التي ما زالت قيد التصنيع، طريقة فريدة للهبوط من خلال تزويدها بقوائم تأخذ شكل ساقي طائر، وأجنحة مائلة إلى الأعلى من المنتصف علق أسفلها المراوح مع المحركات، الأمر الذي جعلها تشبه إلى حد بعيد الطائر العملاق.ويؤكد المطورون أن طائرة "Macrobat"، ستكون قادرة على الإقلاع والهبوط بشكل عمودي تقريبا والوصول إلى سرعات تصل إلى 180 كم في الساعة.وبحسب موقع "nplus1" زودت الطائرة بمحركات قوية، ليس فقط خلف المراوح المعلقة على الأجنحة، بل في "الوركين والركبتين والكاحلين"، بهدف تقديم آلية هبوط ديناميكية للطائرة عن طريق آلية مشابهة لساقي طائر.بالإضافة إلى ذلك، تم وضع حزمتي جنازير أسفل أقدام الطائرة لتمكينها من التحرك على الأرض بكفاءة، خصوصا الأرض غير المتناسقة أو الوعرة.وخلال عملية الإقلاع، تقوم الطائرة برفع أقدامها ووضعها خلف قمرة القيادة، أي أسفل الذيل، مما يمنح ديناميكية هوائية جيدة تقلل الاحتكاك.وأثناء الهبوط، تميل قمرة القيادة أيضًا حوالي 45 درجة، حيث يكون من الصعب على الطيار رؤية موقع الهبوط، لكن ما تزال الآلية التي يخطط من خلالها المطورون لحل هذه المشكلة غير واضحة، بحسب المصادر.وبحسب موقع المشروع، ستكون الطائرة ذات مقعد واحد فقط، ويصل مدى طيرانها إلى 150 كم. وستكون قادرة على حمل ما يصل إلى 150 كغ من الحمولة والوصول إلى سرعات تصل إلى 180 كم في الساعة.وعند الانتهاء من تصنيع هذه الطائرة، ستتحول أسطورة "النسر الذهبي" الطائر الذي عشقه الأطفال في المسلسل الكرتوني إلى حقيقية وقد تطلى يوما ما باللون الذهبي لتكون مشابهة للنسخة الخيالية أيضا.

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مجتمع, علوم