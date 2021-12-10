عاصفة ثلجية تجبر أكثر من 100 شخص على قضاء ليلة كاملة في السينما... فيديو

وتفهمت إدارة السينما وضع روادها، فقامت بتوزيع الفطائر والشاي على الزوار ونظمت عروضا مجانية للأفلام طوال الليل.وشهدت المدينة عاصفة ثلجية قوية، حيث لم يتجاوز مدى الرؤية عدة أمتار، ما دفع سلطات المدينة الطلب من السكان عدم الخروج، وعدم استخدام السيارات الخاصة إلا في حالة الضرورة القصوى.يذكر أن حادث مماثل شهدته بريطانيا، حيث اضطر عشرات من زوار حانة تان هيل إلى قضاء ثلاثة أيام في الحانة بسبب تساقط الثلوج.
أجبرت عاصفة ثلجية قوية، 130 شخصا على قضاء ليلة كاملة في إحدى سينمات مدينة نوريلسك الروسية، ليشاهوا الأفلام طوال الليل فيما خلد البعض الآخر إلى النوم.
وتفهمت إدارة السينما وضع روادها، فقامت بتوزيع الفطائر والشاي على الزوار ونظمت عروضا مجانية للأفلام طوال الليل.
وشهدت المدينة عاصفة ثلجية قوية، حيث لم يتجاوز مدى الرؤية عدة أمتار، ما دفع سلطات المدينة الطلب من السكان عدم الخروج، وعدم استخدام السيارات الخاصة إلا في حالة الضرورة القصوى.
В Норильске более ста человек остались ночевать в кинотеатре. В городе объявили режим "черной пурги". Там перестал ходить транспорт, а идти в такую погоду было опасно. Тех, кто побоялся выходить на улицу, разместили в кино. Всю ночь их угощали вафлями с чаем и показывали фильмы pic.twitter.com/4HC99d1CF6