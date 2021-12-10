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https://arabic.sputniknews.com/20211210/عاصفة-ثلجية-تجبر-أكثر-من-100-شخص-على-قضاء-ليلة-كاملة-في-السينما-فيديو-1053789086.html
عاصفة ثلجية تجبر أكثر من 100 شخص على قضاء ليلة كاملة في السينما... فيديو
عاصفة ثلجية تجبر أكثر من 100 شخص على قضاء ليلة كاملة في السينما... فيديو
أجبرت عاصفة ثلجية قوية، 130 شخصا على قضاء ليلة كاملة في إحدى سينمات مدينة نوريلسك الروسية، ليشاهوا الأفلام طوال الليل فيما خلد البعض الآخر إلى النوم. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T16:16+0000
2021-12-10T16:16+0000
روسيا
عاصفة ثلجية
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وتفهمت إدارة السينما وضع روادها، فقامت بتوزيع الفطائر والشاي على الزوار ونظمت عروضا مجانية للأفلام طوال الليل.وشهدت المدينة عاصفة ثلجية قوية، حيث لم يتجاوز مدى الرؤية عدة أمتار، ما دفع سلطات المدينة الطلب من السكان عدم الخروج، وعدم استخدام السيارات الخاصة إلا في حالة الضرورة القصوى.يذكر أن حادث مماثل شهدته بريطانيا، حيث اضطر عشرات من زوار حانة تان هيل إلى قضاء ثلاثة أيام في الحانة بسبب تساقط الثلوج.
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روسيا, عاصفة ثلجية

عاصفة ثلجية تجبر أكثر من 100 شخص على قضاء ليلة كاملة في السينما... فيديو

16:16 GMT 10.12.2021
© Sputnik . Geographonicعاصفة ثلجية في أمريكا
عاصفة ثلجية في أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© Sputnik . Geographonic
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أجبرت عاصفة ثلجية قوية، 130 شخصا على قضاء ليلة كاملة في إحدى سينمات مدينة نوريلسك الروسية، ليشاهوا الأفلام طوال الليل فيما خلد البعض الآخر إلى النوم.
وتفهمت إدارة السينما وضع روادها، فقامت بتوزيع الفطائر والشاي على الزوار ونظمت عروضا مجانية للأفلام طوال الليل.
وشهدت المدينة عاصفة ثلجية قوية، حيث لم يتجاوز مدى الرؤية عدة أمتار، ما دفع سلطات المدينة الطلب من السكان عدم الخروج، وعدم استخدام السيارات الخاصة إلا في حالة الضرورة القصوى.
يذكر أن حادث مماثل شهدته بريطانيا، حيث اضطر عشرات من زوار حانة تان هيل إلى قضاء ثلاثة أيام في الحانة بسبب تساقط الثلوج.
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