https://arabic.sputniknews.com/20211210/علماء-عاصفة-أقوى-من-أي-شيء-شاهدناه-تهدد-البشرية-لكن-شمسنا-بريئة-صور-وفيديو--1053787106.html

علماء: عاصفة "أقوى من أي شيء شاهدناه" تهدد البشرية... لكن شمسنا "بريئة"... صور وفيديو

علماء: عاصفة "أقوى من أي شيء شاهدناه" تهدد البشرية... لكن شمسنا "بريئة"... صور وفيديو

أعرب فريق من العلماء عن قلقهم البالغ بسبب رصدهم دفعة هائلة من انبعاث الطاقة والجسيمات القادمة من نجم بعيد يشبه الشمس، تعتبر الأقوى على الإطلاق من "أي شيء شاهده... 10.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-10T15:24+0000

2021-12-10T15:24+0000

2021-12-10T15:36+0000

مجتمع

علوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0a/1053787042_0:72:2000:1197_1920x0_80_0_0_8a338094bb1365b161b5aecb5370e268.jpg

اكتشف العلماء دفعة هائلة من الطاقة والجسيمات المشحونة نتجت عن انفجار بلازما ضخم حدث في نجم يحمل اسم "EK Draconis " يقع على بعد عشرات السنين الضوئية من الأرض.الشمس "بريئة" هذه المرة... عاصفة عظيمة من نجم فتيكشفت دراسة جديدة نشرت نتائجها قبل أيام مجلة "Nature Astronomy" العلمية عن ظاهرة نجمية تسمى "الانبعاث الكتلي الإكليلي"، التي تُعرف أيضا باسم العاصفة الشمسية، لكن هذه المرة ليست قادمة من شمسنا، بل قادمة من نجم بعيد وبطاقة هائلة جدا.وأوضح عالم الفيزياء الفلكية، يوتا نوتسو، من جامعة كولورادو، وهو أحد الباحثين المشاركين في الدراسة الجديدة، أن الشمس تطلق هذا النوع من الانفجارات بشكل منتظم، وهي تتكون من سحب ضخمة من الجسيمات شديدة السخونة أو البلازما، التي يمكن أن تندفع عبر الفضاء بسرعات تصل إلى ملايين الأميال في الساعة.مجلات علمية تحذر: شبيه الشمس يهدد الحياة على الأرضونوه العالم إلى وجود بعض "الأخبار السيئة" على حد تعبيره، لأن العاصفة الجديدة القادمة من هذا النجم قد تجعل أرضنا "ميته" لأنها قد تخرج الأقمار الصناعية من مداراتها وتتسبب في وقف شبكات الكهرباء التي تخدم مدن الأرض، بحسب المقال المنشور في مجلة "scitechdaily" العلمية.تشير الدراسة الجديدة، التي قادها العالم كاسوكي ناميكاتا، الباحث في المرصد الفلكي الوطني في اليابان، إلى أن الأمر قد يزداد سوءا.واستخدم العلماء في هذا البحث تلسكوبات منتشرة على كوكب الأرض وأخرى في الفضاء بهدف رصد النظام الشمسي البعيد "EK Draconis"، الذي ظهر كنسخة جديدة من الشمس، أو كشمس حديثة الولادة.أوضح نوتسو أن هذا الانبعاث الكتلي الإكليلي يأتي عادة مباشرة بعد حدوث انفجار أو توهج مفاجئ للنجم قد يمتد لمسافات بعيدة في الفضاء.واقترحت الأبحاث الحديثة، أن هذه الاندفاعات أو التدفقات تكون هادئة نسبيا في الشمس، بعكس باقي النجوم التي تصدر أشعة أقوى بعشرات المرات أو حتى مئات المرات من شمسنا، بحسب العالم.النجوم حول مجرتنا تعاني من توهجات متكررةأظهرت الدراسة التي نشرها العلماء أن النجوم الشابة الشبيهة بالشمس حول المجرة "تبدو وكأنها تعاني من توهجات فائقة متكررة، مثل التوهجات الشمسية الخاصة بنا ولكنها أقوى بعشرات أو حتى مئات المرات"، لكن تساءل العلماء عما إذا كانت هذه التوهجات قد تؤثر على كوكبنا.وبهدف الوصول إلى نتائج، درس الباحثون النجم "EK Draconis" بشكل مطول، حيث لاحظ العلماء أن حجم هذا النجم مماثل لحجم شمسنا، لكنه يبلغ من العمر 100 مليون سنة فقط، أي أنه فتي بالمعنى الكوني للكلمة. قال نوتسو: "هذا ما كانت تبدو عليه شمسنا قبل 4.5 مليار سنة".اكتشاف عاصمة شمسية هائلة بسرعة مليون ميلوبعد رصد استمر لمدة 32 ليلة في الشتاء وربيع 2020 باستخدام القمر الصناعي الاستقصائي للكواكب الخارجية العابرة (TESS) التابع لـ"ناسا" وتلسكوب "SEIMEI" التابع لجامعة كيوتو، رصد العلماء في 5 أبريل/ نيسان عام 2020، حدوث انفجار ضخم جدا في نجم "EK Draconis" وبعد حوالي 30 دقيقة، لاحظ الفريق ما بدا أنه طرد كتلي إكليلي يتطاير بعيدًا عن سطح النجم. وكان الباحثون قادرين فقط على رصد المرحلة الأولى فقط من بداية هذه الموجة، والتي تسمى مرحلة "ثوران الشعيرات". لكن هذه الموجة التي تشكلت انطلقت بسرعة تبلغ حوالي مليون ميل في الساعة، بحسب مجلة "phys".قال نوتسو: "الغلاف الجوي للمريخ في الوقت الحاضر رقيق جدًا مقارنة بجو الأرض... في الماضي، كنا نعتقد أن الغلاف الجوي للمريخ أكثر سمكًا بكثير. قد تساعدنا ظاهرة الانبعاث الكتلي الإكليلي على فهم ما حدث للكوكب على مدار مليارات السنين الماضية".

https://arabic.sputniknews.com/20211205/اكتشاف-كوكب-الجحيم-من-الحديد-النقي-بنصف-صلب-وآخر-سائل-صور-وفيديو--1053587583.html

https://arabic.sputniknews.com/20211206/علماء-يجففون-محيطات-الأرض-ويكشفون-عن-مشهد-مخيف-لـالعالم-السفلي-فيديو--1053635720.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, علوم