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https://arabic.sputniknews.com/20211210/علماء-يابانيون-يطورون-أقنعة-متوهجة-تكشف-عن-المصابين-بكورونا-ما-علاقة-النعام؟-1053788573.html
علماء يابانيون يطورون أقنعة "متوهجة" تكشف عن المصابين بكورونا... ما علاقة النعام؟
علماء يابانيون يطورون أقنعة "متوهجة" تكشف عن المصابين بكورونا... ما علاقة النعام؟
طور فريق من العلماء اليابانيين نموذجا أوليا لقناع وجه قادر عن الكشف عن المصابين بفيروس ‏‏"كورونا" المستجد في حال إخفائهم لذلك.‏ 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T16:04+0000
2021-12-10T16:04+0000
فيروس كورونا
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ويحتوي القناع على مرشح يضيء تحت الأشعة فوق البنفسجية، ويكشف عن آثار الفيروس التاجي في حالة إصابة مرتديه.وأشار العلماء من جامعة محافظة كيوتو إلى أن المرشح الإضافي الموجود في القناع عندما يتم إزالته ورشّه بصبغة فلورية تحتوي على أجسام مضادة سوف يتوهج عند وضعه تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية، في حال أن رصد آثار (كوفيد-19).وتمكن العلماء من استنباط هذه التقنية عن طريق حقنهم نوعا غير نشط من فيروس "كورونا" المستجد في أنثى النعام، ومن هناك عملوا على استخلاص الأجسام المضادة من بيض إناث النعام، وحقنها في رذاذ الفلوريسنت، بحسب بيان صحفي صادر عنهم.وقال أحد الباحثين المشاركين في التجربة، ياسوهيرو تسوكاموتو، في تصريحات لمنفذ الإخباري "كيودو نيوز" الياباني إنه أجرى تجارب على 32 شخصا مصابين بفيروس "كورونا" خلال إطار زمني مدته 10 أيام.وتابع تسوكاموتو أن فريقه اكتشف أن الأقنعة التي يرتديها هؤلاء المختبرين البالغ عددهم 32 متوهجا، أظهرت آثارا لمرض (كوفيد-19)، بعد أن تم رشها برذاذ الجسم المضاد، ووضعها تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية.كما لاحظ الفريق العلمي أن الوهج تلاشى مع مرور الوقت الذي تعافي فيه المرضى من الفيروس، وفقا لتسوكاموتو.ولفت ياسوهيرو تسوكاموتو إلى أنه يعتزم تجربة القناع الجديد على 150 مشاركا في جولة الاختبار التالية للفريق، معربا عن أمله في الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة اليابانية لبيع الأقنعة في العام المقبل 2022.
https://arabic.sputniknews.com/20210430/بايدن-يبحث-عن-قناعه-الطبي-الموجود-في-جيبه-لمدة-30-ثانية-فيديو-1048858944.html
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فيروس كورونا

علماء يابانيون يطورون أقنعة "متوهجة" تكشف عن المصابين بكورونا... ما علاقة النعام؟

16:04 GMT 10.12.2021
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نعامة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
نعامة
© Sputnik . Georgy Zimarev
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طور فريق من العلماء اليابانيين نموذجا أوليا لقناع وجه قادر عن الكشف عن المصابين بفيروس ‏‏"كورونا" المستجد في حال إخفائهم لذلك.‏
ويحتوي القناع على مرشح يضيء تحت الأشعة فوق البنفسجية، ويكشف عن آثار الفيروس التاجي في حالة إصابة مرتديه.
وأشار العلماء من جامعة محافظة كيوتو إلى أن المرشح الإضافي الموجود في القناع عندما يتم إزالته ورشّه بصبغة فلورية تحتوي على أجسام مضادة سوف يتوهج عند وضعه تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية، في حال أن رصد آثار (كوفيد-19).
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وتمكن العلماء من استنباط هذه التقنية عن طريق حقنهم نوعا غير نشط من فيروس "كورونا" المستجد في أنثى النعام، ومن هناك عملوا على استخلاص الأجسام المضادة من بيض إناث النعام، وحقنها في رذاذ الفلوريسنت، بحسب بيان صحفي صادر عنهم.
وقال أحد الباحثين المشاركين في التجربة، ياسوهيرو تسوكاموتو، في تصريحات لمنفذ الإخباري "كيودو نيوز" الياباني إنه أجرى تجارب على 32 شخصا مصابين بفيروس "كورونا" خلال إطار زمني مدته 10 أيام.
وتابع تسوكاموتو أن فريقه اكتشف أن الأقنعة التي يرتديها هؤلاء المختبرين البالغ عددهم 32 متوهجا، أظهرت آثارا لمرض (كوفيد-19)، بعد أن تم رشها برذاذ الجسم المضاد، ووضعها تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية.
كما لاحظ الفريق العلمي أن الوهج تلاشى مع مرور الوقت الذي تعافي فيه المرضى من الفيروس، وفقا لتسوكاموتو.
ولفت ياسوهيرو تسوكاموتو إلى أنه يعتزم تجربة القناع الجديد على 150 مشاركا في جولة الاختبار التالية للفريق، معربا عن أمله في الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة اليابانية لبيع الأقنعة في العام المقبل 2022.
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