غياب 3 لاعبين أساسيين عن منتخب مصر في مباراته المقبلة بكأس العرب

وقالت صحيفة "الوطن" إن منتخب مصر يخوض مباراته أمام نظيره الأردني، في تمام الساعة الخامسة مساء غد السبت، مفتقدا لثلاثة من عناصره الأساسية في الفريق، حيث يغيب المدافع أحمد حجازي للإصابة بشد في العضلة الخلفية، وأيمن أشرف، للإصابة بجذع في الركبة والتي تهدد استكماله للبطولة واحتمالية غيابه أيضا عن بطولة كأس أمم أفريقيا، بالإضافة إلى غياب أكرم توفيق بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.ويأمل منتخب الفراعنة في اجتياز منتخب الأردن للعبور للدور نصف النهائي على أمل الوصول للمباراة النهائية وحصد اللقب مثلما حدث ذلك في نسخة 1992 في سوريا.وفي وقت سابق، بعث الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يوم الأربعاء الماضي، برسالة إلى منتخب مصر، مسلطا الضوء على أرقام "الفراعنة" ومشاركاته فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.ونشر الاتحاد الأفريقي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر" تغنى من خلالها بالمنتخب المصري، باعتباره أكثر المنتخبات الأفريقية مشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بـ24 مرة.
تأكد غياب ثلاثة لاعبين أساسيين عن منتخب مصر لكرة القدم قبل مباراته المهمة في مواجهة منتخب الأردن ضمن منافسات دور الثمانية بكأس العرب المقامة حاليا في قطر.
وقالت صحيفة "الوطن" إن منتخب مصر يخوض مباراته أمام نظيره الأردني، في تمام الساعة الخامسة مساء غد السبت، مفتقدا لثلاثة من عناصره الأساسية في الفريق، حيث يغيب المدافع أحمد حجازي للإصابة بشد في العضلة الخلفية، وأيمن أشرف، للإصابة بجذع في الركبة والتي تهدد استكماله للبطولة واحتمالية غيابه أيضا عن بطولة كأس أمم أفريقيا، بالإضافة إلى غياب أكرم توفيق بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.
ويأمل منتخب الفراعنة في اجتياز منتخب الأردن للعبور للدور نصف النهائي على أمل الوصول للمباراة النهائية وحصد اللقب مثلما حدث ذلك في نسخة 1992 في سوريا.
وفي وقت سابق، بعث الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يوم الأربعاء الماضي، برسالة إلى منتخب مصر، مسلطا الضوء على أرقام "الفراعنة" ومشاركاته فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.
ونشر الاتحاد الأفريقي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر" تغنى من خلالها بالمنتخب المصري، باعتباره أكثر المنتخبات الأفريقية مشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بـ24 مرة.