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كأس العرب 2021
تقام في قطر الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول بطولة كأس العرب في نسختها العاشرة بعد انقطاع 9 سنوات، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
https://arabic.sputniknews.com/20211210/غياب-3-لاعبين-أساسيين-عن-منتخب-مصر-في-مباراته-المقبلة-بكأس-العرب-1053772059.html
غياب 3 لاعبين أساسيين عن منتخب مصر في مباراته المقبلة بكأس العرب
غياب 3 لاعبين أساسيين عن منتخب مصر في مباراته المقبلة بكأس العرب
تأكد غياب ثلاثة لاعبين أساسيين عن منتخب مصر لكرة القدم قبل مباراته المهمة في مواجهة منتخب الأردن ضمن منافسات دور الثمانية بكأس العرب المقامة حاليا في قطر. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T09:58+0000
2021-12-10T09:58+0000
كأس العرب 2021
منتخب مصر
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وقالت صحيفة "الوطن" إن منتخب مصر يخوض مباراته أمام نظيره الأردني، في تمام الساعة الخامسة مساء غد السبت، مفتقدا لثلاثة من عناصره الأساسية في الفريق، حيث يغيب المدافع أحمد حجازي للإصابة بشد في العضلة الخلفية، وأيمن أشرف، للإصابة بجذع في الركبة والتي تهدد استكماله للبطولة واحتمالية غيابه أيضا عن بطولة كأس أمم أفريقيا، بالإضافة إلى غياب أكرم توفيق بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.ويأمل منتخب الفراعنة في اجتياز منتخب الأردن للعبور للدور نصف النهائي على أمل الوصول للمباراة النهائية وحصد اللقب مثلما حدث ذلك في نسخة 1992 في سوريا.وفي وقت سابق، بعث الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يوم الأربعاء الماضي، برسالة إلى منتخب مصر، مسلطا الضوء على أرقام "الفراعنة" ومشاركاته فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.ونشر الاتحاد الأفريقي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر" تغنى من خلالها بالمنتخب المصري، باعتباره أكثر المنتخبات الأفريقية مشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بـ24 مرة.
سبوتنيك عربي
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منتخب مصر

غياب 3 لاعبين أساسيين عن منتخب مصر في مباراته المقبلة بكأس العرب

09:58 GMT 10.12.2021
© AFP 2021 / KHALED DESOUKIمدافع منتخب مصر، أحمد حجازي
مدافع منتخب مصر، أحمد حجازي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© AFP 2021 / KHALED DESOUKI
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تأكد غياب ثلاثة لاعبين أساسيين عن منتخب مصر لكرة القدم قبل مباراته المهمة في مواجهة منتخب الأردن ضمن منافسات دور الثمانية بكأس العرب المقامة حاليا في قطر.
وقالت صحيفة "الوطن" إن منتخب مصر يخوض مباراته أمام نظيره الأردني، في تمام الساعة الخامسة مساء غد السبت، مفتقدا لثلاثة من عناصره الأساسية في الفريق، حيث يغيب المدافع أحمد حجازي للإصابة بشد في العضلة الخلفية، وأيمن أشرف، للإصابة بجذع في الركبة والتي تهدد استكماله للبطولة واحتمالية غيابه أيضا عن بطولة كأس أمم أفريقيا، بالإضافة إلى غياب أكرم توفيق بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.
ويأمل منتخب الفراعنة في اجتياز منتخب الأردن للعبور للدور نصف النهائي على أمل الوصول للمباراة النهائية وحصد اللقب مثلما حدث ذلك في نسخة 1992 في سوريا.
وفي وقت سابق، بعث الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يوم الأربعاء الماضي، برسالة إلى منتخب مصر، مسلطا الضوء على أرقام "الفراعنة" ومشاركاته فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.
ونشر الاتحاد الأفريقي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر" تغنى من خلالها بالمنتخب المصري، باعتباره أكثر المنتخبات الأفريقية مشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بـ24 مرة.
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