"فلكية جدة" تكشف سبب اختفاء البقع الشمسية لليوم الثاني

وقالت الجمعية، إن صباح اليوم الجمعة، تم تسجيل اختفاء البقع الشمسية، لليوم الثاني على التوالي، مشيرة إلى أن هذا الاختفاء جاء ضمن الدورة الشمسية الـ(25)، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.وأضافت جمعية الفلك في جدة، أن "اختفاء البقع الشمسية لن يستمر طويلا، وأنه من الممكن ظهور بقعة جديدة في أي وقت".وأشارت الجمعية إلى أن "هذه الفترة الهادئة تحدث بشكل استثنائي في أعقاب زيادة النشاط الشمسي، ضمن الدورة الشمسية (25) التي بدأت أواخر العام الماضي 2020".وأكدت جمعية الفلك أن هذا الأمر هو ظاهرة طبيعية، ويحدث للدورات الشمسية الحديثة؛ حيث تظهر البقع وتنشط ومن ثم تتلاشى.وأوضحت فلكية جدة، أنه رغم اختفاء البقع الشمسية، لليوم الثاني، إلا أنه سيستمر ظهور أضواء الشفق القطبي في المناطق القطبية، لافتة إلى أن تلك الأضواء تتشكل نتيجة لسيل الرياح الشمسية التي تتدفق من الثقوب الإكليلية في الغلاف الجوي للشمس.
وأضافت جمعية الفلك في جدة، أن "اختفاء البقع الشمسية لن يستمر طويلا، وأنه من الممكن ظهور بقعة جديدة في أي وقت".
وأشارت الجمعية إلى أن "هذه الفترة الهادئة تحدث بشكل استثنائي في أعقاب زيادة النشاط الشمسي، ضمن الدورة الشمسية (25) التي بدأت أواخر العام الماضي 2020".
وأكدت جمعية الفلك أن هذا الأمر هو ظاهرة طبيعية، ويحدث للدورات الشمسية الحديثة؛ حيث تظهر البقع وتنشط ومن ثم تتلاشى.
وأوضحت فلكية جدة، أنه رغم اختفاء البقع الشمسية، لليوم الثاني، إلا أنه سيستمر ظهور أضواء الشفق القطبي في المناطق القطبية، لافتة إلى أن تلك الأضواء تتشكل نتيجة لسيل الرياح الشمسية التي تتدفق من الثقوب الإكليلية في الغلاف الجوي للشمس.