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"فلكية جدة" تكشف سبب اختفاء البقع الشمسية لليوم الثاني
"فلكية جدة" تكشف سبب اختفاء البقع الشمسية لليوم الثاني
كشفت الجمعية الفلكية في جدة، سبب اختفاء البقع الشمسية، لليوم الثاني على التوالي. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T09:09+0000
2021-12-10T09:09+0000
الشمس
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وقالت الجمعية، إن صباح اليوم الجمعة، تم تسجيل اختفاء البقع الشمسية، لليوم الثاني على التوالي، مشيرة إلى أن هذا الاختفاء جاء ضمن الدورة الشمسية الـ(25)، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.وأضافت جمعية الفلك في جدة، أن "اختفاء البقع الشمسية لن يستمر طويلا، وأنه من الممكن ظهور بقعة جديدة في أي وقت".وأشارت الجمعية إلى أن "هذه الفترة الهادئة تحدث بشكل استثنائي في أعقاب زيادة النشاط الشمسي، ضمن الدورة الشمسية (25) التي بدأت أواخر العام الماضي 2020".وأكدت جمعية الفلك أن هذا الأمر هو ظاهرة طبيعية، ويحدث للدورات الشمسية الحديثة؛ حيث تظهر البقع وتنشط ومن ثم تتلاشى.وأوضحت فلكية جدة، أنه رغم اختفاء البقع الشمسية، لليوم الثاني، إلا أنه سيستمر ظهور أضواء الشفق القطبي في المناطق القطبية، لافتة إلى أن تلك الأضواء تتشكل نتيجة لسيل الرياح الشمسية التي تتدفق من الثقوب الإكليلية في الغلاف الجوي للشمس.
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الشمس

"فلكية جدة" تكشف سبب اختفاء البقع الشمسية لليوم الثاني

09:09 GMT 10.12.2021
© Sputnikغروب الشمس في الصحراء البيضاء
غروب الشمس في الصحراء البيضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© Sputnik
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كشفت الجمعية الفلكية في جدة، سبب اختفاء البقع الشمسية، لليوم الثاني على التوالي.
وقالت الجمعية، إن صباح اليوم الجمعة، تم تسجيل اختفاء البقع الشمسية، لليوم الثاني على التوالي، مشيرة إلى أن هذا الاختفاء جاء ضمن الدورة الشمسية الـ(25)، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.
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وأضافت جمعية الفلك في جدة، أن "اختفاء البقع الشمسية لن يستمر طويلا، وأنه من الممكن ظهور بقعة جديدة في أي وقت".
وأشارت الجمعية إلى أن "هذه الفترة الهادئة تحدث بشكل استثنائي في أعقاب زيادة النشاط الشمسي، ضمن الدورة الشمسية (25) التي بدأت أواخر العام الماضي 2020".
وأكدت جمعية الفلك أن هذا الأمر هو ظاهرة طبيعية، ويحدث للدورات الشمسية الحديثة؛ حيث تظهر البقع وتنشط ومن ثم تتلاشى.
وأوضحت فلكية جدة، أنه رغم اختفاء البقع الشمسية، لليوم الثاني، إلا أنه سيستمر ظهور أضواء الشفق القطبي في المناطق القطبية، لافتة إلى أن تلك الأضواء تتشكل نتيجة لسيل الرياح الشمسية التي تتدفق من الثقوب الإكليلية في الغلاف الجوي للشمس.
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